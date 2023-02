Evropska komisija za Slovenijo zvišala napoved rasti

Kot so zapisali v Bruslju, se je v prvih treh četrtletjih lani zasebna potrošnja močno povečala, rasle so tudi naložbe. Uvoz se je povečeval hitreje od izvoza. Nato pa se je gospodarstvo v tretjem lanskem četrtletju skrčilo. Podatki o gospodarskem razpoloženju kažejo, da bi se v zadnjem četrtletju ta trend lahko obrnil. Zaposlenost je medtem ostala robustna.

Komisija na leto objavi dve celoviti napovedi, spomladansko in jesensko, ter dve vmesni, zimsko in poletno, ki ne vključujeta podatkov o javnih financah.

Za prihodnje leto je komisija napoved inflacije znižala na 6,1 odstotka, za leto 2024 pa pustila nespremenjeno pri 3,5 odstotka. Ob tem pa bo po njenih napovedih osnovna inflacija, ki ne upošteva cen energentov in hrane, ostala povišana zaradi splošne rasti cen in plač. Danes objavljeno napoved bodo popoldne obravnavali finančni ministri evrskega območja, med njimi tudi slovenski minister Klemen Boštjančič .

Inflacija je bila v zadnjem četrtletju leta 2022 nekoliko nižja kot v predhodnem četrtletju. Zniževal jo je padec cen energentov, poganjale pa so jo višje cene industrijskega blaga ter hrane in storitev. Inflacija naj bi tako v letu 2022 dosegla 9,3 odstotka, kar je 0,1 odstotne točke več, kot je komisija napovedala v jesenski napovedi.

Pričakovanja za letos so pogojena z negotovostjo in zaostrovanjem finančnih pogojev. Medtem ko bo zasebna potrošnja po napovedih letos skromna, bo zaposlenost ostala na visoki ravni, rast plač se bo nadaljevala. Rasle bodo naložbe, podpirale jih bodo zlasti javne naložbe. Rast izvoza se bo pospešila, a bo močan ostal tudi uvoz.

Na izboljšanje napovedi je vplivalo več dejavnikov. Med drugim so ravni zalog plina nad povprečjem za to obdobje, veleprodajne cene plina pa so padle precej pod raven pred izbruhom vojne v Ukrajini. Trg dela EU medtem ostaja trden, raven brezposelnosti je konec lanskega leta znašala 6,1 odstotka, kar je zgodovinsko nizko.

Se pa medtem gospodinjstva in podjetja še naprej soočajo z visokimi cenami energije, prav tako bodo še naprej vztrajali inflacijski pritiski, kar bo vplivalo na aktivnost podjetij in vlaganja.

Inflacija je sicer dosegla vrhunec in se je začela umirjati. Oktobra je v območju z evrom znašala rekordnih 10,6 odstotka, januarja pa 8,5 odstotka. Bruselj napoveduje zniževanje inflacije v evrskem območju z 8,4 odstotka leta 2022 na 5,6 odstotka letos in nato na 2,5 odstotka v letu 2024. V EU pa bo z lanskih 9,2 odstotka padla na 6,4 odstotka v letošnjem letu, v letu 2024 pa naj bi znašala 2,8 odstotka, napoveduje Evropska komisija.