Finančni komentar: Bitcoin volivci in strateška rezerva

V Zvezni državi Tenessee je čez vikend potekala največja svetovna bitcoin konferenca. Donald Trump je izpostavil, da je do zdaj prejel že več kot 25 milijonov dolarjev (23 milijonov evrov) donacij v bitcoinih in poudaril, da je podpornik bitcoina. V govoru je obljubil, da bo odpustil Garryja Genslerja (SEC), predsednika ameriške komisije za borzo in vrednostne papirje, če bo izvoljen. Ne želi imeti digitalnih valut pod nadzorom centralne banke (CBDC) in zasežene bitcoine, ki so v lasti ZDA, želi ohraniti kot strateško rezervo.

Predsedniški kandidat Donald Trump je na konferenci zatrdil, da bitcoinov ne bo nikoli prodal. FOTO: Investing icon-expand

Trump se zaveda, da ne sme izgubljati volivcev, zato je nagovoril bitcoin skupnost ter obljubil, da bo ZDA postala svetovna kripto prestolnica, če bo izvoljen za predsednika, vendar ni izpostavil nobenega konkretnejšega načrta. "Če je bitcoin prihodnost, želim, da ga rudarimo in ustvarimo v ZDA. Ne bo ustvarjen nikjer drugje. Bitcoin bo poletel do lune, kot pravite. Amerika bo tlakovala pot in to se bo zgodilo."

Nemški poslovni novinar Holger Zschäpitz iz redakcije die Welt poroča, da cena bitcoina na trgu raste, medtem ko verjetnost, da bo Donald Trump ponovno postal predsednik ZDA, pada. Okoli 93 milijonov odraslih Američanov ima v lasti vsaj eno kripto sredstvo in trend z leti hitro narašča.

Trump je na konferenci primerjal bitcoin z jeklarsko industrijo, ki je imela pred 100 leti pomembno gospodarsko funkcijo. FOTO: Holger Zschaepitz icon-expand

Po 22-odstotnem junijskem padcu je bitcoin po prvem tednu julija ponovno v naraščajočem trendu in je do včeraj zrasel za 24 odstotnih točk. Na letošnji bitcoin konferenci je govoril tudi žvižgač v izgnanstvu Edward Snowden, ki je opozoril, da lahko politične skupine in korporacije s pomočjo umetne inteligence nadzirajo kripto transakcije posameznikov. Med govorci je bil tudi Robert Francis Kennedy mlajši, ki je napovedal, da bo Trump v naslednjem mandatu pooblastil (Fed) Zvezne rezerve, da nakupijo milijon bitcoinov za strateško rezervo.

ZDA ima v lasti 200.000 zaseženih bitcoinov. Kljub pompoznim idejam cena bitcoina po zaključku konference ni zrasla. FOTO: TradingView icon-expand

Bitcoin je v 15 letih postal deveti največji naložbeni razred, ki je šele pred sedmimi leti (2017) dosegel vrednost 20 tisoč dolarjev (18,3 tisoč evrov). Zgodovinsko najvišjo vrednost je dosegel 14. marca letos pri ceni 73 tisoč dolarjev (67 tisoč evrov), od takrat še ni dosegel novih vrhov kljub razpolovitvi (ang. halvingu), ki se je zgodila v aprilu.

Bitcoin je prvič prebil ceno tisoč dolarjev med letoma 2013 in 2014 ter naslednje leto izgubil 70 odstotkov vrednosti. FOTO: Investopedia icon-expand

Bitcoin konference se je udeležil tudi veliki zagovornik bitcoina Michael Saylor, lastnik podjetja MicroStrategy, ki je napovedal ceno bitcoina za tri različne scenarije. Po njegovi analizi bo bitcoin v najslabšem primeru čez 21 let vreden tri milijone dolarjev (2,76 milijona evrov) in v najboljšem scenariju bo vrednost bitcoina leta 2045 okoli 49 milijonov dolarjev oziroma 45 milijonov evrov.

Michael Saylor je prepričan, da bo bitcoin čez 21 let vreden 13 milijonov dolarjev (12 milijonov evrov). FOTO: Bitcoin 2024 icon-expand

Tehnološki velikani iz kluba veličastnih, ki jih poganja zgodba o umetni inteligenci, so minuli teden precej zakrvaveli. V sredo in četrtek je iz ameriške borze izpuhtelo več kot 1000 milijard evrov. Indeks Nasdaq, ki sledi tehnološkim delnicam, je letos do 10. julija zrasel za 23 odstotkov in dosegel zgodovinski vrh. Potem se je začel padec in Nasdaq je v drugi polovici julija izgubil osem odstotkov. Družba Alphabet, ki ima v lasti Google, je minuli teden kljub doseženim poslovnim rezultatom v drugem kvartalu izgubila skoraj šest odstotkov. V rdečem je bila tudi polprevodniška industrija.

