Evropske cene plina krepko navzgor, Han: nafte dovolj za 103 dni

Cene plina v Evropi so na najvišji ravni od konca januarja, ko so jih nizke temperature v večjem delu Evrope in razmeroma majhne zaloge v skladiščih začasno dvignile nad 40 evrov. Februarja so opazno padle na približno 30 evrov za MWh.

Rast cen poganja tudi zaprtje Hormuške ožine, skozi katero potuje okoli 20 odstotkov svetovne nafte in približno toliko svetovne zaloge utekočinjenega zemeljskega plina. Poveljnik iranske revolucionarne garde general Sardar Džabari je v ponedeljek vsem ladjam, ki bodo skušale prečkati to strateško pomembno ožino, zagrozil, da jih bodo iranske sile napadle.

V ponedeljek so cene poskočile za skoraj 40 odstotkov in zabeležile največji skok od avgusta 2023. Katar, eden največjih izvoznikov utekočinjenega zemeljskega plina na svetu, je namreč v ponedeljek ustavil proizvodnjo utekočinjenega zemeljskega plina.

Okoli 10. ure po srednjeevropskem času so na vozlišču TTF na Nizozemskem s terminskimi pogodbami za dobavo v aprilu trgovali po 55,32 evra za megavatno uro (MWh) plina.

Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je na novinarski konferenci dejal, da pričakujejo določene negativne učinke na evropskih trgih, ki se že dogajajo. "Cene so že zanihale navzgor. Govorimo o cenah fosilnih goriv, saj so vsi trgi zelo soodvisni."

Kratkoročno niso pričakovane nobene motnje, je dejal minister. "Ne vemo pa, ali bo konflikt še trajal in kako bo eskaliral."

Dejal je, da na evropskem nivoju poteka komunikacija. "Če bo potrebo, je ključno, da se Evropa odziva enotno. Pomembno je, da se odzovemo podobno kot je bilo v času energetske krize konec leta 2022. Takrat smo se veliko naučili in vzpostavili mehanizme, ki so dobro delovali in so še vedno na zalogo."

minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je dejal, da se od začetka eskalacij zavedajo, da vse to lahko vpliva na gospodarstvo in trgovino. "Redno spremljamo situacijo. Lahko vam jasno zagotovim: trenutno dobava nafte v Sloveniji poteka brez motenj in je zagotovljena za naslednjih 14 dni. Iz tega naslov še ne pričakujemo nobenih izpadov. Slovenija redno zagotavlja zaloge nafte in naftnih derivatov. Te so iz naslova rezerv vedno na voljo, če bi prišlo do motenj."

Glede zalog nafte je Han povedal, da ta trenutno znaša 700 milijonov litrov naftnih derivatov. "Nafte je dovolj za približno 103 dni za vse kar v Sloveniji porabimo. Pogoji za sproščanje rezerv so posebej zapisani v zakonu. Zaenkrat ni potrebe po kakršnikoli paniki."

Ob tem je poudaril, da ne govori o cenovnih nihanjih, ampak "o objektivnih izpadih". "Kar se tiče nafte smo lahko zaenkrat v Sloveniji mirni. Želim pa si, da se ta konflikt čimprej konča, da bo gospodarstvo spet lahko zadihalo, saj si takšnih ciklov ne more privoščiti."