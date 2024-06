Farmacevtsko podjetje, ki je ustvarilo zasvojence in milijarde: 'Sodba je srce parajoča'

Po podatkih Centra za nadzor in preprečevanje bolezni je od leta 1999 do leta 2021 zaradi prevelikega odmerka opioidov v ZDA umrlo skoraj 645.000 ljudi.

Sodnik Neil Gorsuch je med drugim poudaril, da družina Sackler, ki ima v lasti padlega farmacevtskega giganta Purdue Pharma, zase želi večje olajšave, kot jih dovoljuje zakonodaja. Bil je del večine sodnikov, ki so poravnavo zavrnili. Medtem je sodnik Brett Kavanaugh v nasprotnem mnenju dejal, da bo imela odločitev sodišča "uničujoč" učinek na tisoče žrtev opioidne epidemije. "Zaradi tega so žrtve opioidov zdaj prikrajšane za znatno denarno povračilo, za katero so se dolgo borile in si ga končno zagotovile po letih sodnih postopkov," je po poročanju CNN zapisal v mnenju, ki so se mu pridružili John Roberts, Sonia Sotomayor in Elena Kagan.

Kavanaugh je nato prosil kongres, naj spremeni ameriško zakonodajo o bankrotu, da bi "popravil kaos, ki bo zdaj nastal" zaradi sodbe sodišča.

"Odločitev sodišča bo povzročila preveč škode za preveč ljudi, da bi kongres lahko sedel križem rok, ne da bi vsaj natančno preučil vprašanje," je zapisal Kavanaugh.

Gorsuch pa je opozoril, da v zakonu o stečaju ni izrecnih pooblastil, da bi tretjim osebam, kot sta zakonca Sackler, omogočili, da se izognejo prihodnji odgovornosti.

Primer se je ukvarjal z usodo podjetja in njegovih vodij zaradi proizvodnje močno zasvojljivega zdravila OxyContin, ki ga javnost krivi za opioidno krizo, ki je terjala življenja na stotisoče Američanov, številnim pa je uničila tudi družine in prihodnost.

Medtem ko se država še naprej spopada z opioidno epidemijo, ki ji enostavno ni videti konca, se je družina Sackler strinjala, da bo plačala šest milijard dolarjev družinam in zveznim državam – kot del sporazuma o prenehanju delovanja Purdue Pharma, proizvajalca OxyContina. V zameno bi bila družina Sackler oproščena prihodnjih zahtevkov glede civilne odgovornosti.

Številni menijo, da je to povsem neprimerno, saj ni šlo za "majhno napako", ampak organiziran pohlep. Purdue je tržil OxyContin kot varnejše in manj zasvojljivo zdravilo proti bolečinam, kar je spodbudilo zdravnike, da predpisujejo zdravilo v daljših časovnih obdobjih in za bolj rutinske poškodbe. Uspeh zdravila, ki se ga je predpisovalo na vsakem koraku, je pomenil eksplozijo bogastva družine Sackler, ki se je nato pozicionirala z aktivnostmi za skupno dobro. Toda vrsta tožb in novic je trdila, da je družina še naprej promovirala OxyContin tudi po tem, ko je izvedela za zasvojljivost zdravila.

Posledice za osebno zdravje in družbo so uničujoče. Ne samo, da je veliko Američanov postalo odvisnih od zdravila, mnogi so se nato, ko niso več izpolnjevali pogojev za zdravniški recept, od OxyContina obrnili na heroin in druge opioide.

Po podatkih Centra za nadzor in preprečevanje bolezni je od leta 1999 do leta 2021 zaradi prevelikega odmerka opioidov v ZDA umrlo skoraj 645.000 ljudi.