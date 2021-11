(Korona)kriza kot priložnost: hitro prilagajanje trgu žanje sadove

V Digitalnem središču Slovenije so izmed skoraj 100 najbolj inovativnih podjetij Festivala rešitev izbrali peterico, ki bo za nagrado kot del slovenske gospodarske delegacije odšla v Dubaj na Expo. Znamenita svetovna razstava je vrata za obiskovalce odprla oktobra in bo traja vse do konca marca prihodnje leto, na površini, primerljivi z velikostjo Velenja, pa se predstavlja več kot 190 držav ter vrsta organizacij, podjetij in drugih institucij, lastni paviljon pa ima tudi Slovenija.

Če v Dubaju najde priložnost eno od desetih podjetij, bo to ogromna dodana vrednost, je prepričan Kostanjevec. "Expo ni priložnost samo za Azijo, Afriko, celotni Bližnji vzhod, za potencialne investitorje iz Amerike ... Vse države so tam predstavljene in njihove predstavitve so res zunaj običajnih okvirjev. Tudi če tam ne najdeš nekega poslovnega partnerja, vidiš priložnosti, ki jih v določenih segmentih države predstavljajo," je za 24ur.co m pripovedoval sogovornik, ki se je ravno v torek tudi sam vrnil iz Združenih arabskih Emiratov.

Prireditelji so sicer prizorišče razdelili na tri glavne sklope: trajnost, mobilnost in priložnosti. Skozi 11 tematskih tednov se bo predvidoma predstavilo več kot 120 slovenskih podjetij, potekali bodo številni poslovni forumi in gospodarske delegacije.

Obisk Expa priporoča vsem, ki se tudi sami v teh dneh odpravljajo tja – vstopnice so namreč vključene v letalske vozovnice nove neposredne letalske povezave iz Ljubljane: "Ogled bi res priporočal vsem, ki si želijo videti nekaj drugačnega, nekaj, kar bo v trendu še naslednjih 10 let," pravi.

Naša država tam sodeluje pri vseh tematskih sklopih, koncept predstavitve Slovenije v Dubaju pa temelji na B2B, torej povezovanju med podjetji: "Od podjetja z enim zaposlenim, ki ima priložnost in idejo, do podjetja s tisoč zaposlenimi. Da se te ideje pokažejo sorodnim podjetjem in podjetjem, ki bi te rešitve potrebovala. V bistvu bi bila to potem njihova komplementarna dejavnost, ki bi njihovemu osnovnemu poslovanju dala še večjo dodano vrednost," pojasnjuje prvi mož Javne agencije RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije.

"Slovenska pripravljenost na spreminjanje je pokazala svojo moč"

Prepričan je, da je kriza, s katero se zaradi pandemije že skoraj dve leti sooča praktično ves svet, vseeno tudi priložnost, ker so postavljeni neki novi dinamični pogledi, na katere se morajo podjetja odzvati v trenutku. Meni, da so se tako odzvala tudi domača podjetja in pripravila produkte, ki so ustrezali trgu. "Ravno ta slovenska pripravljenost na spreminjanje, ta dinamični model, ki je bil prisoten že prej, je tu pokazal svojo moč. Zato so slovenska podjetja ostala vitalna in so preživela, pa ne samo preživela, so tudi napredovala. Ob tem je še država pristopila na način, da jim je dejansko pomagala, ampak tista, ki so zares prebojna, pomoči niti niso bila potrebna," poudarja.

Velika podjetja so priložnosti in rešitve iskala v tem, da imajo svoj lastni razvoj, mala podjetja pa so se trudila hitro prilagoditi zapiranju določenih trgov: "Iz Nemčije je prišlo povpraševanje za avtomobilsko industrijo in dobavna veriga se je morala s kitajskih trgov hitro preseliti na evropske. In slovenska podjetja so temu ustrezala," ponazori.

Na javni agenciji so sicer zaradi koronakrize zagnali tudi razvojno-raziskovalne (RRI) inovativne projekte, kjer so podpirali tiste, ki so bili neposredno povezani neposredno z reševanjem problematike na področju covida: "Videli smo, da so se podjetja, ki se prej niso, zdaj začela povezovati v neke horizontalne povezave, ki so hitrejše in bolj učinkovite ter dejansko odgovarjajo na potrebe na trgu."