Federal Reserve predvidoma brez sprememb obrestne mere

Analitiki so napovedovali, da bo ameriška centralna banka, ki se za razliko od Evropske centralne banke še ni odločila za obrat v denarni politiki in začetek zniževanja obrestnih mer, to do konca letošnjega leta storila dvakrat. Prvo znižanje naj bi se zgodilo v septembru, drugo pa v decembru.

Najnovejši podatki, ki jih ministrstva objavljajo pred tokratnim zasedanjem, so zelo spodbudni, navajajo analitiki. Ob zniževanju inflacije in gospodarski rasti se je potrošnja junija po šibkem začetku drugega četrtletja okrepila. A vse to spremlja velika negotovost.

FOMC bo odločitev sprejel v sredo, sledila pa bo novinarska konferenca predsednika ameriške centralne banke Jeroma Powella, na kateri bo pojasnil odločitev in nakazal možnosti za naprej.