Finančni komentar: Biki novembra privabijo medvede decembra

Analitiki radi izpostavijo pregovor, ko biki oznanitelji naraščajočih delnic pridejo na zahvalno večerjo, lahko vlagatelji za božič pričakujejo, da jih obiščejo medvedi, ki pomenijo padec cen na delniških trgih.

Delnice rastejo, kot da smo v bikovskem trendu. Vrednost zlata je visoka, kot da smo pred recesijo. Cena nafte pada, kot da je gospodarskih težav konec. Obvezniški trg je spet oživel, kot da je inflacija pod dvema odstotkoma. Pomembni finančni dogodki prejšnji teden: Charlie Munger, legendarni vlagatelj, je umrl v 99. letu, kljub visoki starosti je do smrti aktivno investiral. Elon Musk je javno izpostavil, da ga oglaševalci izsiljujejo, in zato jih je poslal v 'tri krasne'. S & P 500 je imel najboljši november v zadnjih 100 letih. Kanadska ekonomija se je v tretjem četrtletju nepričakovano znižala za 1,1 odstotka. Ameriški BDP je poskočil največ v zadnjih dveh letih, in sicer za 5,2 odstotka, medtem ko so sprva analitiki napovedovali 4,9-odstotno rast. SEC, ameriški regulator za trg z vrednostnimi papirji in borzo, je napovedal, da bi lahko potrdili bitcoinov ETF med 5. in 10. januarjem 2024.

November je bil na finančnih trgih najbolj donosen mesec v letu. Inflacija vztrajno pada in je na najnižji stopnji v zadnjih dveh letih. Centralne banke pričakujejo mehak pristanek, medtem ko vlagatelji pričakujejo znižanje obrestnih mer morda že v marcu 2024. Načrt bi lahko prekrižale Savdska Arabija in članice skupine OPEC, ki želijo z omejevanjem črpanja nafte vplivati na dvig cene in posledično na trdovratnejšo inflacijo.

icon-expand Manj nafte, več denarja FOTO: Kanal A

Po novem letu bodo poleg Savdske Arabije za dober milijon sodčkov na dan manj črpale še nekatere članice OPEC plus skupine. Prejšnji teden je naftni kartel sklenil, da bo s prvim januarjem zmanjšal črpanje nafte za 2,2 milijona sodčkov dnevno. Dve tretjini od tega predstavljata Savdska Arabija in Rusija.

icon-expand Irak bo črpal 223 tisoč sodčkov manj vsak dan, Združeni arabski emirati 163 tisoč sodčkov, Kuwait 135 tisoč sodčkov, Kazahstan 82 tisoč sodčkov, Alžirija 51 tisoč sodčkov in Oman 42 tisoč sodčkov. Savdska Arabija bo še naprej dnevno manj črpala milijon sodčkov, Rusija 500 tisoč sodčkov dnevno. Skupaj bi tako znižali ponudbo nafte za 2,2 milijona sodčkov na dan od 1. 1. 2024. FOTO: TradingView

Cena nafte je novembra padla še za osem odstotkov in je trenutno pri 78 dolarjih za sodček. V kolikor člani OPEC ne bi privolili v omejevanje črpanja, bi Savdijci lahko preplavili trg z nafto, kar bi povzročilo izrazit padec cene. To se je že zgodilo leta 2014, ko je cena nafte padla za 58,35 odstotne točke, iz 110 na 40 dolarjev za sodček. Savdska Arabija si poslovni izpad zaradi omejevanja črpanja lahko privošči, državno podjetje, ki črpa nafto, Saudi Aramco je večje od Googla in Amazona. Gre za tretje največje podjetje na svetu. Savdska Arabija ne želi biti zgolj naftno črpališče, prejšnji teden so jo v sklopu festivala Rdeče morje obiskali zvezdniki, kot so Johnny Depp, Sharon Stone in Will Smith. "Savdska Arabija ima unikatno priložnost, če pogledamo njeno zgodovino in potencial, ki ji ga prinaša prihodnost. Kot umetnik sem počaščen, da sem lahko del te renesanse."

icon-expand Dražji energenti pomenijo višjo inflacijo in posledično višje obrestne mere za dlje časa. Vendar so se največja ameriška podjetja razmeram očitno že prilagodila. Osrednji ameriški indeks S & P 500 je novembra pridobil 8,9 odstotka, Nasdaq, ki sledi tehnološkim delnicam, pa še nekoliko več. Apple, Microsoft, Nvidea: vsi so poskočili za več kot 10 odstotkov prejšnji mesec, Tesla za skoraj 20 odstotnih točk v novembru. FOTO: Finviz

Finančna politika, ki jo diktira administracija Joeja Bidna, je več kot uspešna, je prejšnji teden izpostavil predsednik ZDA Joe Biden. "Brezposelnost je stabilna in je pod štirimi odstotki, in sicer v najdaljšem obdobju zadnjih 50 let. Plače delovnih družin so se dvignile, medtem ko je inflacija upadla za 65 odstotkov."

