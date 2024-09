Finančni komentar: Agresivni rez za gospodarski optimizem

OGLAS

Ko Nemčija kihne, Slovenija zboli, ko kihne ZDA, zboli ves svet. Fed je v zadnjih 40 letih zgolj trikrat začel cikel nižanja obresti za polovico odstotka in dvakrat je nastala svetovna recesija. Leta 2001, ko je počil internetni balon, in 2007, ko je počil nepremičninski balon, ter zdaj v letu 2024, ko je v načrtu mehki pristanek. Visoki rezi obrestnih mer so znak, da je gospodarstvo v težavah.

Indeks strahu in pohlepa je trenutno pri 63. točki, kar pomeni, da je sentiment vlagateljev usmerjen na območje pohlepa. Osrednji ameriški delniški indeks S&P 500, gre za skupek 500 največjih ameriških podjetij, je minuli teden dosegel nove zgodovinske vrednosti, medtem ko vlagatelji s kar 51 odstotki verjetnosti pričakujejo, da bo naslednje nižanje v novembru prav tako visoko za 50 bazičnih točk, kar je polovica odstotka.

Naslednje zasedanje ameriške centralne banke bo dva dni po volitvah v ZDA in v petek je zrasla verjetnost za dodatni agresivni rez na naslednjem srečanju Fed, ki bo 7. novembra. FOTO: TradingView icon-expand

Guverner federalnih rezerv Jerome Powell je izpostavil, da je prioriteta ohranjanje delovnih mest in zagotavljanje stabilnosti cen. "Nimamo začrtane poti glede nadaljnjega poteka nižanja obrestnih mer. Odločitve bomo še naprej sprejemali na vsakem srečanju sproti. Vemo, da lahko prehitro nižanje obrestnih mer spodbudi rast inflacije. Hkrati pa lahko prepočasno ukrepanje povzroči preveliko ohlajanje gospodarstva in povzroči brezposelnost."

Jerome Powell FOTO: AP icon-expand

Ameriški dolar pada že zadnji dve leti in je v času visokih obrestnih mer izgubil dobrih 12 odstotkov vrednosti. Ko pade indeks dolarja, denar odteče iz ZDA in pomaga dvigniti cene delnic na trgih. Tečaji svetovnih indeksov so prejšnji teden končali višje. Dober teden je bil za evropski delniški trg, v zelenem sta bila tako nemški DAX kot francoski CAC. Japonski Nikkei je zrasel za tri odstotke, hongkonški Hang Seng za kar pet odstotkov. Tudi indijski indeks je teden končal z rastjo.

Tako S&P 500 kot tudi ameriški industrijski indeks Dow Jones sta konec tedna dosegla zgodovinsko najvišje vrednosti. Tehnološki Nasdaq je dobre štiri odstotke od najvišjih vrednosti. FOTO: Trading Economics icon-expand

Glede na aktualne ankete so vlagatelji neodločeni, ali je za ameriško ekonomijo boljši predsedniški kandidat Donald Trump ali Kamala Harris. Associated Press v raziskavi ugotavlja, da je v anketi 43 odstotkov menilo, da je republikanski kandidat Donald Trump boljši za gospodarsko rast. "Če ne zmagam, bo propadla avtomobilska industrija. V dveh do treh letih je ne bo več." Podobno raziskavo je opravil tudi Financial Times in objavil, da je 44 odstotkov vprašanih menilo, da bo za gospodarstvo bolje poskrbela Kamala Hariss. " Pripravljeni smo na novo generacijo voditeljev, ki je polna zagona, kaj vse lahko ustvarimo združeni."

Donald Trump in Kamala Harris FOTO: AP icon-expand

Podpornik tako republikancev kot demokratov, 80- letni Larry Ellison, ustanovitelj družbe Oracle, je postal drugi najbogatejši Zemljan. Je 43-odstotni lastnik programskega podjetja Oracle, ki ima tržno kapitalizacijo 398 milijard evrov, kar pomeni, da je njegov delež vreden 170 milijard evrov. Konec leta 2010 je bila družba Oracle vredna 77 milijard evrov in Larry Ellison je imel takrat 27-odstotni delež in ga je z leti uspel povečati. Oracle se je na borzi pojavil že leta 1986 kot IPO.

Najbogatejši je še vedno Elon Musk, njegovo premoženje je ocenjeno na 224 milijard evrov oziroma 251 milijard dolarjev. Premoženje drugega najbogatejšega Zemljana Larryja Ellisona je ocenjeno na 184 milijard evrov oziroma 206 milijard dolarjev. FOTO: Investing icon-expand

Delnica družbe Oracle (ORCL) je v zadnjem mesecu končala višje za 26 odstotkov, ker želijo na trgu postati ključni igralec na področju programskega razvoja umetne inteligence. Trenutno imajo 162 podatkovnih centrov in Larry Ellison je napovedal, da jih bodo v prihodnosti imeli precej več, med 1000 in 2000. Veliko medijske pozornosti dobiva tudi Alex Karp, šef programskega podjetja Palantir, ki se je nedavno uvrstilo v S&P 500. Tudi njihova delnica (PLTR) je v najslabšem letošnjem mesecu poskočila za 26 odstotkov.

