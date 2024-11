Finančni komentar: Bitcoin predsednik

OGLAS

Trumpov odnos do bitcoina se je precej spremenil. Čeprav je nekoč Bitcoin označil za "prevaro" in grožnjo dolarju, se je pod njegovo upravo sprejemanje kriptovalut močno razširilo tako v ZDA kot po svetu. Decentralizirana in globalna narava bitcoina se ujema s Trumpovim ciljem zmanjšati ameriško odvisnost od tujih gospodarstev in okrepiti finančno neodvisnost ZDA, zato številni verjamejo, da lahko uporabi bitcoin kot zaščito pred inflacijo in gospodarsko negotovostjo kot del ameriških strateških rezerv.

El Salvador že vključuje Bitcoin v svoje rezerve. Dodajanje bitcoina v ameriške rezerve bi bilo zgodovinsko dejanje. FOTO: Michael Saylor icon-expand

Z vrtoglavim skokom vrednosti bitcoina ob Trumpovi vrnitvi investitorji budno spremljajo, ali bo nova administracija kripto valutam zagotovila mesto ne le kot špekulativnemu sredstvu, temveč kot pomembnemu delu ameriške finančne strategije. "Bitcoin predsednik" bi lahko sprožil prelomno obdobje za digitalna sredstva, ko Bitcoin ne bi le podiral rekordov, temveč tudi prodrl v središče svetovne moči.

Takoj, ko je Donald Trump zmagal na volitvah, se je rast zlata ustavila, minuli teden smo tako videli rahel padec vrednosti za 1,88 odstotka, ki se je včeraj nadaljeval. Bitcoin je medtem dosegel najvišjo zgodovinsko vrednost in od volitev poskočil za 20 odstotkov, saj je Trump že v preteklosti poudaril, da vidi bitcoin kot strateško rezervo podobno, kot to velja za surovo nafto.

Vlagatelji zdaj upajo, da bo pod njegovo administracijo bitcoin dobil novo vlogo v nacionalni finančni strategiji in prinesel preobrat v globalnem gospodarstvu. FOTO: TradingView icon-expand

Nafta se je minuli teden podražila za dober odstotek, medtem ko Trump napoveduje povečanje črpanja, kar naj bi znižalo ceno in spodbudilo gospodarsko rast ter zmanjšalo inflacijo. Po drugi strani pa so podjetja, ki se ukvarjajo z razvojem naprednih solarnih tehnologij, minuli teden doživela močan padec: tako je tečaj delnic družbe Enphase zdrsnil za kar 21 odstotkov. Eden največjih ameriških proizvajalcev solarnih panelov First Solar je minuli teden zaključil z 7,61-odstotnim padcem. Eden večjih rudarjev in proizvajalcev premoga Pebody Energy je minuli teden poskočil za 8,26 odstotka.

Vzpon fosilnih goriv je že začel odganjati vlagatelje iz ESG skladov, saj se denar vse bolj usmerja v tradicionalne energetske vire. FOTO: TradingView icon-expand

Trumpova usmeritev k fosilnim gorivom in predlagane carine na Evropo resno ogrožajo nemške ambicije na področju obnovljivih virov energije in gospodarske stabilnosti. Medtem ko se Nemčija sooča s politično nestabilnostjo, bi lahko 20-odstotna carina zmanjšala nemški izvozno usmerjeni gospodarski razvoj za 1,5 odstotka do leta 2027 ali 2028, kar bi obremenilo industrijo in zapletlo njene podnebne cilje. Ob 35. obletnici padca Berlinskega zidu Nemčija potrebuje temeljito prestrukturiranje. Če nemški kancler Olaf Scholz ne bo dobil zaupnice, bo razpisal predčasne volitve. Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier pa je v petek razpustil ministre in ob tem dejal: "Nobenemu od njih ne bo lahko opustiti nedokončane projekte in končati delo, lahko pa se pojavijo okoliščine, ki vodijo v predčasni konec vladne koalicije. Takrat razhajanja v pogledih med partnerjema postanejo velika razhajanja, tako velika, da jih ni več mogoče premagati. To točko odločitve ste očitno dosegli včeraj. Ko zdaj zapuščate zvezno vlado, bi se vam rad v imenu Zvezne republike Nemčije zahvalil za delo, ki ste ga opravili za našo državo, in vam zaželel vse dobro v prihodnosti."

Frank-Walter Steinmeier FOTO: AP icon-expand

Nemški delniški indeks DAX je na padec nemške koalicijske vlade reagiral relativno stabilno, saj so terminske pogodbe indeksa kljub politični negotovosti nekoliko pridobile. Analitiki menijo, da so vlagatelji že pričakovali izzive koalicije, zaradi česar je bil odziv trga manj občuten kot po Trumpovi izvolitvi. Trenutno naj bi trgi bolj občutljivo reagirali na Trumpove predlagane carine na evropski izvoz kot na notranje politične spremembe v Nemčiji. Ker ima Nemčija ključno gospodarsko vlogo v Evropi, vlagatelji pozorno spremljajo morebitne spremembe v fiskalnih in trgovinskih politikah, ki bi lahko srednjeročno vplivale na uspešnost indeksa STOXX Europe 600, ki vključuje širok spekter evropskih delnic. Vlagatelji so pokazali previdnost pri trgovanju, kar je vplivalo na razpoloženje v različnih industrijskih sektorjih znotraj indeksa.

