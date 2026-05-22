Fatih Birol: Naftni trgi se približujejo kritični točki

Naftni trgi, ki so jih v krizo pahnili ameriško-izraelski napadi na Iran in iranski povračilni ukrepi, bodo julija ali avgusta dosegli kritično točko, napoveduje izvršni direktor Mednarodne agencije za energijo (IEA) Fatih Birol. Večje povpraševanje zaradi potovanj v času turistične sezone, nizke rezerve in zmanjšan izvoz z Bližnjega vzhoda bodo povzročili globalni krč, opozarja.

Birol je dejal, da se države same odločajo, kdaj in kako bodo sprostile naftne rezerve, da pa je IEA pripravljena zadevo koordinirati.

Po njegovi oceni nad energetskim sektorjem še nikoli ni bilo "tako dolge in dominantne sence geopolitike", kot je zdaj. Že večkrat je tudi ponovil napoved, da bo tokratna naftna kriza hujša od tistih leta 1973, 1979 in nazadnje 2022, ko je Rusija začela vojno v Ukrajini. Po ocenah IEA na trgu vsak dan umanjka kar 14 milijonov sodčkov (159 litrov) nafte.

Ob tem prvega moža IEA skrbi, da bodo neizogibno inflacijo izkoristile populistične stranke v Evropi, ki bodo za krizo obtožile obstoječi sistem, čeprav se cena nafte določa na mednarodnih trgih.

Birol po poročanju Guardiana ne vidi nobene možnosti, da bi se proizvodnja nafte v letu dni vrnila na ravni pred izbruhom krize. Združeni arabski emirati pri tem niso izjema, države, kot je Irak, katerih proračun v veliki meri polnijo prihodki od nafte, pa bodo za okrevanje potrebovale dolga leta.

Ugled Bližnjega vzhoda kot varnega dobavitelja energentov je bil okrnjen, zato bodo države iskale druge, varnejše vire. Birol predvideva, da se bo povečalo povpraševanje po jedrski energiji ter obnovljivih virih, v določeni meri pa tudi po premogu.

Iran od začetka vojne 28. februarja, ki sta jo sprožila ZDA in Izrael, nadzira za izvoz nafte in plina strateško pomembno Hormuško ožino. Posledično so cene nafte v zadnjih tednih strmo naraščale in države prisilile v iskanje alternativnih dobav.

IEA je marca sporočila, da bo svetovnim trgom zagotovila 400 milijonov sodov iz nujnih zalog članic IEA, od katerih je bilo že izčrpanih približno 164 milijonov sodov.