icon-expand Tudi v Sloveniji smo prejšnji teden izmerili najnižjo letni inflacijo v zadnjih dveh letih. Novembra leta 2022 je bila 10-odstotna, novembra 2023 je 4,9-odstotna, vendar smo še vedno precej nad evropskim povprečjem, ki je 2,9-odstotno. Slovenski delniški indeks SBITOP dela zelo dobro. Letos ima 12,84-odstotni donos, samo v novembru je indeks poskočil za 4,31 odstotka. FOTO: Investing

Evropski delniški indeks je primerljiv z našim. Imamo boljši rezultat kot Francozi in Nizozemci. Smo rahlo pod evropskim povprečjem, če ne bi imeli enkratnega dogodka poplav, bi morda imeli celo boljši letni donos od Nemcev. Na vrhu so Španci in Italijani, ki se letos lahko pohvalijo s 23- oziroma 26-odstotnim letnim donosom na delniškem indeksu. Centralne banke verjetno tiho in počasi že razmišljajo o nižanju obrestnih mer. Christine Lagarde, predsednica Evropske centralne banke, je prejšnji teden v Bruslju izpostavila, da se EU bolj učinkovito spopada z inflacijo kot ZDA. "Aktualni podatki nam sporočajo, da je inflacija na evroobmočju 2,9-odstotna, medtem ko je inflacija v ZDA 3,2-odstotna. Obstaja napačno prepričanje, da se ZDA z inflacijo spopada bolje, kot se mi. To ne drži. Če primerjamo jedrno inflacijo, je res, da je v EU 4,2-odstotna, v ZDA je štiriodstotna, vendar je bila pri njih že predhodno višja."

icon-expand Če na zahvalni dan pridejo biki, nas bodo za božič obiskali medvedi. V finančnem žargonu ta pregovor pomeni, da če smo imeli lepo rast v mesecu novembru, lahko za božič pričakujemo korekcijo. Donosi na 10-letne ameriške obveznice so zadnji mesec padli iz petih na 4,3 odstotka, kar je močno vplivalo na rast delnic. FOTO: TradingView

Prejšnji teden se je poslovil legendarni vlagatelj, 99-letni Charlie Munger. Berhshire Hathaway, ki ga je vodil skupaj z Warren Buffetom, je v povprečju vsako leto ustvaril 20,81-odstotni donos. Če bi v sklad vložili 100 dolarjev leta 1965, bi danes imeli 2,4 milijona. Charli Munger je bil desna roka vlagatelja Warren Buffeta in podpredsednik sklada Berhshire Hathaway. "Ekonomija včasih cveti, včasih pa ne. V obeh primerih je treba živeti. Včasih nam uspe, da plavamo s tokom, včasih moramo plavati v smeri toka. V obeh primerih moramo plavati."

icon-expand Prejšnji teden smo dobili devetmesečno poročilo Zavarovalnice Triglav. Imajo dobrih 11 milijonov evrov izgube. Po objavi rezultatov je delnica v četrtek padla. Pogled na letni graf razkrije, da so bile težave že pred poplavami. Delnica je začela padati že v mesecu maju. Delnica ZVTG je letos izgubila dobrih 11 odstotkov. FOTO: Ljubljanska borza

V zadnjem Finančnem POPkastu smo se z aktivnim trgovcem Nenadom Stankovićem iz Optimtraderja pogovarjali, kako trgovati s padajočimi delnicami in kako napovedati spremembo trenda. "Slaba novica, Alibaba pade za10 odstotkov, slaba novica, pade za tri odstotke, slaba novica, pade za dva odstotka, pade za odstotek. Najboljši indikator je kontinuiranost slabih novic in da se delnica nikamor ne premakne."

V Svet Portfelju smo prejšnji teden zaslužili okoli 100 evrov in smo skoraj toliko v plusu. Edino izgubo od začetne naložbe ima Alibaba, ki pa je cenovno na enaki ravni, kot je bila v letu 2014, čeprav ima danes 10-krat več prihodkov in dobička. Svet Portfelj raste tudi zahvaljujoč ceni zlata, ki je včeraj doseglo rekordno vrednost: 2147 dolarja za 31,1-gramsko unčo. Bitcoin je v nedeljo prebil mejo 40 tisoč dolarjev in je trenutno vreden že 41.500 dolarjev. V portfelju mu sledimo skozi ETF BTCE. Cena delnic Disney bi lahko začela popuščati zaradi obilo slabih novic in spora glede oglaševanja na platformi X ter odpovedi naročnin. Lep donos je prejšnji teden ustvaril tudi index Russel 2000, ki sledi srednjim in manjšim podjetjem v ZDA, ETF ZPRR. Prejeli pa smo tudi prvih sedem evrov dividend.

icon-expand Omejitev odgovornosti: Svet Portfelj ne predstavlja storitev investicijskega svetovanja. Vsebina ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je namenjena informiranju javnosti. Trgovanje predstavlja tveganje in lahko povzroči izgube. FOTO: Optimtrader