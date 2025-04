Evropske borze tonejo, azijske strmoglavile, v rdečem tudi ljubljanska

Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se dopoldne tako kot drugje po svetu v luči ameriških carin občutno znižali. Indeks SBI TOP je do 11.30 potonil za 6,7 odstotka, pri čemer so se najbolj, za 9,5 odstotka, pocenile delnice Telekoma Slovenije. Vrednost delnic Krke, za katere je zaenkrat največ zanimanja, je padla za 7,2 odstotka.

Evropske borze na račun ameriških carin še naprej tonejo

Azijske borze na začetku tedna strmoglavile

Indeksi na osrednjih azijskih borzah so na začetku novega trgovalnega tedna strmoglavili. Na vodilni azijski borzi v Tokiu je indeks Nikkei, ki ga izračunavajo na osnovi vrednosti 225 najpomembnejših delnic, nazadoval za 6,86 odstotka na 31.461,58 točke.

Kitajske borze so bile v petek zaradi praznika zaprte, danes pa so v odgovoru na napoved kitajskih vzajemnih carin in strahu pred svetovno trgovinsko vojno potonile. V Hongkongu je šel indeks Hang Seng doslej navzdol za 12,19 odstotka, v Šanghaju pa je indeks Shanghai Composite 7,43 odstotka v rdečem.

Znižal se je tudi indeks borze v Sydneyju All Ordinaries, in sicer za 4,12 odstotka. V Seulu je osrednji borzni indeks Kospi padel za 5,46 odstotka, tečaji delnic na Tajvanu pa v povprečju za 9,79 odstotka.

V Singapurju je indeks STI 7,47 odstotka nižje kot v petek.

Kot navaja francoska tiskovna agencija AFP, trgi beležijo najslabši dan po pandemiji covida-19.

Med podjetji, ki so izgubila največ, so kitajski spletni trgovec Alibaba, katerega delnice so se pocenile za več kot 14 odstotkov, njegov tekmec JD.com, vrednost delnic katerega je padla za 13 odstotkov, japonska investicijska skupina SoftBank, tečaj njihovih delnic se je znižal za več kot deset odstotkov, ter japonski proizvajalec elektronike Sony, katerega delnice so se pocenile za slabih deset odstotkov.