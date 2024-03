Finančni komentar: Bitcoin in digitalna zlata mrzlica

OGLAS

Okoli leta 2140 bo prirudarjenih vseh 21 milijonov bitcoinov. Satoshi Nakamoto, ki je ustvaril prvo in najbolj znano kripto valuto, je verjel, da lahko pomanjkanje ustvari vrednost tam, kjer je prej ni bilo, zato je ustvaril halving oziroma razpolovitev. Sprva so rudarji ustvarili 50 bitcoinov na blok. Leta 2012 je bil prvi halving in nagrada za rudarjenje se je prepolovila na 25 bitcoinov na blok. Leta 2016 je bil drugi halving in rudarji so na blok dobili pol manj 12,5 bitcoina. Zadnji halving je bil leta 2020, od takrat je nagrada za rudarjenje 6,25 bitcoina na blok. Od letošnjega aprila bodo rudarji na blok dobili samo še 3,125 bitcoina.

Sliko bitcoin mrzlice je ustvarila umetna inteligenca. Digitalne pomankljivosti so vidne. FOTO: OpenAI icon-expand

Bitcoin ima po novembru 2021 spet zgodovinsko vrednost, ko je v dolarjih dosegel vrednost 69.045, dan kasneje je vrh dosegel v evrih, in sicer pri vrednosti 58.232. Bitcoin je trenutno vreden več kot 60 tisoč evrov. Novembra 2021 je bil tudi vrh največjega kripto bikovskega trenda, ki je zaključil obdobje "poceni denarja". Danes je gospodarsko okolje povsem drugačno.

Salvadorski predsednik Nayib Bukele, ki je februarja letos dobil drugi mandat, želi v državi, ki ima bitcoin za uradno valuto, zgraditi mesto Bitcoin kot nekakšno davčno oazo prihodnosti. Čedalje več ljudi se zanima za bitcoin glede na iskanje v Googlu. Trend je spet v porastu, podobno kot leta 2021, in tudi Slovenci smo visoko na lestvici glede zanimanja za prvo kripto valuto.

Google navaja pet držav, ki se glede na iskanje v brskalniku najbolj zanimajo za bitcoin: Nigerija, Salvador, Švica in na četrtem mestu Slovenija. FOTO: Google icon-expand

Od januarja lahko v ZDA kupite bitcoin sklad pri uveljavljanih finančnih ustanovah. V zadnjem mesecu so ameriški vlagatelji kupili že za 43 milijard dolarjev bitcoinov, kar je 40 milijard evrov. Rudarji vsak dan pridelajo največ 900 novih bitcoinov, dnevno povpraševanje na trgu je bilo v četrtek 28. februarja kar 12-krat večje. V celem tednu so ETF skladi kupili 30 tisoč bitcoinov, medtem ko so jih rudarji v zadnjih sedmih dneh prirudarili dobrih šest tisoč.

Bitcoin je na trgu čedalje težje kupiti, zato cena raste. V drugi polovici aprila po halvingu bo dnevna količina prirudarjenih bitcoinov omejena na 450, kar je za polovico manj. FOTO: Glassnode icon-expand

Velike ameriške banke, kot so Bank of America, Morgan Stanley, Merrill Lynch in Wells Fargo, bodo strankam omogočile nakup bitcoina. V igro se želi vključiti tudi investicijski velikan Vanguard. Družba za finančne storitve Fidelity že zdaj svetuje strankam, da imajo v portfelju vsaj pet odstotkov kripto sredstev, regularno je na trgu dostopen zgolj bitcoin. Mike McGlone, izkušeni analitik pri Bloombergu, izpostavlja, da vlagatelji zapuščajo naložbe v tradicionalne sklade zlata in začenjajo vlagati v bitcoin sklade, ki jim pravijo naložba v digitalno zlato.

Graf prikazuje, da naložbe v ETF sklade zlata upadajo, medtem ko prilivi v bitcoin ETF sklade naraščajo. FOTO: Bloomberg icon-expand

Bitcoin je februarja pridobil 45 odstotkov, ko je bil na zgodovinskem vrhu leta 2021, so centralne banke v obtok poslale rekordne količine denarja, ki so kasneje povzročile visoko inflacijo. Bitcoin trenutno dosega nove vrhove kljub visokim obrestnim meram in kvantitativnemu zategovanju. Podjetje Clean Spark je eden od zelo pomembnih rudarjev bitcoina. Delnica je februarja poskočila za kar 117 odstotkov.

Tečaj delnice CLSK (CleanSpark) in je na enaki vrednosti kot novembra 2021, ko je bitcoin nazadnje dosegel najvišjo vrednost. FOTO: TradingView icon-expand

Ameriški BlackRock od 1. marca omogoča ETF bitcoin sklad tudi v Braziliji. Medtem je prejšnji teden hongkonška kripto menjalnica BitForex ustavila vsa izplačila v zadnjih dneh. Iz izgnanstva se je pred nekaj dnevi oglasil bivši obveščevalec in žvižgač Edward Snowden, ki pravi, da bomo letos izvedeli, kako nekatera država v tajnosti kupuje bitcoin.