Sestavljena letna stopnja rasti bo po mnenju UBS v industriji umetne inteligence poskočila za 72 odstotkov do leta 2027. FOTO: TradingView icon-expand

Za močno gospodarsko rast so pomembna inovativna tehnološka podjetja, je v zadnjem Finančnem POPkastu izpostavil Bojan Ivanc, CFA, glavni ekonomist pri GZS. Svetovne velesile v ozadju bijejo bitko za prevlado v polprevodniški industriji. "Za najbolj kakovostne čipe je pomembna zgolj ena vrsta peska v ZDA in brez tega peska ni mogoče napraviti zelo kakovostnih čipov. Nič ne čudi, da dejansko bitka pri polprevodnikih poteka med ZDA in Kitajsko. ZDA je najmočnejša, sploh pri dizajnu čipov."

Alibaba čedalje bolj postaja tehnološka platforma, ki sloni na umetni inteligenci, v četrtek so izdali več kot 100 odprtokodnih modelov. Delnica (BABA) je od četrtka poskočila za dobrih pet odstotkov, v zadnjih treh mesecih pa je tečaj pridobil dobrih 20 odstotkov. Kitajska centralna banka je tudi največji kupec zlata. Zlato je v petek doseglo zgodovinsko najvišjo vrednost.

V septembru, ko so trgi padali, je zlato zraslo za dobrih pet odstotkov. FOTO: TradingView icon-expand

Kitajci potrebujejo evropski trg, ampak do Kitajske ima Evropa zmedeno politiko. "Skupaj za prihodnost" se je glasil slogan ESG konference v Frankfurtu, kjer je kitajska naftno-plinska družba Sinopec minuli teden prejela nagrado. Generalni konzul Kitajske v Frankfurtu Huang Jijang pravi, da želijo kitajske družbe slediti najvišjim standardom. "Evropski javnosti želimo pokazati, da nismo dobri le v kakovostnem podjetništvu, ampak smo dobri tudi z našimi idejami in visokimi standardi glede okolja in družbene odgovornosti."

Prihodki Alibabe in vrednost delnice se pomikajo v ločeno smer. Graf prikazuje, da so se prihodki od leta 2014 zvišali za 1445 odstotkov, medtem ko je vrednost delnice v enakem obdobju padla za 31 odstotnih točk. FOTO: Finchat icon-expand

Nižanje obrestnih mer je prebudilo Bitcoin, ki je minuli teden zrasel za skoraj devet odstotkov, vendar je še vedno okoli 14 odstotkov nižje od vrednosti, ki jih je dosegel v sredini marca letos. Minuli teden je ameriški regulator za trg vrednostnih papirjev (SEC) dovolil opcijsko trgovanje bitcoinov spot ETF in vlagatelji so prepričani, da bo odločitev zvišala pritok kapitala v sklade. Tudi ostala kripto sredstva so sledila trendu in teden večinoma končala v zelenem. Ethereum (ETH) je pridobil šest odstotkov, Solana (SOL) osem odstotkov.

Ripple (XRP) ni imel večjega premika, zato je pa Avalanche (AVAX) pridobil 11 odstotkov. FOTO: Crypto Bubbles icon-expand

Svet portfelj praznuje rojstni dan, od prejšnjega septembra je ustvaril 16,22-odstotni donos. Namen eksperimenta je širiti finančno pismenost in predstaviti širši javnosti, kaj je sploh portfelj, kako ga sestaviti in spremljati naložbe. Donos Svet portfelja je bil v prvem letu slabši od svetovnega delniškega indeksa IWDA, ki je v enakem obdobju zrasel za 21 odstotnih točk in se z njim tudi ves čas primerjamo. Svet portfelj je od lanskega tedna višji za 1,89 odstotka. Sklad, ki sledi ceni bitcoina BTCE, kljub rasti še vedno ni v zelenem in tudi kitajska Alibaba je po enem letu še vedno brez donosa. Rudar zlata Newmont še vedno raste in povečuje donos. Nafta je doživela manjši odboj, vendar energetski ETF XDW0 ostaja v rdečih številkah. Presenečenje tedna je bil proizvajalec premoga Peabody Energy (BTU), teden je zaključil v pozitivnih številkah.

Omejitev odgovornosti: Svet Portfelj ne predstavlja storitev investicijskega svetovanja. Vsebina ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je namenjena informiranju javnosti. Trgovanje predstavlja tveganje in lahko povzroči izgube. FOTO: Optimtrader icon-expand

Zadnji nakup v portfelju je bil tehnološki velikan Google (GOOG), ki je v minulem tednu od nakupa zrasel za 2,33 odstotka. Alphabet oziroma Google je podjetje, ki je zelo malo zadolženo, kupuje tudi lastne delnice in ustvari več prihodkov kot Microsoft. Slednji ima za obdobje petih let sicer višjo sestavljeno letno stopnjo rasti (CAGR) in tudi višje marže.

Graf prikazuje primerjavo poslovanja med podjetjem Microsoft in Google. FOTO: Zeevy investing icon-expand