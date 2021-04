Fed brez sprememb denarne politike

"Ob napredku glede cepljenja in močni podpori politik so se kazalniki gospodarske aktivnosti in zaposlenosti okrepili,"so zapisali v sporočilu, objavljenem na spletni strani Feda.

Sektorji, ki so v pandemiji najbolj prizadeti, ostajajo šibki, a so pokazali izboljšanje. Inflacija se je ob "prehodnih dejavnikih" zvišala, splošni finančni pogoji ostajajo ugodni, in sicer delno zaradi državne podpore gospodarstvu ter toka posojil gospodinjstvom in podjetjem, ugotavlja Fed.