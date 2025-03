Fed predvidoma že drugič zapored brez spremembe obrestne mere

Fed je na prvem letošnjem zasedanju konec januarja svojo osrednjo posojilno obrestno mero pustil nespremenjeno na ravni med 4,25 in 4,50 odstotka. Odločitev je pomenila premor po treh znižanjih cene zadolževanja. Premor se bo po pričakovanjih večine poznavalcev nadaljeval tudi na drugem letošnjem zasedanju. Da so obrestne mere dovolj nizke in da se Fed sooča z negotovostjo in neznankami, zaradi katerih se mu ne mudi spreminjati obrestnih mer, je že februarja na zaslišanju v ameriškem kongresu povedal predsednik centralne banke Jerome Powell.

Daleč najpomembnejši vir negotovosti je politika predsednika ZDA Donalda Trumpa. Ta je vse od vrnitve v Belo hišo 20. januarja, še posebej pa v zadnjih tednih, s svojimi nepredvidljivimi in na dnevni ravni spreminjajočimi se odločitvami glede carin vnesel nemalo nestabilnosti v domače in svetovno gospodarstvo.

Ekonomisti so si skoraj edini, da je tovrsten agresivni trgovinski protekcionizem, tudi do najtesnejših zaveznic in gospodarskih partneric ZDA, škodljiv in da lahko ob protiukrepih držav privede do krepitve inflacije, ki je bila februarja pri 2,8 odstotka in s tem precej oddaljena od dvoodstotnega Fedovega cilja. Trumpova carinska politika s seboj nosi tudi nevarnost recesije.