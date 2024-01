Finančni komentar: Ali je pilot v letalu?

OGLAS

Nedavno smo videli posnetke, kako Boeingovo letalo pristaja z odprto loputo. Vsi modeli 737 so zaradi sage z vijaki morali ostati prizemljeni, na pregled morajo zdaj tudi vsa starejša letala. Delnica Boeinga (BA) je posledično letos padala hitreje kot goreče letalo. Prejšnji teden smo za piko na i videli še posnetek gorečega tovornega letala Boeinga 747, vendar negativne novice niso več vplivale na dodatni padec delnice. Vrednost je v petek spet začela naraščati, nenazadnje je imel Boeing decembra rekordno število novih naroči. Tudi zato bi se lahko padajoči trend kmalu obrnil.

Delnica Boeinga (BA) je od božiča padla za 23,88 odstotka. Od sredine prejšnjega tedna je pridobila 7,05 odstotka. Boeing je imel konec leta 2023 rekordno število naročil, in sicer za 369 letal, od tega 301 za različico 737. FOTO: TradingView icon-expand

Svet je razdrobljen, svetovna gospodarska in finančna elita že od leta 1971 vsak januar prileti z zasebnimi letali v majhno švicarsko mestece Davos in določi smernice gospodarskega razvoja. Tudi letos je v ospredju umetna inteligenca, ki prinaša revolucijo na vseh področjih. Farmacevtski giganti bodo hitreje razvijali zdravila, umetna inteligenca bo optimizirala logistične poti in skrbela za učinkovit javni prevoz. Microsoft, ki je lani postal polovični lastnik družbe OpenAI, ki je razvila znani klepetalnik ChatGPT, je nedavno prehitela Apple in je glede na tržno kapitalizacijo največje podjetje na svetu.

Ustanovitelj Svetovnega gospodarskega foruma (WEF), profesor Klaus Schwab, je prejšnji teden izpostavil, da je bila lansko leto glavna beseda srečanja sodelovanje, letos je osrednja beseda zaupanje. "Izgubljamo upanje v našo prihodnost. Tvegamo, da postanemo še bolj egocentrični. Tako na državni kot osebni ravni."

Svetovne elite želijo več zaupanja, kdo jim sploh še zaupa? FOTO: Kanal A icon-expand

Ameriški osrednji indeks S & P 500, ki sledi petstotim največjih delniškim družbam v ZDA, je letos v zelenih številkah, za razliko od večine tujih indeksov. Delnice v ZDA imajo boljši rezultat od delnic v Združenem kraljestvu. Ameriške delnice imajo višji donos od največjih evropskih delnic, prav tako so boljše od indijskega indeksa in letos imajo mnogo večjo rast od največjih kitajskih delnic. Razlika med bogatimi in revnimi se povečuje, vendar ne enakomerno, hitreje v državah, ki so v razvoju.

Odstotek najbogatejših ima največji delež v Braziliji in Indiji. V ZDA in na Kitajskem ima najbogatejši odstotek tretjino. V Združenem kraljestvu ima odstotek najbogatejših najmanjši delež, petino. Najvišja brezposelnost je trenutno v Indiji in Braziliji, sledijo evropske države, Kitajska in potem Združeno kraljestvo. Najmanj brezposelnih je po zadnjih podatkih v ZDA. FOTO: Global Wealth report 2023 icon-expand

Microsoft svoje storitve nadgrajuje z umetno inteligenco, Apple je zamudil vlak in tako izgubil položaj največjega podjetja na svetu, glede na tržno kapitalizacijo. Na karti sveta vidimo, da so zeleno obarvani proizvajalci polprevodnikov in čipov za umetno inteligenco. Tajvanski TSM izdela dobrih 60 odstotkov vseh polprevodnikov na svetu, ki jih uporablja tudi Nvidea.

Na Nizozemskem je pomemben izdelovalec čipov ASML, v Veliki Britaniji ARM, ki se je jeseni pridružil tudi newyorški borzi. Indijski INFY - Infosys, Nemški SAP, Irski (ACN) Accenture ponujajo storitve, ki temeljijo na umetni inteligenci in letos prav tako beležijo lepo rast. FOTO: Finviz icon-expand

Proizvajalci čipov so že lansko leto beležili lepe donose in letos ni nič drugače. Tajvanski TSMC (TSM) je prejšnji teden objavil dobre poslovne rezultate in v 2024 ima že 15-odstotno rast. Super micro computer (SMCI) je po objavi poslovnih podatkov neverjetno poskočil, v prvih treh tednih letošnjega leta ima že 51-odstotni donos. AMD na trg pošilja novo generacijo čipov in je letos že 28 odstotkov višje.

