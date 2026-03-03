Naslovnica
Gospodarstvo

Evropske cene plina krepko navzgor, Han: nafte dovolj za 103 dni

Ljubljana, 03. 03. 2026 12.52 pred 47 minutami 3 min branja 26

Avtor:
M.V. STA
Tanker v Luki Koper

Cene zemeljskega plina v Evropi se zaradi vojne v Iranu še naprej krepijo. Ob začetku današnjega borznega trgovanja so se zvišale za več kot 33 odstotkov, sedaj pa beležijo okoli 25-odstotno rast. Gospodarski minister Matjaž Han je povedal, da ima Slovenija trenutno na voljo dovolj energentov in da panika ni potrebna.

  • Matjaž Han o zalogah nafte
    03:20
    Matjaž Han o zalogah nafte
  • Bojan Kumer o energetski oskrbi
    06:30
    Bojan Kumer o energetski oskrbi

Okoli 10. ure po srednjeevropskem času so na vozlišču TTF na Nizozemskem s terminskimi pogodbami za dobavo v aprilu trgovali po 55,32 evra za megavatno uro (MWh) plina.

V ponedeljek so cene poskočile za skoraj 40 odstotkov in zabeležile največji skok od avgusta 2023. Katar, eden največjih izvoznikov utekočinjenega zemeljskega plina na svetu, je namreč v ponedeljek ustavil proizvodnjo utekočinjenega zemeljskega plina.

Rast cen poganja tudi zaprtje Hormuške ožine, skozi katero potuje okoli 20 odstotkov svetovne nafte in približno toliko svetovne zaloge utekočinjenega zemeljskega plina. Poveljnik iranske revolucionarne garde general Sardar Džabari je v ponedeljek vsem ladjam, ki bodo skušale prečkati to strateško pomembno ožino, zagrozil, da jih bodo iranske sile napadle.

Cene plina v Evropi so na najvišji ravni od konca januarja, ko so jih nizke temperature v večjem delu Evrope in razmeroma majhne zaloge v skladiščih začasno dvignile nad 40 evrov. Februarja so opazno padle na približno 30 evrov za MWh.

Tanker v Luki Koper
Tanker v Luki Koper
FOTO: Damjan Žibert

Kumer: Kratkoročnih motenj ni pričakovati

Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je na novinarski konferenci dejal, da pričakujejo določene negativne učinke na evropskih trgih, ki se že dogajajo. "Cene so že zanihale navzgor. Govorimo o cenah fosilnih goriv, saj so vsi trgi zelo soodvisni."

Kratkoročno niso pričakovane nobene motnje, je dejal minister. "Ne vemo pa, ali bo konflikt še trajal in kako bo eskaliral."

Dejal je, da na evropskem nivoju poteka komunikacija. "Če bo potrebo, je ključno, da se Evropa odziva enotno. Pomembno je, da se odzovemo podobno kot je bilo v času energetske krize konec leta 2022. Takrat smo se veliko naučili in vzpostavili mehanizme, ki so dobro delovali in so še vedno na zalogo."

minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je dejal, da se od začetka eskalacij zavedajo, da vse to lahko vpliva na gospodarstvo in trgovino. "Redno spremljamo situacijo. Lahko vam jasno zagotovim: trenutno dobava nafte v Sloveniji poteka brez motenj in je zagotovljena za naslednjih 14 dni. Iz tega naslov še ne pričakujemo nobenih izpadov. Slovenija redno zagotavlja zaloge nafte in naftnih derivatov. Te so iz naslova rezerv vedno na voljo, če bi prišlo do motenj."

Glede zalog nafte je Han povedal, da ta trenutno znaša 700 milijonov litrov naftnih derivatov. "Nafte je dovolj za približno 103 dni za vse kar v Sloveniji porabimo. Pogoji za sproščanje rezerv so posebej zapisani v zakonu. Zaenkrat ni potrebe po kakršnikoli paniki."

Ob tem je poudaril, da ne govori o cenovnih nihanjih, ampak "o objektivnih izpadih". "Kar se tiče nafte smo lahko zaenkrat v Sloveniji mirni. Želim pa si, da se ta konflikt čimprej konča, da bo gospodarstvo spet lahko zadihalo, saj si takšnih ciklov ne more privoščiti."