Nvidia je minuli teden izgubila 4,13 odstotka. Danes bo poslovne rezultate za drugi kvartal objavil Microsoft. Apple in Amazon bosta rezultate objavila v četrtek. FOTO: Finviz icon-expand

Vlagatelji spremljajo, če se zgodba o umetni inteligenci ohlaja in posledično izjemna rast tehnoloških velikanov končuje. Spomnimo na časopisni članek iz konca leta 2000, ko so mnogi analitiki ugotavljali, da je na milijone vlagateljev obrnilo hrbet internetni tehnologiji, ker so prepričani, da gre zgolj za modno muho.

Časopisni članek iz 5. decembra 2000 z naslovom Internet je morda zgolj modna muha, milijoni so obupali. FOTO: Investing icon-expand

Jutri bo predsednik ameriške centralne banke (Fed) Jerome Powell odločal o nižanju obrestnih mer. Trg ne pričakuje, da bo guverner znižal obrestno mero za 25 bazičnih točk, vendar bi lahko napovedal, da bo prvo nižanje sledilo v septembru. Vlagatelji so v petek izkoristili korekcijo tehnoloških velikanov in investirali v delniške trge. Osrednji ameriški indeks S & P 500 je bil obarvan zeleno. Rast delniških trgov se je nadaljevala tudi včeraj.

Več kot 20 odstotkov podjetij iz indeksa S&P 500 v tem tednu poroča o poslovnih rezultatih za drugi kvartal. Vlagatelji pričakujejo, da bo na trgu veliko nihanja. FOTO: Finviz icon-expand

Ford je minuli teden zgrešil napovedani dobiček za 30 odstotkov. Delnica je v drugi polovici julija izgubila kar 23 odstotkov. Tudi Tesla je zgrešila napovedani dobiček, in sicer za 15 odstotkov. Delnica je od sredine julija in po objavi rezultatov minuli teden končala nižje za 18 odstotkov.

Teslini Robo taksiji, ki jih je Elon Musk napovedal za avgust, so prestavljeni na oktober. FOTO: TradingView icon-expand

Prvi mož Tesle Elon Musk je mnoge minuli teden mnoge presenetil, ker se je v ameriškem kongresu udeležil nagovora izraelskega premieja Benjamina Netanjahuja, ki ga Mednarodno kazensko sodišče obtožuje vojnih zločinov. Elon Musk je novinarjem pojasnil, da se bo udeležil Netanjahujevega nagovora v ameriškem kongresu, ker ga je osebno povabil izraelski premier.

Elon Musk med govorom Benjamina Netanjahuja v ameriškem kongresu FOTO: AP icon-expand

Električno vozilo Tesla ima v povprečju 30 kilogramov bakra. Cena bakra je v juliju padla za skoraj 12 odstotkov. Gospodarsko se ohlaja. Kljub turistični sezoni, ko vsi potujejo z avtomobili in letali, se bo gorivo jutri pocenilo. OPECA načrtno omejuje črpanje nafte, vrednost sodčka pa pada že cel mesec. Nafta se je julija pocenila za devet odstotkov. Gospodarstvo se ohlaja in to vidimo tudi na grafu bakra, ki je ključna industrijska surovina. Cena bakra je v juliju padla za skoraj 12 odstotkov.

Od danes naprej bo gorivo cenejše za dva centa. FOTO: TradingView icon-expand

Na Ljubljanski borzi je bilo minuli teden sklenjenih za 23,7 milijona evrov poslov. Osrednji slovenski indeks SBITOP je zabeležil največji letošnji upad, izgubil je skoraj tri odstotke. V prvi kotaciji je največ izgubila minuli teden Krka. Delnica novomeškega farmacevta je teden zaključila 10,81 odstotka nižje. Največ se je sicer trgovalo z delnicami Cinkarne Celje, ki je minuli teden padla za 5,3 odstotka.

V zelenem so bili minuli teden Petrol, SavaRe in NLB. FOTO: Ljubljanska borza icon-expand

Bitcoin sklad BTCE, ki ga imamo v Svet portfelju, je ponovno obarvan zeleno. ETF sklad, ki sledi ceni Ethereuma z oznako WETH, ima celo večjo izgubo kot kitajska Alibaba. V 10 mesecih je Svet portfelj ustvaril dobrih 14 odstotkov donosa. Trenutno ima od naložb najboljši rezultat rudar zlata Newmont z oznako NEM. Na drugem mestu je po donsu svetovni dividendni ETF sklad VGWE. Jutri zapiramo 10-odstotno izpostavljenost v surovinskem skladu EXXY, ki ima dvoodstotno izgubo. Po skoraj 10-odstotnem padcu Nasdaqa odpiramo petodstotno pozicijo v ETF skladu SXRV, ki sledi predvsem tehnološkim velikanom, kot so Microsoft, Apple, Amazon, Google, Meta, Tesla in tudi polprevodniški industriji.

Omejitev odgovornosti: Svet Portfelj ne predstavlja storitev investicijskega svetovanja. Vsebina ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je namenjena informiranju javnosti. Trgovanje predstavlja tveganje in lahko povzroči izgube. FOTO: Optimtrader icon-expand