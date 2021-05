Evropske borze neenotno; cenejša nafta, krepkejši evro

Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se gibali neenotno. Vlagatelji so ostali zadržani, kljub ugodnim gospodarskim podatkom iz EU, njenega največjega gospodarstva Nemčije in ZDA. Nafta se je pocenila, tečaj evra pa se je okrepil.

Obseg trgovine na drobno se je marca v območju evra v primerjavi s februarjem povečal za 2,7 odstotka, v celotni EU pa za 2,6 odstotka. Povečal se je tudi v medletni primerjavi, in sicer za 12 odstotkov oz. za 11,6 odstotka, je objavil evropski statistični urad Eurostat. V Nemčiji je medtem rast naročil v tovarnah marca presegla pričakovanja, podpirala sta jo tako povpraševanje na domačem kot na tujem trgu. Nemški statistični urad je poročal o triodstotni rasti na mesečni ravni, medtem ko so analitiki računali na 1,7-odstotno krepitev. icon-expand Denar, evro, EU, splošna FOTO: Shutterstock Iz ZDA pa prihaja novica o najnižjem številu novih prošenj za nadomestilo za primer brezposelnosti od izbruha pandemije covida-19. V tednu do 1. maja se je število glede na teden prej znižalo za 92.000 na 498.000. Indeks najpomembnejših podjetij v območju evra Eurostoxx 50 se je znižal za 0,08 odstotka. V Frankfurtu je indeks DAX pridobil 0,17 odstotka, v Parizu pa indeks CAC 40 0,28 odstotka. Okrepil se je indeks borze v Londonu FTSE 100, namreč za 0,52 odstotka. Na Dunaju se je indeks ATX znižal za 0,07 odstotka. V Milanu je indeks FTSE MIB zabeležil 0,13-odstotno rast, v Zürichu pa indeks SMI 0,02-odstotno. V New Yorku se tečaji vrednostnih papirjev zvišujejo. Industrijski indeks Dow Jones je približno štiri ure pred koncem trgovanja na 0,52 odstotka višji ravni kot v sredo. Širši indeks S&P 500 je doslej pridobil 0,31 odstotka vrednosti, tehnološki indeks Nasdaq pa trenutno izkazuje 0,01-odstotno rast. Precej se je okrepil tečaj evra Tečaj evra se je precej okrepil. Pozno popoldne so z evrom v Frankfurtu trgovali po tečaju 1,2049 dolarja, s čimer se je skupna evropska valuta podražila za 0,38 odstotka. ECB je opoldne določila referenčni tečaj evra pri 1,2060 dolarja, potem ko ga je v sredo postavila pri 1,2005 dolarja. Za 159-litrski sod teksaške nafte, ki bo dobavljena junija, je bilo treba na borzi v New Yorku popoldne po evropskem času odšteti 65,19 dolarja, kar je 44 centov manj kot v sredo. V Londonu so se julijske terminske pogodbe za severnomorsko nafto brent doslej pocenile za 42 centov na 68,54 dolarja. icon-expand