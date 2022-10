FAO: svetovne cene hrane upadle šesti zaporedni mesec

Mesečni padec cen je po navedbah FAO predvsem posledica velikega padca cen rastlinskih olj. Nekoliko so upadle tudi cene sladkorja, mesa in mlečnih izdelkov. Še večje znižanje so preprečile podražitve žitaric. Cene pšenice so po pojasnilih FAO poskočile zaradi "povečane negotovosti" glede nadaljnjega izvajanja dogovora, ki Ukrajini omogoča izvoz žita prek Črnega morja.

Dogovor, ki poteče konec novembra, je začasno odpravil rusko blokado, ki je v številnih državah, odvisnih od žita iz Ukrajine, sprožila strah pred lakoto. K dvigu svetovnih cen žita so prispevale tudi sušne razmere v Argentini in ZDA.

FAO je v danes objavljenem poročilu znižal tudi napoved svetovne proizvodnje žitaric za letos, in sicer pričakujejo 1,7-odstotni upad. Po ocenah agencije 45 držav – 33 v Afriki, devet v Aziji, dve v Latinski Ameriki in na Karibih ter ena v Evropi – pri oskrbi s hrano potrebuje zunanjo pomoč. Združeni narodi so septembra opozorili, da brez humanitarne pomoči lakota in smrt grozita več kot pol milijonu ljudi.