Vladimir Putin je leta 2022 Edwardu Snowdnu podelil rusko državljanstvo. FOTO: BitForex icon-expand

Jamie Dimon šef največje banke na svetu JP Morgan Chase, rad javno izpostavi, da je naložba v bitcoin nevarna in jo zato vsem odsvetuje. "Vseeno mi je, koliko je vreden bitcoin, kdo ga kupuje in za koliko. Če si neumen, da ga kupiš, boš nekoč tudi plačal zanj. Ljudem sem rekel, da lahko doseže tudi 100 tisoč dolarjev, preden pade na nič. Komu je mar za bitcoin? Država ga bo nekoč prepovedala. Vlada želi vedeti, kje je denar, kdo ga ima in kaj počne z njim."

Jamie Dimon, izvršni direktor največje ameriške banke JP Morgan Chase, napoveduje, da bo vrednost bitcoina po aprilskem halvingu padla na 42 tisoč dolarjev oziroma na 39 tisoč evrov. FOTO: AP icon-expand

Na borzni parket se vrača ameriška senatorka Nancy Pelosi, ki ji mnogi očitajo trgovanje na podlagi notranjih informacij. Njen portfelj je v zadnjih šestih mesecih zrasel za kar 90 odstotkov.

Večkratnik letne plače je v zadnjih treh mesecih zaslužila z naložbo v podjetje Nvidia, ki razvija čipe za umetno inteligenco. FOTO: Pelosi Tracker icon-expand

Podjetje Nvidia, ki mu analitiki pravijo tudi najpomembnejša delnica na svetu, je prejšnji teden preseglo tržno kapitalizacijo 2000 milijard dolarjev (1843 milijard evrov) in tako postalo tretje največje podjetje na svetu.

Nvidia, ki je razvila napredni čip H100 za podatkovne centre, ki jih poganja umetna inteligenca, je glede na tržno kapitalizacijo prehitela največjega proizvajalca nafte, savdski Aramco. FOTO: M.Cap. icon-expand

Javnost je prejšnji teden izvedela, da je senatorka Nancy Pelosi sredi februarja kupila novo naložbo delnic, tokrat stavi na rast tečaja delnic podjetja Palo Alto Networks, ki skrbi za kibernetsko varnost.

Podjetje Palo Alto Networks z oznako PANW je že v letu 2023 zraslo za kar 107 odstotkov. FOTO: TradingView icon-expand

Janet Yellen, ameriška finančna ministrica, je prejšnji teden na srečanju v Braziliji izpostavila, da v ZDA ne pričakuje recesije. Tudi združenje BRICS z neko novo valuto ne bi predstavljalo grožnje. "Resnično ne obstaja alternativa za glavne valute, ki so dolar, evro in japonski jen. To me sploh ne skrbi." Stresno gospodarsko okolje čutijo manjše regionalne ameriške banke. Delnica New York Community Bank (NYCB) je letos padla že za 66 odstotkov, potem ko so znižali dividende za 70 odstotkov. Marca prejšnje leto so kupili propadlo Signature Bank.

Regionalne ameriške banke so bile prejšnji teden v rdečih številkah. Izgube se zvišujejo od začetka leta. FOTO: IBKR icon-expand

Super Micro Computer, ki je imel letos izjemno rast in ima velik delež v ameriškem indeksu Russell 2000, ki sledi majhnim in srednje velikim podjetjem, bo zaradi odličnih rezultatov sprejet v osrednji ameriški indeks S & P 500, kar bi lahko še dodatno dvignilo tečaj delnice.

Super Micro Computer z oznako SMCI je letos pridobil 221 odstotkov in bo v osrednjem indeksu S % P 500 zamenjal regionalno banko Zions Bancorporation (ZION), ki je letos nižje za 15 odstotkov. FOTO: TradingView icon-expand

Ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg je od 31.janurja do 21. februarja prodal za 661 milijonov dolarjev delnic (609 milijonov evrov) družbe META, ki ima v lasti poleg Facebooka tudi Instagram in WhatsApp. Tečaj delnice META je prejšnji teden prvič v zgodovini prebil vrednost 500 dolarjev (460 evrov).

Začetek novembra 2022 je bila delnica družbe META vredna 90 dolarjev oziroma 83 evrov. FOTO: Google Finance icon-expand

Veliko rast nima zgolj bitcoin ali tehnološki sektor, ki ga poganja zgodba o umetni inteligenci. Nadpričakovane prihodke imajo tudi v industriji konoplje. Trulieve Cannabis Corporation je ena od večjih družb in je od konca oktobra pridobila kar 162 odstotkov, kar je precej več kot opevani bitcoin.