IRAN PLIN cene nafta

Pred vrati tretja izdaja obveznic za fizične osebe

NIKI 2
03. 03. 2026 13.47
Ni problema Rusi imajo nafte in plina na zalogi v skoraj neomejenih količinah. Aja njihov plin nam smrdi. Namesto da bi Ukrajincem lepo razložili da naj z sosedi imajo dobre odnose smo jih z pomočjo ZDA potisnili v vojno in obenem upali na kakšne svoje koristi. Rusi so Evropi ponudili strateško sodelovanje kod gospodarsko in vojaško ampak ni bilo nekega zanimanja. Bolj je obstajala želja RAZKOSAT Rusko federacijo in se s tem okoristiti. Sicer ta želja še vedno obstaja. Rusi so pred začetkom agresije imeli zelo malo zahtev. Priznanje KRIMA Ukrajina nevtralna , priznanje jezika kulture , zgodovine , manjšin,vere. Saj so glede na zgodovino carske Rusije tudi kar lep del sedanje Ukrajine formirali. Ukrajinci pa so se podporo ZDA in Evrope poskusili to izničit.
Odgovori
0 0
Mučenik
03. 03. 2026 13.37
panika do nebes, a toaletnega papirja imamo še kej na zalogi..........
Odgovori
0 0
JanezNovakJohn
03. 03. 2026 13.25
Evropska neumna odločitev o prekinitvi odvisnosti od ruske nafte in plina je odprla prostor za ameriške energetske dobave. Za dvig cen so se okrepile napetosti na Bližnjem vzhodu, medtem ko Venezuela predstavlja le enega izmed vmesnih dejavnikov. Posledično je dolar občutno okrepil svojo vrednost. Razmere v Grenlandiji in Ukrajini pa dodatno spodbujajo povpraševanje po ameriški vojaški opremi. Vse skupaj kaže na učinkovito delovanje ameriškega gospodarskega modela.
Odgovori
+1
3 2
wsharky
03. 03. 2026 13.24
po besedah tovariša Hana se nam čez 15 dni obeta sistem par- ne - par vožnja
Odgovori
+1
1 0
2mt8
03. 03. 2026 13.18
Na pumpah se bodo v ponedeljek drenjali BMW-ji, Mercedesi, Porschi, VW in Audiji...
Odgovori
-2
0 2
Miloš Obilić
03. 03. 2026 13.21
valda bo nekaj ostalo za tvojega elektrićnega renault twingića, zelene barve
Odgovori
+1
2 1
Kameleon Kiddo
03. 03. 2026 13.18
Se malo pa se neite smejali elektricnim avtom loleki hahah
Odgovori
-1
1 2
Miloš Obilić
03. 03. 2026 13.16
iskali ste, GLEJTE 😁🤜🤛🤙🦾🤘🥂🤝🖐👏👏👏👍☝
Odgovori
-2
0 2
tornadotex
03. 03. 2026 13.16
Cene vendno najprej poskočijo, potem se spustijo in ustalijo...
Odgovori
0 0
Hvala...
03. 03. 2026 13.16
Hahaha a ni to nacrtovano..
Odgovori
0 0
Buci in Bobo
03. 03. 2026 13.13
In ne bojo šle dol nikol več.
Odgovori
+2
2 0
Buci in Bobo
03. 03. 2026 13.21
Pri nas sem mislil, dol ko bo vsega konec se bo trg in cene znormalizirale, pri nas v golobovini kjer ni nobene logike da bi se to lahko zgodilo, samo blejemo.
Odgovori
+1
1 0
Zedd
03. 03. 2026 13.12
Za vsako sr**** po svetu vedno ta p******* EU naj****
Odgovori
+6
6 0
NoThreatTank
03. 03. 2026 13.16
Ja, pa denar ki ga slovenija vkrade lastnim državljanom zapravlja za razne donacije hamasu in iransko vlado. Res me zanina za koliko provizije je bil izpeljan miki miška posel.
Odgovori
0 0
Grickoficko
03. 03. 2026 13.10
Amerika in Izrael leglo zla
Odgovori
+5
7 2
tornadotex
03. 03. 2026 13.13
Še eden z Q zlate ribice...
Odgovori
-2
1 3
Kameleon Kiddo
03. 03. 2026 13.14
Pedofilistan je najnovejša oznaka. Stari pedofilinneo liberalni senilni brezmoralni opičjakom podobni osebki.
Odgovori
+2
2 0
Kameleon Kiddo
03. 03. 2026 13.17
@tornadek. Kaj maš? Kaži malo da vidim.... ja pa res, raje kako zgodovinsko knjigo v roke kot pa žvekanje propagande pedofilistana.
Odgovori
+1
1 0
2mt8
03. 03. 2026 13.10
Golob bo svetovno krizo z energenti izkoristil tako, da bo v (bistveno) višji maloprodajni ceni goriv skril bistveno višjo trošarino. Goriva utegnejo it gor za več 10 centov po litru. Na črpalkah bo verjetno gneča že od nedelje!
Odgovori
+0
1 1
Pa kaj
03. 03. 2026 13.14
pojdi janezu tankat..on ga ima po 1€
Odgovori
+2
2 0
Slovenska pomlad
03. 03. 2026 13.09
Res sem ponosen,da SDS podpira Epstein koalicijo,ki bo poskrbela,da bo cena goriv, kurilnega olja in plina šla v nebo.
Odgovori
+0
1 1
tornadotex
03. 03. 2026 13.11
Tukaj Epstein nima ničesar zraven,mogoče razen tvoje nabijanje v meglo,kar pa je odraz intelegence...
Odgovori
+0
1 1
Kameleon Kiddo
03. 03. 2026 13.15
Jaz tudi, kako lepi podpirajo Pedofilistan ,ko gre za otroke. Ne? Ki je primc zaj? Aja njemu se gre za nekaj drugega kot za otroke....
Odgovori
0 0
Minifa
03. 03. 2026 13.05
PUTIN se smeji....denarnica mu debeli Evropski Osli..pa na aparatih..)))..
Odgovori
+5
7 2
NIKI 2
03. 03. 2026 13.34
Tu nam ni pomoči namesto da bi Ukrajincem lepo razložili naj z RUSI lepo sodelujejo in spoštujejo njihovo manjšino in kulturo smo jih rajši vzpodbudili nerealnim sanjam. Ukrajini Rusija ni nikoli postavljala pogoja ne EU pogoj je bil ne NATO nevtralna država. Tudi Evropi je bila s strani Rusije ponujena strateško sodelovanje kod vojaško varnostno (
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
