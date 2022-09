Evropska prizadevanja za cenovno kapico na ruski plin naletela na oviro

Na evropskem političnem parketu se odvijajo številne razprave, kako zajeziti naraščajoče cene plina. Še pred petkovim izrednim zasedanjem evropskih ministrov za energetiko so vse oči uprte v Nemčijo, ki je skeptična do prizadevanj predsednice Evropske komisije, da bi uvedli cenovno kapico na ruski plin. Skrbi jih, da bi odločitev sprožila povratne ukrepe Rusije.

Pred petkovim izrednim zasedanjem ministrov EU, pristojnih za energetiko, bo Evropska komisija že danes obravnavala ukrepe za zajezitev naraščajočih cen energentov. O tem bo predsednica komisije Ursula von der Leyen razpravljala tudi s predstavniki držav članic. Medtem so evropska prizadevanja za uvedbo cenovne kapice na ruski plin naletela na nemško blokado. Z ukrepom, ki ga podpira Von der Leynova, želijo preprečiti, da bi se Moskva okoristila s posledicami vojne v Ukrajini ter zajeziti naraščajoče cene plina, ki povzročajo politično in gospodarsko opustošenje, piše Politico. A je načrt naletel na oviro oz. upor najmočnejšega gospodarstva v Evropi in zgodovinsko gledano največjega uvoznika ruskega plina v EU, to je Nemčije. Predstavnik nemškega ministrstva za finance je sicer dejal, "da so skeptični glede uvedbe cenovne kapice, a pripravljeni na pogovore". Potem ko je prejšnji teden Von der Leynova omenila možnost cenovne kapice na ruski plin so začeli evropski uradniki pripravljati različne scenarije za uveljavitev tega predloga, o katerih naj bi razpravljali še pred petkovim zasedanjem ministrov.

icon-expand EU si prizadeva za uvedbo cenovne kapice na ruski plin. FOTO: Shutterstock

Francija za cenovno kapico, Nemčija se boji povratnih ukrepov V ponedeljek je plan Bruslja podprla tudi Francija. Omejitev cen plina podpira tudi Poljska, je sporočil poljski dplomat. Medtem je nemški kancler Olaf Scholz do predloga skeptičen. V Berlinu potekajo debate o tem, da bi bilo bolj smiselno, da se EU osredotoči na manj "stroge" ukrepe, kot je recimo davek na presežek energetskih dobičkov. Glavna bojazen Nemčije je, da bi omejitev cen plina sprožila povratne ukrepe s strani Moskve, ki bi vključevali popolno prekinitev dobave plina, kar bi še posebej udarilo države, ki dobavljajo ruski plin skozi Ukrajino, to so Češka, Slovaška in Romunija. Nemčija tako vsem kritikom odgovarja, da skepsa do omejitve cen plina ne izhaja iz lastnih interesov (nemška skladišča plina so namreč že 80-odstotno zapolnjena), temveč je povezana ravno s strahom, da bi v nekaterih državah zaloge plina pošle. A kot poroča Politico popis skladišč plina v EU razkriva, da imajo Češka, Slovaška, Madžarska večji delež plina za zimo kot ga ima Nemčija.