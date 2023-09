Finančni komentar: čas za investiranje

Ljudje se vsak dan obnašamo kot vlagatelji, pa se tega sploh ne zavedamo. Ko smo v trgovini in iščemo dobre izdelke z najnižjo ceno, počnemo točno to, kar počnejo investitorji. Na finančnem trgu namesto izdelkov kupujemo podjetja. Z nakupom dobimo vrednostni papir oziroma delnico, to pomeni, da smo postali delni lastnik tega podjetja. Cena delnic se ves čas spreminja, tako kot cene izdelkov v trgovinah. Poiskati moramo podjetje, ki nam je všeč, in ga kupiti takrat, ko je na voljo po najugodnejši ceni. Ko kupujemo v trgovini, počakamo, da je nek izdelek v akciji. Čas je, da potrošniško miselnost spremenimo v naložbeno.

Večje padce je v prejšnjem tednu opazila predvsem zabavna industrija. Warner Bros Discovery je padel za 5,79 odstotka. Dobrih 5 odstotkov je izgubil tudi Paramount, prav tako Fox (4,47 odstotka). Disney je dodatno padel še za 2,06 odstotka in je trenutno vreden toliko, kot je bil leta 2014. To je zagotovo ena od delnic, ki jo ta trenutek zelo podrobno spremljamo, ker bi jo lahko vključili v naš Svetov portfelj.

Apple je v prejšnjem tednu poskočil za 6,08 odstotka. Prejšnji teden so napovedali prihod novega telefona. Nvidia, o kateri trenutno govorijo vsi vlagatelji, je poskočila za dobrih 5,41 odstotka. V začetku leta je bila delnica vredna okoli 150 dolarjev, zdaj je že pri 500 dolarjih. Kdor je pravočasno skočil na vlak, je res lepo zaslužil. Za dobrih 10 odstotkov je poskočil tudi Intel, podjetje, ki prav tako izdeluje računalniške čipe. Niso se dvigovale zgolj tehnološke delnice, lep skok je imel prejšnji teden tudi John Deere, ki je poskočil za 7,35 odstotka, in Caterpilar – za 5 odstotkov.

V tem mesecu bomo zgradili Svetov portfelj. Vložili bomo 10.000 evrov virtualnega denarja. Namen je, da skozi primer pokažemo in razložimo, kako se portfelj zgradi, zakaj smo se odločili za nakup določenih delnic, izbrali bomo precej konzervativno obliko vlaganja. Vsak teden bomo pokazali, kaj se z našo naložbo dogaja. Analizirali bomo delnice, surovine in kriptovalute.

Zavarovalnica Triglav je v prejšnjem tednu padla za 4,52 odstotka in tudi Petrol za 4,48 odstotka. Krka je prejšnji teden pridobila 0,48 odstotka, NLB pa 1,56 odstotka.

ZLATO

Zlato je prejšnji teden poskočilo za 1,3 odstotka, vendar je na zgodovinsko visoki vrednosti pri 1970 dolarjih. Poglejmo obdobje zadnjih 15 let. Blizu današnje vrednosti je bilo leta 2011, 2020, 2022 in letos maja. Zlato se pri 2000 dolarjih vedno ustavi.

NAFTA

Nafta je prejšnji teden poskočila za 5 odstotkov. Nafta se je od junija dvignila za 30 odstotkov in se približuje ceni 90 dolarjev.

KRIPTOVALUTE

Bitcoin je prejšnji teden izgubil 0,5 odstotka in je vreden okoli 26 tisoč dolarjev. Etherium je padel za 0,84 odstotka. Večji tedenski padci so bili pri Solani (4,62 odstotka), tudi Ripple je padel za 4,73 in Kardano za 3,03 odstotka. Za razliko od delnic so vlagatelji v kripto svetu trenutno v strahu, če pogledamo indeks strahu in pohlepa za kriptovalute.