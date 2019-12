FAA: boeingov 737 MAX ne bo dobil dovoljenja pred letom 2020

Šef zvezne uprave za letalstvo (FAA) Steve Dickson je v sredo potrdil, da agencija ne bo dovolila, da bi prizemljeni Boeing 737 MAX lahko letel pred letom 2020. To pomeni, da se bo zamaknila tudi januarska sprostitev letal, kar pa prinaša nove težave za Boeing, ki se sooča z vse večjimi pritiski in nižanjem dohodkov.

Dickson je v intervjuju za CNBC pred svojim pričevanjem pred ameriškim komitejem za promet in infrastrukturo povedal, da je treba prehoditi skoraj ducat mejnikov, preden se letalo lahko vrne v obratovanje. Ko FAA odobri letalo za letenje in odobri spremembe usposabljanja, bodo ameriške letalske družbe še vedno potrebovale 30 dni ali več za nadaljevanje letov. Prvotne napovedi za vračaje letal v uporabo so napovedovale januar, kot možni datum, a Diksonova izjava to zdaj premika za nekaj mesecev. Kako se bo odzvala evropska agencija za letalstvo EASA ni jasno, so pa že pred časom napovedali, da bodo cerfitikacijo opravili samostojno.

Naročila za maxe so vse manjša, a Boeing še vedno računa na čudež. FOTO: AP

Slabo leto za Boeing Boeing je konec oktobra objavil četrtletne podatke,ki so sicer izkazali dobiček podjetja, a je bil ta kar 51 odstotkov manjši kot prejšnje leto. Boeing najbolj prizadela prizemljitev letal 737 max, prav tako zmanjšanje proizvodnje in prodaje drugih letal. Prodaja vseh letal je padla za 20 odstotkov, izdelali so samo 63 letal v "tretjem četrtletju, v istem obdobju lani 190", so zapisali v pojasnilu. Boeing je prav tako povečal dolg, iz 19,2 milijarde dolarjev na 24,7 milijarde. Prihodki komercialnih letal v tretjem četrtletju so znašali 8,2 milijarde dolarjev, predvsem zaradi nedobave letal 737. Operativna marža v tretjem četrtletju se je zmanjšala na (0,5) odstotka, kar odraža situacija letal 737, delno pa je kompenzirana z višjo maržo za program 787.

Prizemljitev letal je Boeingu močno okrnila dohodke in dobiček. FOTO: AP