Evropsko srečanje kontroverzne Trilateralne komisije: v Sloveniji več kot 200 svetovnih vplivnežev

V Ljubljani se je uradno začelo 42. evropsko srečanje Trilateralne komisije, zasebne organizacije, ustanovljene na pobudo Davida Rockefellerja. Več kot 200 vplivnih posameznikov iz Evrope in sveta bo tri dni razpravljalo o izzivih za prihodnost Evrope. Dogodek je 'veliko priznanje Sloveniji, ki doslej ni igrala posebej prominentne vloge.'

Predsednik evropskega dela Trilaterale, nekdanji prvi mož Evropske centralne banke Jean-Claude Trichetje poudaril, da bodo letošnji govorci iz akademske sfere, poslovnega sveta in politike poskušali pokriti številne trenutne izzive po svetu.

FOTO: Damjan Žibert

Pod vprašajem svobodna gospodarska pobuda Vrednote, na katerih temelji Trilateralna komisija, kot so odprt dialog, vladavina prava, človekove pravice, demokracija, svoboda govora in svobodna gospodarska pobuda, so danes po Trichetovih besedah zelo pod vprašajem, dialog pa je v tej luči tako potreben kot že dolgo ne.

Šarec je prepričan, da Evropa Slovenijo vidi kot racionalno, verodostojno in inovativno državo. Slovenija je po njegovih besedah država priložnosti. FOTO: Damjan Žibert

Trichet zato za Trilateralo, kjer se soočijo pogledi gospodarstva, politike in civilne družbe v iskanju rešitev za prihodnji razvoj, vidi posebno vlogo v teh časih, ko je multilateralizem najbolj na udaru od časov hladne vojne. Poleg drugih vprašanj bodo tako ugledneži do nedelje v Ljubljani poskusili odgovoriti tudi na to, kako prenoviti sistem večstranskega urejanja globalnih vprašanj in ga prilagoditi današnjemu času. Šarec: Slovenija je država priložnosti Udeležence je nagovoril tudi predsednik vladeMarjan Šarec. Ta je poudaril, da je Slovenija mlada država z dinamičnim in odprtim gospodarstvom. Po številnih uspehih v času od osamosvojitve, ko je npr. kot prva med članicami EU iz vala širitve unije v letu 2004 prevzela evro in predsedovala EU, je zgodbo o uspehu prekinila zadnja gospodarska in finančna kriza, ki pa jo je Slovenija prebrodila in danes spet beleži zelo dobre kazalce razvoja. Šarec je prepričan, da Evropa Slovenijo vidi kot racionalno, verodostojno in inovativno državo. Slovenija je po njegovih besedah država priložnosti, ki se zaveda položaja v Evropi in pomena odprtosti, temeljnih svoboščin EU in vladavine prava.

Dogodek v Ljubljani je veliko priznanje državi, ki doslej pri tem ni igrala "posebej prominentne vloge". FOTO: Damjan Žibert

Evropa se, tako Šarec, sooča številnimi izzivi, od demografskih sprememb prek vplivov razvoja tehnologije do geopolitičnih in varnostnih groženj, zato je znanje ljudi z vseh področij bolj potrebno kot kdajkoli. Slovenski član Trilaterale, prvi mož GorenjaFranjo Bobinac, ki je lani na tem mestu nasledil bančnika Marka Voljča, je v uvodu povedal, da bo letošnje evropsko srečanje Trilateralne komisije v slovenski prestolnici očitno eno najbolj množičnih doslej. Organizacija dogodka je po njegovih besedah znak zaupanja evropskega vodstva Trilaterale v Slovenijo, ki to jemlje kot veliko čast. Slovenija doslej ni igrala posebej prominentne vloge Voljč je medtem ob robu današnjega poslovnega zajtrka Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji dejal, da je Trilaterala telo, ki je še vedno zelo aktualno in pomembno, v marsičem morda celo pridobiva na pomenu. "Res je kontroverzna, ker nekateri mislijo, da ne igra posebej pozitivne vloge. Sam se s tem nikakor ne strinjam, ker jo spremljam in sem del tega že 20 let," je poudaril. Dogodek v Ljubljani je tudi po njegovih ocenah veliko priznanje državi, ki doslej pri tem po njegovih besedah ni igrala "posebej prominentne vloge". To kaže, da je Slovenija kot država in družba lahko zelo zanimiva za skupino uglednih posameznikov, kot so člani Trilateralne komisije," je še dejal. Že na današnjem uvodnem dogodku je bilo videti veliko znanih obrazov iz Evrope in tudi Slovenije, tako bančnikov, gospodarstvenikov, profesorjev kot politikov. Poleg že omenjenih bodo med evropskimi člani Trilaterale v Ljubljani te dni npr. nekdanji poljski premier Marek Belka, nekdanji generalni sekretar Nata Jaap de Hoop Scheffer, predsedujoči Münchenski varnostni konferenci Wolfgang Ischinger, nekdanji italijanski premier in bivši predsednik Evropske komisijeMario Monti, predsednika upravnih odborov bank BNP Paribas in KBC Jean Lemierre in Thomas Leysen, namestnik predsednika upravnega odbora naftnega velikana Royal Dutch Shell Hans Wijers in iz regije prvi mož Atlantic Grupe Emil Tedeschi.

Že na današnjem uvodnem dogodku je bilo videti veliko znanih obrazov iz Evrope in tudi Slovenije, tako bančnikov, gospodarstvenikov, profesorjev kot politikov. FOTO: Damjan Žibert