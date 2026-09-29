Evropski komisar poziva k varčevanju, zaloge plina nižje kot lani

Po ponedeljkovih podatkih so skladišča napolnjena 71-odstotno, glede na še vedno prevladujoče nenavadno toplo vreme po Evropi, ki naj bi trajalo še nekaj časa, pa se zdi, da bi EU vsaj 80-odstotni cilj do začetka ogrevalne sezone lahko dosegla.

Na podlagi zakonodaje, sprejete v času energetske krize po ruskem napadu na Ukrajino, sicer v EU velja, cilj 90-odstotne napolnjenosti skladišč do začetka ogrevalne sezone. A Evropska komisija je članice marca letos zaradi pretresov na energetskem trgu po ameriško-izraelskem napadu na Iran s ciljem večje prožnosti pozvala, naj razmislijo o znižanju cilja na 80 odstotkov.

Vendar pa ob še vedno negotovih razmerah na plinskem trgu skrb ostaja. Ob zmanjšanih dobavah z Bližnjega vzhoda in povečanem azijskem povpraševanju po utekočinjenem zemeljskem plinu lahko namreč še vedno pride do težav pri oskrbi Evrope, obenem pa se cene plina na nizozemskem vozlišču TTF z 72 evri za megavatno uro še vedno gibljejo blizu najvišjih ravneh v treh letih.

K vsemu temu se je pridružila še visoka cena nafte, ki draži goriva. Tako bodo o izvajanju ukrepov za znižanje cen energentov za državljane in zagotavljanju energetske varnosti v sodelovanju s partnerskimi tretjimi državami danes na neformalnem srečanju v Dublinu razpravljali ministri članic EU, pristojni za energetiko. Iz Slovenije se ga je udeležil državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Tomaž Žagar.

Evropski komisar za energijo Jorgensen je pred srečanjem pristojne ministre v pismu pozval, naj članice sprejmejo ukrepe za zmanjšanje porabe plina in elektrike. "Soočamo se s cenovno krizo, ki se navezuje na krizo oskrbe," je v pismu, do katerega so prišli pri Reutersu in Politicu, zapisal komisar.

"V kontekstu omejene globalne dobave in močnega nihanja cen je lahko zmanjšanje povpraševanja učinkovito orodje za brzdanje cen," je navedel. Ukrepi članic za zmanjšanje porabe plina in elektrike, predvsem ko gre za javno infrastrukturo, naj po njegovih navedbah trajajo, kolikor dolgo bo treba. Je pa Jorgensen vseeno poudaril, da kljub zahtevnim razmeram trenutno še ni neposredne grožnje za varnost energetske oskrbe.