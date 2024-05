Finančni komentar: triodstotna inflacija kot nova normalnost

Wall Street navija za višjo stopnjo brezposelnosti in slabše gospodarske kazalnike, ker je to trenutno najučinkovitejši dejavnik, ki lahko spodbudi centralno banko, da prične nižati obrestno mero. Inflacija ostaja trdovratna in bo verjetno vztrajala pri treh odstotkih v letošnjem supervolilnem letu.

Manj spodbudni podatki z ameriškega trga dela so v prvih dneh maja blagodejno vplivali na rast delniških trgov. Brezposelnost v ZDA je bila aprila rahlo višja, vendar še vedno pod štirimi odstotki. Umirja se rast plač in gospodarstvo ustvarja manj delovnih mest, kot so ekonomisti napovedali. Guverner ameriške centralne banke Jerome Powell je na zadnjem zasedanju v začetku maja poudaril, da je stopnja inflacije še vedno precej oddaljena od želenih dveh odstotkov, zato je še prezgodaj govoriti o nižanju obrestnih mer.

Jerome Powell vedno poudarja, da nikoli ne sprejema odločitev na podlagi političnih pritiskov. FOTO: Investing icon-expand

Spodbudna novica za inflacijo so padajoče cene energentov. Tudi cene nekaterih surovin v zadnjem času padajo. Cena kakava je v zadnjih dveh tednih nižja za 30 odstotkov. Sladkor je na najnižji točki v zadnjem letu in pol. Les je na najnižjih vrednostih v zadnjih petih letih. Prejšnji teden so svetovni tehnološki velikani, kot so Amazon, Apple, AMD in še mnogi drugi, nadaljevali objave četrtletnih poslovnih rezultatov.

Še slabše kot Boeing (BA) se je v letošnjem letu odrezal tečaj delnic Intel (INTL), ki je strmoglavil za 39 odstotkov. Med najslabšimi rezultati se je znašel tudi WarnerBros, ki se je v preteklosti združil z družbo Discovery. Tečaj delnice (WBD) je nižji za 35 odstotkov, Paramount se drži bolje, ampak je letos vseeno izgubil 21 odstotkov. Dobrih 20 odstotkov nižje je letos tudi Tesla. Apple je od začetka leta padel za 10 odstotkov. Delnica z najboljšim letošnjim rezultatom v indeksu S & P 500 je Super Micro Computer (SMCI), ki je letos višje za 200 odstotkov. Na drugem mestu je vodilna družba za razvoj umetne inteligence Nvidia (NVDA), ki je ustvarila 74-odstotni donos, navaja upravljavec premoženja in analitik Charlie Bilello.

Ameriški farmacevt Eli Lilly (LLY) je z zdravilom proti debelosti letos zasedel 8. mesto FOTO: Charlie Bilello icon-expand

Osrednji ameriški indeks S & P 500 je bil prejšnji teden pisano obarvan. Apple je teden končal 8 odstotkov višje. Tesla je tudi v tem tednu nadaljevala rast za 7 odstotkov. Google, AMD in Intel so tedenski tečaj končali nižje. Slabše jo je odnesel tako energetski kot tudi finančni sektor. Na svetovnem zemljevidu delniških trgov je zelena barva prevladovala v Aziji. Japonski delniški trg je imel kljub valutnemu izzivu v preteklem tednu stabilno rast. Na Kitajskem je inflacija 0,1-odstotna in delniški trg po dobrem letu optimistično raste, večina delnic je dosegala več kot 5-odstotno rast.

Kitajski Bidu je teden končal 12 odstotkov višje. JD je poskočil za 8 odstotkov, Alibaba, ki jo imamo v Svet portfelju, je prejšnji teden pridobila dobrih 7 odstotkov. FOTO: Finviz icon-expand

Kitajska centralna banka je največji kupec zlata na svetu. Vrednost zlata je v zadnjem mesecu nižja za 5 odstotnih točk. Spodbudna novica za nižji inflacijski pritisk prihaja iz energetskega sektorja, ker cena surove nafte pada. 159-litrski sodček je za skoraj 10 odstotkov cenejši, kot je bil pred slabim mesecem.

Surova nafta BRENT je od 17. aprila cenejša za 9,85 odstotnih točk. FOTO: TradingView icon-expand

Na prvomajskem zasedanju ameriške centralne banke FED je guverner Jerome Powell poudaril, da ga pojav t. i. stagflacije zaradi šibkejšega gospodarstva ne skrbi tako zelo kot trdovratna inflacija, ki se očitno še dolgo ne bo spustila do dveh odstotkov, vendar ekonomisti za zdaj tudi ne vidijo verjetnosti, da bi obrestno mero letos dodatno višali. "Moje osebno pričakovanje ostaja, da se bo stopnja inflacije letos spustila. To sicer napovedujem manj samozavestno kot prej zaradi ekonomskih podatkov."

McDonalds in CocaCola sta imela rahlo rast, medtem ko je Starbucks po objavi rezultatov teden končal nižje za 17 odstotkov. FOTO: Investing icon-expand

V ZDA so prejšnji teden podjetja nadaljevala objavo četrtletnih poslovnih rezultatov. Super Micro Computer (SMCI) je letos največ pridobil v osrednjem ameriškem indeksu S & P 500 (200 odstotkov), vendar je delnica od začetka marca začela padati in je po objavi rezultatov prejšnji teden še dodatno strmoglavila. Apple, drugo največje podjetje na svetu glede na tržno kapitalizacijo, je po objavi rezultatov petkov trgovalni tečaj končal 6 odstotkov višje.

