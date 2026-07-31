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Gospodarstvo

ExxonMobil zaradi višjih cen nafte več kot podvojil dobiček

New York , 31. 07. 2026 15.37 pred 9 dnevi 1 min branja 8

Avtor:
A.K. STA
Exxon

Ameriški energetski velikan ExxonMobil je v drugem letošnjem četrtletju več kot podvojil dobiček, ki se je ustavil pri 14,5 milijarde dolarjev (okoli 12,6 milijarde evrov). Prihodki so bili s 116 milijardami dolarjev (približno 101 milijarda evrov) višji za 42 odstotkov. Rast je posledica višjih cen nafte zaradi vojne na Bližnjem vzhodu.

ExxonMobil je tako zadnji v nizu energetskih velikanov, ki je zaradi visokih cen nafte poročal o izjemni rasti poslovanja. Energente draži vojna na Bližnjem vzhodu in posledično zaprtje Hormuške ožine, ki velja za eno ključnih poti za trgovino z nafto in zemeljskim plinom.

Sod nafte
Sod nafte
FOTO: Shutterstock

V podjetju so sicer izpostavili, da se cene gibljejo "znotraj zgodovinskih razponov", ob tem so pojasnili, da so po drugi strani zmanjšane zmogljivosti rafiniranja ter sprostitev zalog nafte, kar je preprečilo nadaljnjo rast cen.

ExxonMobil je v četrtletju vlagateljem v obliki dividend in odkupi lastnih delnic vrnil 9,4 milijarde dolarjev, poslovne rezultate povzema francoska tiskovna agencija AFP. Delnice podjetja so se v trgovanju pred uradnim odprtjem borze pocenile za 1,5 odstotka.

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KOMENTARJI8

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Kameleon Kiddo
02. 08. 2026 15.44
No tile npr. Exxon imajo vecjo moc in vpliv kot 80% nacionalnih drzav po svetu. Zato pa smo kjer smo.... toti so glavni teoretiki nepodnevnih sprememb ipd. Pravljic za krozek zvestih Trnjujčic
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+1
1 0
Sixten Malmerfelt
02. 08. 2026 14.42
Zato bomo mi kmalu imel bencin po 2 ojra, tako se cuza in striže ofce!
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+2
2 0
konc
02. 08. 2026 08.37
Brezsramni vojni zaslužkarji. Banda pohlepna.
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+2
2 0
zibertmi
01. 08. 2026 10.59
pri nas ni nič drugače,dena vlada je petrolu in molu,kiimata največji privat delež v državi povezan z sds in madžari,dvignila marže,ki jih bomo potrošniki kljub česarkoli plačevali
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+5
5 0
poper00
01. 08. 2026 10.08
Verjetno bo enkrat ljudem zadosti.Pogled v zgodovino vse razloži.
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+2
2 0
MladInPerspektiven
01. 08. 2026 08.25
No slepim na DESNI strani a potrebujete še kakšen dokaz zakaj se dogaja vojna v Iranu in povsod. Roka roko umiva obe pa obraz v realnem stanju pa orožarska industrija pomaga naftni in obratno te pa vračajo uslugo - TRUMLEKU in IZRAELU... in vsi so srečni denarja kot nikoli UMIRAJO PA OTROCI in NEDOLŽNI
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+7
7 0
Rock8
31. 07. 2026 16.44
Povsod ena beda ,drag bencin nafta,narod plačuje to bando naftarsko,oni se pa preseravajo
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+1
1 0
Appendix
31. 07. 2026 16.39
bolano. me zanima kako je s Petrolom
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+2
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