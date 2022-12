Exxonmobil zaradi uvedbe davka na presežne dobičke toži EU

V Exxonmobilu trdijo, da davek podjetja odvrača od investicij in spodkopava njihovo zaupanje v EU. "To, ali bomo vlagali v EU, je v prvi vrsti odvisno od privlačnosti in globalne konkurenčnosti EU v prihodnosti," je dejal tiskovni predstavnik Exxonmobila Casey Norton .

Eno največjih mednarodnih naftnih in plinskih podjetij Exxonmobil, v katerem so do konca septembra zabeležili slabih 20 milijard evrov dobička, trdi, da je Bruselj z uredbo presegel svoje pristojnosti. Ukrep solidarnostnega prispevka oz. davka na presežne dobičke pa da ima nasprotni učinek od želenega, poroča BBC .

Vseeno so v podjetju dejali, da bodo še naprej vlagali v projekte rafinerij v Evropi, v katere so v preteklem desetletju vložili tri milijarde evrov, poroča Euronews. Ti projekti pomagajo tudi v času, ko Evropa želi zmanjšati svoj izvoz iz Rusije. "Še naprej bomo sodelovali z voditelji EU pri reševanju teh vprašanj. Premišljena politika je ključnega pomena," so sporočili iz podjetja.

V Evropski komisiji so v odzivu na dogajanje pojasnili, da odločitev Exxonmobila za tožbo jemljejo na znanje in, da je zdaj na Splošnem sodišču EU, da odloči o pritožbi.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je davek na presežno vrednost za podjetja, ki se ukvarjajo z nafto, plinom in premogom ter ob energetski krizi beležijo povišane dobičke, napovedala že septembra. V tej luči je padla odločitev za 33-odstotno obdavčitev tistih letošnjih dobičkov, ki so več kot 20 odstotkov višji do povprečja zadnjih treh let.

Cilj uredbe EU je obdavčiti podjetja, ki beležijo presežne dobičke na račun dogodkov, s katerimi sicer nimajo nič, v tem primeru na račun ruske invazije na Ukrajino, ki je v Evropi sprožila energetsko krizo oz. velik skok cen energentov.

EU se na vse pretege trudi pretrgati odvisnost od ruskih energentov, pri tem pa je morala pristati na alternative, ki so precej dražje. Posledično išče tudi ukrepe za zajezitev teh stroškov.