DAX je v petek zdrsnil za manj kot odstotek, od začetka leta pa je višje za 14,59 odstotka. Tudi Evropski indeks (SXXP), ki sledi 600 največjim podjetjem na stari celini, minuli teden ni izgubil več kot odstotek. Od začetka leta pa je zrasel za 5,88 odstotka, kar je približno štirikrat slabše od osrednjega ameriškega indeksa S & P 500. FOTO: TradingView icon-expand

V času povečane negotovosti so se evropski voditelji zbrali v Budimpešti na vrhu Evropske politične skupnosti. Zborovanje, na katerem je sodelovalo več kot 40 državnih in vladnih voditeljev je potekalo ob pomembnih političnih premikih v ZDA in Nemčiji. Nedavna izvolitev Donalda Trumpa in razpad nemške vlade so povzročili zaskrbljenost po vsej Evropi. Razpad koalicijske vlade v Nemčiji skupaj s Trumpovim povratkom na politično sceno ustvarjata nestabilno ozadje za celino. Poleg tega se pozornost usmerja tudi na vpliv madžarskega premiera Viktorja Orbana, dolgoletnega podpornika Trumpa in gostitelja vrha, pri čemer se pojavljajo skrbi, da bi njegov vpliv lahko še dodatno ogrozil enotnost Evrope, še posebej v odgovorih na ameriške politike.

Ursula von der Leyen, Evropa se sooča s pomembnimi izzivi in se spopada z vedno večjimi geopolitičnimi in notranjimi napetostmi. FOTO: POP TV icon-expand

Madžarski premier Viktor Orban je v petek med radijskim pogovorom v Budimpešti dejal, da če bi novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump zmagal na ameriških volitvah leta 2020, v Ukrajini ne bi prišlo do vojne. "Razmere na fronti so očitne, prišlo je do vojaškega poraza. Američani se bodo umaknili iz te vojne, ne bodo spodbujali vojne in govorili, da je vojna dobra stvar. Ljudje veliko govorijo, stvari o Trumpu, vključno z ljudmi, ki ga ne marajo, vendar obstaja ena stvar, ki je nihče ne dvomi, to je, da ne sproža vojn."

Ursula von der Leyen, Charles Michel in Victor Orban FOTO: AP icon-expand

Nekateri slovenski podjetniki so danes svetovni liderji v gospodarstvu, dosegajo globalno prepoznavnost, ki je primerljiva z uspehi vrhunskih športnikov. Njihove inovacije, strateške odločitve in vpliv na mednarodne trge jih postavljajo ob bok največjim globalnim imenom, hkrati pa so postali simboli slovenskega podjetništva, ki premika meje in postavlja nove standarde v industrijah, kot so tehnologija, zelena energija in finančne storitve. Njihov uspeh ni zgolj poslovni dosežek, ampak tudi prispevek k globalnemu ugledu Slovenije kot države, ki proizvaja podjetniške voditelje svetovnega razreda. V zadnjem Finančnem POPkastu sem gostil serijskega podjetnika Romana Bernarda, ki skupaj še z dvema slovinskima milijonarjema razvija tehnološko inovarivno podjetje Ngen. Prihodnost oskrbe z električno energijo bo tudi po zaslugi slovenskega znanja decentralizirana. "Lahko danes povem, da se je Tesla na Ngenu veliko naučil. To je moje glavno sporočilo, ljudje smo kreatorji zgodbe, moramo biti samo pravilno zmotivirani. Za nas ni omejitev."

Na Ljubljanski borzi je NLB prva objavila poslovne rezultate za tretji kvartal. Delnica je minuli teden pridobila 3,5 odstotka. Skupina NLB je v tretjem četrtletju 2024 nadaljevala z močno rastjo, saj je k dobičku po obdavčitvi v višini 427,5 milijona evrov za prvih devet mesecev leta dodala še 135,5 milijona evrov. Organskemu 8-odstotnemu letnemu povečanju posojil so pripomogli tudi strateški nakupi, vključno z uspešno pridobitvijo skupine SLS (Summit Leasing Slovenija), vodilnega ponudnika leasing storitev v Sloveniji in na Hrvaškem, ter njenih hčerinskih podjetij. Poleg leasinga so ključni stebri rasti skupine tudi upravljanje premoženja in bančna zavarovanja, ki prav tako rastejo. Pomemben prispevek k skupnemu rezultatu prihaja iz poslovanja NLB bank v jugovzhodni Evropi, katerih dobički so dosegli rast in predstavljajo 57 odstotkov celotnega rezultata skupine. NLB je z odličnim upravljanjem tveganj in strateškimi naložbami zgradila trdno podlago za prihodnje izzive, njena osredotočenost na izboljšanje uporabniške izkušnje in digitalizacijo pa ji omogoča, da ostane vodilna v zagotavljanju celovite finančne in transakcijske podpore, tudi v negotovih časih. Generalni direktor Blaž Brodnjak je poudaril, da NLB ne le sledi spremembam v finančnem okolju, temveč jih aktivno ustvarja, kar zagotavlja stabilno podlago za prihodnjo rast.