Delnica (AMD) poskuša postati glavni konkurent družbi Nvidea, ki ima še vedno status vodilnega na področju razvoja čipov za umetno inteligenco. Nvidea (NVDA) je bila lani delnica leta, kljub čedalje večji konkurenci ima letos še vedno lepo rast, in sicer 24,63-odstotno. FOTO: TradingView icon-expand

Tehnološke ameriške delnice so prejšnji teden dosegle zgodovinsko najvišje vrednosti. Mikro strateg Otavio Costa iz Crescat Capital je izpostavil, da smo priča tehnološkemu balončku 2.0, saj je od enajstih gospodarskih sektorjev zgolj tehnološki tisti, ki izrazito izstopa in je tudi edini, ki je letos dosegel rekordno najvišje vrednosti.

Tehnološki balonček 2.0. Predhodno je imel ameriški trg podoben trend, t. i. pika-com balonček (dot-com bubble), konec 90-ih in je dosegel vrhunec marca 2000. FOTO: Crescat Capital icon-expand

Proizvajalcem naprednih čipov za umetno inteligenco je skupno tudi to, da so njihovi šefi iz Tajvana. Najbolj izpostavljen je Jensen Huang iz Nvidee, ki rad primerja prihod umetne inteligence s prihodom pametnih telefonov. "Logično, da ima avtomobilska industrija tovarne. Izdelujejo reči, ki jih lahko vidite, avtomobile. Logično, da ima računalniška industrija svoje tovarne. Izdelujejo reči, ki jih vidite, računalnike. V prihodnosti bo vsako veliko podjetje imelo tudi tovarne z umetno inteligenco."

Jensen Huang je najbolje ocenjen izvršni direktor na ameriškem trgu. Tim Cook iz podjetja Apple se ni uvrstil med top 3. Visoko mesto pripada izvršni direktorici podjetja AMD, Lisa Su je tudi edina ženska na zgornjem seznamu. Izvršni direktor Microsofta in družbe Meta sta precej slabše ocenjena. FOTO: Blind icon-expand

Prejšnji teden smo poročali, da so največjim finančnim ustanovam v ZDA dovolili trgovanje s promptnimi bitcoin ETF skladi. Cena bitcoina od takrat ni poletela v nebo, ampak se je spustila do vrednosti 40 tisoč dolarjev. Tudi ostala kriptosredstva so nehala naraščati. Etherium, Solana, Ripple, Cardano, Avalanche – vsi so zabeležili nižje vrednosti.

Bitcoin je od sprejetja ETF trgovanja v ZDA padel za 11,62 odstotka. FOTO: Crypto Bubbless icon-expand

Zakaj bitcoin pada, če ga vlagatelji kupujejo? Če podrobneje pogledamo 11 ameriških ETFov, ki ponujajo bitcoin, vidimo, da ga vsi kupujejo, medtem ko ga Grayscale prodaja. Grayscale ima več kot pol milijona bitcoinov, ker jih je vlagateljem ponujal kot delnice že pred leti, zdaj pa jih lahko prodajo na trgu. Jamie Dimon, prvi mož največje banke na svetu JP Morgan Chase, je v intervjuju v sklopu Svetovnega ekonomskega foruma poudaril, da je bitcoin zelo tvegana naložba, da ji ne zaupa, medtem ko verjame, da bo blockchain tehnologija spremenila finančni svet. "Jaz mislim, da obstaja možnost, ko pridemo do tistih 20 milijonov bitcoinov, da se bo čudežno prikazal Satoshi, ki se bo vsem smejal in vsi bitcoini bodo izginili."

