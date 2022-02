Ferrari 4500 zaposlenim izplačal rekordno nagrado

Nagrada je priznanje za visoke standarde kakovosti. Temelji na sporazumu, ki so ga delodajalci in zaposleni podpisali leta 2012. "Kljub pandemiji Ferrarijeva proizvodnja leta 2021 ni bila nikoli prekinjena. To je podjetju omogočilo, da je doseglo vse svoje letošnje cilje," je poudaril predstavnik sindikata Giorgio Uriti. Lani je Ferrari prodal rekordnih 11.155 avtomobilov.

Ferrari je lani vknjižil 833 milijonov evrov čistega dobička, kar je 37 odstotkov več kot leto pred tem, je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa.

Ferrarijev bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) se je lani povečal za tretjino na 1,53 milijarde evrov. V primerjavi z letom 2019, torej pred izbruhom novega koronavirusa, se je povečal za približno 20 odstotkov.

Za leto 2022 vodstvo Ferrarija napoveduje dobiček v višini od 1,65 do 1,70 milijarde evrov.