V tem tednu poslovne rezultate objavijo še Telekom, Krka in Petrol. Osrednji slovenski indeks SBITOP je minuli teden za razliko od nemškega in evropskega uspel ohraniti rast. FOTO: Ljubljanska borza icon-expand

Trump bo novi ameriški predsednik šele januarja prihodnje leto, a kljub temu smo že takoj po volitvah opazili močan optimizem na finančnih trgih. Obstajala je bojazen, da volitve ne bodo potekale tako mirno, kot so, in da bi lahko prišlo do večjih izgredov na ulicah, če ne bi bilo jasno določenega zmagovalca, saj so ankete kazale na tesen izid. ZDA so kljub vsemu dobile novega predsednika brez večjih dram, kar je spodbudilo začetni optimizem pretekli teden. To je bil najboljši teden za ameriške delniške trge v tem letu, z največjim dnevnim porastom po volitvah v zgodovini. Vsi trije glavni ameriški borzni indeksi so dosegli zgodovinsko rekordne vrednosti. Industrijski indeks Dow Jones, sestavljen iz 30 največjih podjetij, je teden zaključil s 4,6-odstotno rastjo. Osrednji indeks S&P 500, ki predstavlja največja podjetja v ZDA, je prav tako pridobil 4,6 odstotka, medtem ko je indeks Nasdaq, ki vključuje 100 tehnoloških podjetij, zrasel še bolj, za 5,7 odstotka.

Kljub temu da so obrestne mere v ZDA še vedno na zelo visokih ravneh, pa so ti podatki ustvarili optimističen pogled na prihodnje gospodarske obete, saj so vlagatelji in analitiki zaznali pozitiven vpliv stabilnosti političnega okolja in tržnih gibanj. Ta rast na borzi kljub visokim obrestnim meram nakazuje, da se trgi prilagajajo trenutnim razmeram in ostajajo optimistični glede prihodnosti. FOTO: TradingView icon-expand

Dan po volitvah v ZDA je sledilo zasedanje ameriške centralne banke, na katerem je guverner Jerome Powell oznanil znižanje obrestne mere za četrt odstotka. Poudaril je, da so njihove odločitve neodvisne od političnih sprememb, saj volitve na kratki rok ne vplivajo na njihove gospodarske ukrepe. Ko je novinarka povprašala o pritisku s strani novih predsednikovih svetovalcev, naj odstopi, je Powell ostro odgovoril, da pravno ni razloga za njegov odstop, kar je potrjevalo neodvisnost njegove funkcije v okviru Federalnih rezerv. "Na kratek rok volitve nimajo vpliva na naše odločitve. Kot veste, veliko stvari vpliva na gospodarstvo in kdorkoli zapisuje napovedi, lahko potrdi, da je zelo zahtevno napovedati, kaj se bo dogajalo z gospodarstvom v daljšem obdobju."

Jerome Powell FOTO: AP icon-expand

Trump je napovedal znižanje davkov za vse, kar bo izdelano v ZDA, in višje trošarine na kitajske izdelke. Indeks srednje velikih in majhnih podjetij v ZDA, Russell 2000, je pretekli teden poskočil za 8,5 odstotka. Medtem pa je sklad kitajskih tehnoloških delnic KWEB v drugem največjem svetovnem gospodarstvu v petek izgubil 6,7 odstotka. Kitajski predsednik Xi Jinping je napovedal nov finančni paket pomoči v vrednosti približno 1400 milijard evrov v naslednjih petih letih.

Kitajski finančni stimulans, vreden 1400 milijard evrov, ni navdušil trgov. Kljub napovedim o obsežnem paketu so vlagatelji ostali skeptični. FOTO: TradingView icon-expand

Elon Musk je trenutno vreden okoli 300 milijard evrov, delnica Tesle pa je pretekli teden poskočila za več kot 30 odstotkov. Revolucija na področju avtonomnih vozil, robotike in umetne inteligence po mnenju direktorja podjetja Palantir, Alexa Karpa, prihaja iz ZDA. Po njegovem bo svet razdeljen na tiste, ki imajo dostop do umetne inteligence, in na tiste, ki ga nimajo. Karp, ki z umetno inteligenco analizira ogromne količine podatkov, je po objavi poslovnih rezultatov doživel 42-odstotni skok cene delnice podjetja. Prepričan je, da je Palantir v lastni ligi, saj je podjetje doseglo 42-odstotno rast v ZDA ob osnovi dveh milijard dolarjev. "Nismo majhna špekulativna naložba," je poudaril.

V zadnjem tednu smo videli velik skok vrednosti delnic podjetij Tesla in Palantir, kar nakazuje, da so vlagatelji zelo optimistični glede njunih prihodnjih rezultatov. Hitra rast delnic je privlačna, a vlagatelji naj ohranijo dolgoročen pogled, saj lahko takšne skoke spremljajo tudi večja nihanja. FOTO: TradingView icon-expand