Na seznamu vidimo, da 10 finančnih ustanov povečuje naložbo v bitcoin ETF, edino GBTC bitcoine prodaja. Skupno je še vedno nekoliko več kupljenih kot prodanih, zato tudi cena BTC ni poletela v nebo. Grayscale ima sicer v lasti največ bitcoinov. Blackrock in Fidelitiy jih imata skupaj le desetino toliko kot Grayscale GBTC. FOTO: BTC Treasuries icon-expand

Sodček surove nafte Brent ostaja pri ceni 78 dolarjev, kljub stopnjevanju geopolitičnih napetosti. Zlato ohranja visoko vrednost, že od začetka decembra je nad 2000 dolarji za 31,1-gramsko unčo.

Število kontejnerskih ladijskih prevozov skozi Sueški prekop je padlo na raven iz časov pandemije. FOTO: TradingView icon-expand

V zadnjem Finančnem POPkastu sem s finančnim analitikom Nikolo Maljkovićem in upravljavcem premoženja Simonom Skubinom iz Optimtraderja razpravljal o naraščajoči inflaciji in posledično poznejšem nižanju obrestnih mer tako v Evropi kot v ZDA. "Marca se pričakuje, ampak jaz ne verjamem, da bo marca, pozneje – maja? To je bolj realno, če že takrat. - Ampak FED se bo umaknil, volilno leto je in tega ne bodo dovolili. - To je zelo pomembno."

Slovenski delniški indeks SBITOP, ki sledi glavnim devetim družbam, je prejšnji teden končal za odstotek višje. Na Ljubljanski borzi je bilo za slabe tri milijone manj prometa kot teden prej, največji premik je ustvarila delnica novomeškega farmacevta. Delnica Krke (KRKG) je prejšnji teden poskočila za 3,10 odstotka in dosegla enake ravni kot pred poletnimi poplavami.

Prejšnji teden je poskočila tudi delnica NLBR za 1,88 odstotka ter delnica Zavarovalnice triglav ZVTG za 0,86 odstotka. Ostale delnice prve kotacije so imele padec, najbolj Luka koper LKPG za 2,87 odstotka. FOTO: Investing icon-expand

Velike spremembe v našem Svet portfelju, nič od izpostavljenega ni finančni nasvet. Naše naložbe so v preteklem tednu padle v skupnem povprečju za 1,46 odstotka, donos od začetne naložbe je za 0,60 odstotka nižji, kar pomeni, da smo 59,51 evra v minusu. Kitajska Alibaba je za 19,46 odstotnih točk nižje kot takrat, ko smo jo kupili. Družba, ki ima rudnike zlata in srebra Pan American Silver, je nižje za 9,29 odstotka. Delnica PAAS je začela padati 27. decembra, ker so po mnenju analitikov prihodki družbe veliko razočaranje. V portfelju smo znižali izpostavljenost na konglomerat luksuznih znamk, pozicijo delnice Louis Vuitton Moet Hennessy smo z 10 odstotkov znižali na 5 odstotkov, ker je delnica LVMH oziroma MC (kupljena v EU) za 5,37 odstotne točke manj vredna kot v času našega nakupa. Bližajo se tudi poročila o poslovanju in dvomimo, da bo tokrat rezultat poslovanja dober, predvsem zaradi slabih gospodarskih razmer na Kitajskem. Najboljši donos v našem portfelju ne pripada več naložbi v bitcoin skozi ETF z oznako BTCE, ki je ustvaril 8,13-odstotno rast, ampak je po novem najbolj donosna delnica z oznako BTU, in sicer je višje za 9,65 odstotka. Peabody Energy koplje, proizvaja ter prodaja premog tako za elektriko kot tudi za jeklarsko industrijo. Za 5 odstotkov smo povišali izpostavljenost v družbi Disney, delnica DIS je od nakupa višje za 6,77 odstotne točke. V celoti smo zaprli ETF ZPRR, ki je sledil malim in srednje velikim ameriškim podjetjem oziroma indeksu Russell 2000. Ob zaprtju smo imeli 8,14-odstotni donos. Trenutno imamo 45 odstotkov portfelja v denarju, saj je ameriški trg dosegel rekordno visoko raven.

Omejitev odgovornosti: Svet Portfelj ne predstavlja storitev investicijskega svetovanja. Vsebina ne predstavlja priporočil za nakup ali prodaje finančnih instrumentov, temveč je namenjena informiranju javnosti. Trgovanje predstavlja tveganje in lahko povzroči izgube. FOTO: Optimtrader icon-expand