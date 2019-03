Evropski poslanci za odpravo plastike za enkratno uporabo

Prepoved bo veljala predvsem za izdelke, za katere so na voljo okolju bolj prijazne alternative, med njimi plastični krožniki, vatirane palčke in slamice.

Evropski poslanci sicer že na razpravi načelno niso nasprotovali prepovedi plastike za enkratno uporabo, so se pa vrstili pozivi, da direktiva ni dovolj ambiciozna, saj obstajajo še številni drugi izdelki za enkratno uporabo, ki so pomembni onesnaževalci in niso zaobjeti v direktivi.

Načelni dogovor o prepovedi plastike za enkratno uporabo so sicer sklenili konec lanskega leta v okviru avstrijskega predsedstva EU.

Prepoved bo veljala predvsem za izdelke, za katere so na voljo okolju bolj prijazne alternative, med njimi plastični krožniki, vatirane palčke in slamice. V okviru direktive so zastavljeni tudi cilji zbiranja plastenk pri 90 odstotkih do leta 2029. Poleg tega bi moralo biti do leta 2025 četrtina vseh plastenk narejenih iz recikliranih materialov, do leta 2030 pa bi se ta delež povečal na 30 odstotkov.