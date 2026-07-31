ExxonMobil zaradi višjih cen nafte več kot podvojil dobiček

ExxonMobil je tako zadnji v nizu energetskih velikanov, ki je zaradi visokih cen nafte poročal o izjemni rasti poslovanja. Energente draži vojna na Bližnjem vzhodu in posledično zaprtje Hormuške ožine, ki velja za eno ključnih poti za trgovino z nafto in zemeljskim plinom.

V podjetju so sicer izpostavili, da se cene gibljejo "znotraj zgodovinskih razponov", ob tem so pojasnili, da so po drugi strani zmanjšane zmogljivosti rafiniranja ter sprostitev zalog nafte, kar je preprečilo nadaljnjo rast cen.

ExxonMobil je v četrtletju vlagateljem v obliki dividend in odkupi lastnih delnic vrnil 9,4 milijarde dolarjev, poslovne rezultate povzema francoska tiskovna agencija AFP. Delnice podjetja so se v trgovanju pred uradnim odprtjem borze pocenile za 1,5 odstotka.