Apple je v prvem četrtletju kljub nižji prodaji pametnih telefonov dosegel napovedane prihodke in rahlo izboljšal dobiček. Super Micro Computer je za 15 odstotkov presegel pričakovani dobiček, vendar zgrešil napovedan promet. FOTO: TradingView icon-expand

Apple je na medletni ravni ustvaril 90 milijard evrov prometa (83 milijard evrov), čeprav je skupna prodaja izdelkov (Iphone, Ipad, MacBook, Watch, AirPods) padla za 10 odstotkov. Prihodki, ki jih ustvarjajo Applove storitve, so bili višji za 14 odstotkov.

Maržo so zvišali za 31 odstotkov. S storitvami so ustvarili skoraj 24 milijard dolarjev (22 milijard evrov). FOTO: Economy Insight icon-expand

Slabe rezultate prinaša tudi Applov novejši izdelek Vision Pro. Potem ko je Apple ustavili razvoj električnih avtomobilov in bežno zamuja z integracijo umetne inteligence v napravah, je bilo med delničarji čutiti obilo skepticizma, kako se bo svetovni tehnološki velikan razvijal v prihodnje. Izvršni direktor Tim Cook je ponovno rešil delnico (AAPL) brez spektakularnih napovedi, ampak zgolj z najavo odkupa lastnih delnic v vrednosti 110 milijard dolarjev (102 milijardi evrov), kar je bilo dovolj, da je Apple na trg privabil bike.

meme FOTO: Reddit icon-expand

Umetna inteligenca omogoča večjo produktivnost, je prejšnji teden na Stanfordu poudaril Sam Altman, ki je ustvaril znani klepetalnik ChatGPT. Gre za zgodovinski mejnik, ki bo morda celo večji od interneta, zato visoka cena razvoja za tehnološke velikane ne bi smela biti problem. "Tudi, če na leto porabimo 500 milijonov, 5 milijard ali celo 50 milijard, mi je povsem vseeno. Dokler ustvarjamo nekaj, kar je ključno za napredek družbe, in ob tem uspešno plačujemo položnice. Ustvarjamo splošno umetno inteligenco, seveda, da to ne bo poceni, ampak je vredno. "

Sam Altman pravi, da bo umetna inteligenca ustvarila številne nove službe in izboljšala produktivnost. FOTO: OpenAI icon-expand

Ob nedavnem prazniku dela spomnimo, da Slovenci na teden delamo večje število ur, kot je povprečje OECD. Stereotipno pridni in marljivi Nemci delajo na teden 34,7 ure in zgolj tri evropske države – Norveška, Danska in Nizozemska – delajo manj. Američani delajo štiri ure več kot Nemci, Slovenci smo bolj delovni tudi od Američanov.

Največ delovnih ur na teden naredijo Kolumbijci, sledijo Turki in na tretjem mestu so po podatkih OECD Mehičani. FOTO: oecd icon-expand

Norveški upravitelj skladov Nicolai Tangen pravi, da so ameriške delnice precej bolj zanimive od evropskih, ker so poslovneži v ZDA tudi precej bolj ambiciozni od evropskih podjetnikov. Razmerje med delom in zdravim življenjem je v Evropi precej bolj pomembno kot v ZDA, zato trdi, da Američani bolj trdo delajo.

Padajoče razmerje zadnjih 10 let med evropskim in ameriškim delniškim trgom. FOTO: Bloomberg Terminal icon-expand

V treh trgovalnih dneh na Ljubljanski borzi je bilo sklenjenih za 3,61 milijona evrov poslov. Praznik dela je domačo borzo obarval zeleno, vseh devet delniških družb v osrednjem indeksu SBITOP je teden končalo višje, zato je bil tedenski premik 1,25-odstoten. Najbolj so zrasle delnice Cinkarne Celje za 3,81 odstotka, najmanj je pridobil Petrol, in sicer 0,36 odstotka.

Delnica NLBR je na tedenski ravni končala višje za 2,4 odstotka, dividenda za lani znaša 11 evrov bruto na delnico. FOTO: Ljubljanska borza icon-expand

Svetov portfelj je v zadnjem tednu nižji za 1,29 odstotka, čeprav se je izguba pri kitajski Alibabi (BABA) močno znižala v zadnjih dveh tednih. V rdečih številkah se je po objavi poslovnih rezultatov znašel Peabody Energy z oznako BTU. Rudar in proizvajalec premoga je trenutno najslabša naložba v Svetovem portfelju. Upravljavec premoženja Simon Skubin iz Optimtraderja poudarja, da je delnica BTU dosegla zelo nizko vrednost, ki je primerna za dolgoročno naložbo, zato smo včeraj po objavi v rubriki Finančni Svet zvišali izpostavljenost s 5 na 10 odstotkov. "Rezultati v prvem kvartalu niso bili najboljši, ampak je videti, da je veliko negativnega že vračunanega v ceni delnice." Svetov Portfelj ne predstavlja finančnega nasveta, ampak služi zgolj informiranju. Najbolj donosen v portfelju ostaja rudar zlata Newmont z oznako NEM. Na drugem mestu je ETF, ki sledi ceni bitcoina BTCE. Sklad, ki sledi svetovnim dividendnim delnicam, ETF VGWE, je dokaj nespremenjen. Surovinski ETF sklad EXXY izgublja zaradi padca surove nafta in zlata.

Omejitev odgovornosti: Svet Portfelj ne predstavlja storitev investicijskega svetovanja. Vsebina ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je namenjena informiranju javnosti. Trgovanje predstavlja tveganje in lahko povzroči izgube. FOTO: Optimtrader icon-expand