Evropski komisar pohvalil Slovenijo: Na področju podnebnih politik dela odlično

Po oceni ministra mora biti ključna naloga te komisije zagotoviti pogoje, v katerih bosta razogljičenje in z njim povezane inovacije spodbudi za konkurenčnost evropskega gospodarstva. Zavzel pa se je tudi za pravičnejšo in bolj uravnoteženo razdelitev sredstev iz evropskih skladov, ki podpirajo razogljičenje, ter poudaril nekatere specifike naše države, ki jih bo morala nova evropska podnebna zakonodaja upoštevati.

Po besedah slovenskega ministra za podnebje Bojana Kumra sta z evropskim komisarjem Wopkom Hoekstrom v pogovoru poseben poudarek namenila politikam in izzivom, s katerimi se soočata EU in Slovenija, ter vsebini dela EU v tem mandatu ter kako Slovenija naslavlja in udejanja te politike. Dotaknila pa sta se tudi nedavno objavljenega dogovora za čisto industrijo, s katerim želi Evropska komisija vzpostaviti ugodne pogoje za industrijo, da bo ob razogljičenju ohranila konkurenčnost, in revizije evropskega podnebnega zakona, ki jo je komisija napovedala v prvi četrtini letošnjega leta.

Kumer je komisarju predstavil ključne poudarke slovenske podnebne in energetske politike. Kot je spomnil minister, je Slovenija s posodobitvijo nacionalnega energetskega in podnebnega načrtom ne samo dvignila ambicije za obnovljive vire energije do leta 2030, ampak tudi ambicije glede zmanjševanja emisij toplogrednih plinov na 55 odstotkov najkasneje do leta 2033.

"Naša zaveza in trajektorija kažeta, da smo na zelo dobri poti. Lani smo bili med državami članicami med prvimi tremi po znižanju emisij za več kot 6,5 odstotka in prvič dosegli cilj glede obnovljivih virov energije. Mnogo teh dosežkov že kaže, da smo naše politike tri leta nazaj pravilno začrtali in v tej smeri želimo tudi nadaljevati," je dosežke izpostavil.

'Če nam bo to uspelo, bomo poskrbeli za čisto, konkurenčno in samozadostno EU'

Da Slovenija na področju podnebnih politik dela odlično in da pri strategijah razogljičenja izpolnjuje tako podnebni vidik kot vidik čiste rasti ter povečuje neodvisnost, pa je v izjavi poudaril Hoekstra. "Prav to bi morala biti tudi pot naprej. To je tudi v središču dogovora o čisti industriji, ki ga je EU lansirala pred dvema tednoma, da bi zagotovila pomoč gospodarstvu pri razvoju, dosegla podnebne cilje in znižanje odvisnost zunaj EU," je dejal komisar, ki omenjen dogovor vidi kot zmagovalno kombinacijo za prihodnost EU. "Če nam bo to uspelo, bomo poskrbeli za čisto, konkurenčno in samozadostno EU, za kar si vsi prizadevamo," je bil jasen.