Evropske borze z rastjo, bitcoin prvič čez 28.000 evrov

Evropske borze so dan začele z zmerno rastjo osrednjih indeksov, evro pa je dosegel novo najvišjo raven v skoraj dveh letih. Zadovoljni so lahko tudi vlagatelji v kriptovalute, saj je najstarejša in najbolj poznana kriptovaluta na svetu bitcoin prvič presegla mejo 35.000 dolarjev oziroma 28.000 evrov.

Indeks najpomembnejših delnic v območju z evrom Eurostoxx 50 se je nekaj po 9.30 držal 0,26 odstotka nad gladino. V Frankfurtu je DAX pridobival 0,17 odstotka in v Parizu CAC 40 0,07 odstotka. Zunaj EU je bil FTSE 100 v Londonu 0,71 odstotka višje kot ob zaključku torkovega trgovanja. Glavna tema so volitve v ameriški senat v zvezni državi Georgia. Od njihovega izida bo namreč odvisno, na koliko upiranja v senatu lahko v času predsedovanja računa novoizvoljeni ameriški predsednik Joe Biden. Ta teden bo objavljenih še nekaj podatkov o stanju gospodarstva v Evropi in ZDA. V območju evra bodo denimo objavljeni podatki o razpoloženju v sektorju storitev. V ZDA bodo danes objavili zapiske zadnjega zasedanja ameriške centralne banke Federal Reserve, konec tedna pa bodo razkrili še najnovejše podatke o stanju na trgu dela. Tečaj evra je danes še porasel in dosegel novo najvišjo vrednost od aprila 2018. Nekaj pred 10. uro je bilo treba za en evro na frankfurtski borzi odšteti 1,233 dolarja, kar je 0,30 odstotka več kot v torek. icon-expand Bitcoin dosega nove rekorde. FOTO: Dreamstime Še naprej se krepi tudi vrednost kriptovalute bitcoin. Medtem ko so konec lanskega leta vlagatelji še nestrpno pričakovali preboj meje 20.000 dolarjev (16.000 evrov), je danes vrednost tega digitalnega premoženja presegla 35.000 dolarjev (28.000 evrov). Na kriptoborzi Bitstamp je bitcoin najvišjo vrednost in nov rekord dosegel pri 35.622 dolarjev (28.886 evrov), preden se je znova nekoliko spustil in je sedaj na ravni okoli 34.500 dolarjev (27,972 evrov). Krepi se tudi vrednost nekaterih drugih kriptovalut, pri čemer mnenja o tem premoženju ostajajo deljena. Za podpornike kriptovalute predstavljajo tehnologijo in plačilni sistem prihodnosti ter zavarovanje proti inflaciji, za nasprotnike pa špekulativno naložbo, balon in sredstvo za izmikanje oblastem. Na azijskih borzah dan mineva v znamenju neenotnega gibanja indeksov. Tokijska borza je beležila 0,38-odstotni padec, sydneyjska 1,07-odstotnega, seulska pa 0,75-odstotni minus. Medtem se je v Šanghaju obetala 0,63-odstotna, v Hongkongu pa 0,15 odstotna rast. icon-expand