Konopljin sklad YOLO, v katerem je več podjetij iz sektorja, je v zadnjih štirih mesecih zrasel za 50 odstotkov. FOTO: TradingView icon-expand

Nemški poslanci so z dvotretjinsko večino podprli legalizacijo marihuane, ki bo od aprila dosegljiva vsem polnoletnim državljanom. Prodaja bo potekala pod nadzorom, je zatrdil nemški zdravstveni minister Karl Lauterbach. "Lahko tiščite glavo v pesek, lahko imate govore v pivskem šotoru, a to ne bo rešilo niti ene težave. S težavami se moramo soočiti in imamo dober pristop. Zasledujemo štiri cilje, legaliziramo lastno potrošnjo, ustvarjamo ponudbo, nekakšno alternativo vprašljivemu kriminalnemu črnemu trgu."

Nakup marihuane bo v Nemčiji potekal tudi s pomočjo registriranih klubov. Češka je naslednja evropska država, ki je napovedala, da bo uvedla podobne reforme kot Nemčija. FOTO: JD icon-expand

Meso iz izvornih celic ima perspektivo, meni slovenski podjetnik Ivo Boscarol. Ameriški Beyond Meat, ki proizvaja rastlinsko meso, je prejšnji teden v dveh dneh zrasel za 43 odstotkov. V trendu so tudi zdravila proti debelosti. V Evropi je znan Ozempic, ki ga proizvaja danski Novonordisk, v ZDA podobno zdravilo proizvaja Eli Lilly. Prejšnji teden je kalifornijski Viking Therapeutics objavil, da so uspešno zaključili drugo fazo razvoja zdravila proti debelosti in delnica je v samo enem dnevu poskočila za 133 odstotkov.

Zdravila proti debelosti, ki so v ZDA in Evropi zelo zaželena, dobivajo konkurenco. FOTO: TradingView icon-expand

V Finančnem POPkastu smo prejšnji teden govorili, kako poiskati zanimive naložbe. Finančni analitik Nikola Maljković in upravljavec premoženja Simon Skubin sta pojasnila, zakaj so včasih osovražene delnice najboljša naložba. "Delnice, povezane z zlatom, so najbolj osovražene v tem trenutku in so vsi razlogi, zakaj so osovražene, ampak kako že gre tisti rek, ki pravi, kupuješ vedno stvari, ki so na 17 strani časopisa, ne na prvi. Kadar pride na prvo stran, takrat prodajaš, in to so verjetno takšne zgodbe."

Svet portfelj je od konca septembra višje za 6,79 odstotka skupaj z dividendami. Bitcoin ETF sklad z oznako BTC ima v portfelju najvišji donos 41,62 odstotka. Na drugem mestu je Disney z oznako DIS, ki je od začetne naložbe višje za 29,15 odstotne točke. Minuli teden smo tudi povišali izpostavljenost v svetovnem dividendnem ETF skladu z oznako VGWE, ki sledi 1855 delnicam iz različnih sektorjev in držav. Proizvajalec premoga za elektriko in jeklo Peabody Energy z oznako BTU je od začetne naložbe višje za 5,81 odstotka. Prejšnji teden smo tudi zaprli 10-odstotno pozicijo v družbi Pan American Silver z oznako PAAS in znotraj pozicije realizirali 17-odstotno izgubo. Poiskali smo novega rudarja zlata, in sicer smo se odločili za naložbo v Newmont Corp. z oznako NEM, ki je že zrasel za dobre tri odstotke. Kitajska Alibaba je trenutno edina naložba, ki jo hranimo, kljub temu, da je od začetne naložbe nižje za 12,96 odstotnih točk.

Omejitev odgovornosti: Svet Portfelj ne predstavlja storitev investicijskega svetovanja. Vsebina ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je namenjena informiranju javnosti. Trgovanje predstavlja tveganje in lahko povzroči izgube. FOTO: Optimtrader icon-expand

Slovenski borzni indeks SBI TOP je prekinil obdobje rasti in minuli teden zaključil z izgubo 2,56 odstotka. Od devet delniških družb, ki so v indeksu, je zgolj Sava Re (POSR) pridobila več kot odstotek. Največ se je trgovalo z delnicami NLB, ki so se po hitri rasti vrnile na vrednost 100 evrov in prejšnji teden zabeležile 11,84-odstotni padec.

Krka (KRKG) je teden zaključila 0,83 odstotka višje. Zavarovalnica Triglav (ZVTG) ravno toliko nižje. Petrol (PETG) je zrasel za 0,75 odstotka. Luka Koper (LKPG) je tečaj zaključila 3,29 odstotka nižje. Nepremičninski Equinox (EQNX) je teden zaključil 1,89 odstotka nižje. Padec je bil tudi pri Cinkarni Celje (CICG) za 0,94 odstotka. FOTO: Ljubljanska Borza in Investing icon-expand