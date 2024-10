Finančni komentar: Dežela z najnižjo inflacijo v Evropi

OGLAS

Cikel nižanja obrestnih mer se je začel v juniju, predsednica ECB Christine Lagarde je takrat izpostavila, da ne želi videti inflacije, ki bo zdrsnila krepko pod dva odstotka. Naslednja odločitev sveta Evropske centralne banke glede nižanja obresti bo potekala 17. oktobra na Brdu pri Kranju. Inflacija v Sloveniji je že dva meseca pod enim odstotkom. Povprečna inflacija na evroobmočju je bila septembra 1,8-odstotna. V Nemčiji je bila 1,6-odstotna, torej nižja od evropskega povprečja, prav tako v Franciji, kjer je bila inflacija 1,2-odstotna, v Španiji 1,5-odstotna in pri sosedih v Italiji je pod odstotkom.

Slovenija ima najnižjo inflacijo v Evropi in nizko stopnjo brezposelnosti, ki je bila v drugem četrtletju 3,4-odstotna, kar je tudi precej pod evropskim povprečjem. FOTO: Trading Economics icon-expand

Predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde se je nedavno udeležila srečanja na Mednarodnem denarnem skladu (IMF), kjer je izpostavila, da je bila bitka z inflacijo izjemno uspešna. "Če upoštevate višino inflacije, ki nas je prizadela, na vrhuncu je bila inflacija 10,6-odstotna v oktobru 2022. Nižanje je bilo izjemno. Toda ali je negotovost izginila? Ne. Negotovosti je še vedno veliko."

Leta 1999 je bilo za en evro mogoče kupiti 124 mg zlata. Leta 2024 je mogoče z enim evrom kupiti le 12,7 mg zlata. Evro, ki letos praznuje 25 let obstoja, je od nastanka izgubil kar 90 odstotkov vrednosti v primerjavi z zlatom. V zadnjih 20 letih je cena zlata v evrih narasla za 619 odstotkov.

Evro je zelo mlada valuta, ki razkriva ključni izziv nestabilnosti fiat valut. FOTO: mining visuals icon-expand

V ZDA so v petek objavili spodbudne gospodarske rezultate. Brezposelnost je septembra dodatno padla že drugi mesec zapored in je 4,1-odstotna, kar je precej pod zgodovinskim povprečjem. V septembru so delodajalci ustvarili več delovnih mest, kot so analitiki pričakovali, kar nakazuje na dobro gospodarsko aktivnost. Inflacija v ZDA se bliža cilju dveh odstotkov in ameriški delniški trg dosega zgodovinsko najvišje vrednosti. Največje svetovno gospodarstvo cilja na mehak pristanek. Cikel nižanja obrestnih mer se bo nadaljeval, kar 97 odstotkov verjetnosti je, da bo ameriška centralna banka na naslednjem zasedanju novembra dodatno rezala obresti za 25 bazičnih točk.

Industrijski indeks Dow Jones je najstarejši obstoječi ameriški tržni indeks, ki je minuli teden dosegel najvišjo zgodovinsko vrednost, letos se je dvignil za 12 odstotkov. FOTO: Federal Reserve Economic Data icon-expand

Kljub naraščajočemu dolgu in številnim težavam se v ZDA čuti optimizem, indeks Strahu in pohlepa še naprej ostaja v območju pohlepa. Pristaniški delavci na vzhodu so minuli teden dosegli dogovor o zvišanju plač in prekinili stavko, ki bi lahko povzročila prekinitev dobavnih verig. Osrednji ameriški indeks S&P 500 je letos v prvih devetih mesecih zrasel za 20,8 odstotka, kar je najboljši začetek leta po letu 1997, ugotavlja Charlie Bilello, direktor raziskav pri Pension Partners, ki je odgovoren za razvoj naložbenih strategij.

Indeks S&P 500, v katerem je 500 najpomembnejših ameriških podjetij, ima letos tudi zgodovinsko najboljši začetek leta v času predsedniških volitev. FOTO: Charlie Bilello icon-expand

Tehnološke delnice so ostale močne, podprte s pozitivnimi poslovnimi novicami. Delnice iz sektorja potrošniških dobrin so prav tako pokazale rast, medtem ko so energetske delnice imele koristi zaradi višjih cen nafte, ki pada že od aprila, vendar je v minulem tednu cena za sodček poskočila največ v zadnjih dveh letih. V mediteranskem bazenu je Brent pridobil dobrih osem odstotkov in za skoraj 10 odstotkov se je podražila (WTI) nafta v ZDA. Izrael bi lahko kot povračilni ukrep napadel iranske naftne kapacitete, jemenski Hutiji so medtem uničili še en tanker v Rdečem morju. Dodatne eskalacije na Bližnjem vzhodu lahko hitro zanetijo višje cene energentov in posledično povzročijo povratek inflacije.

Danes se je podražilo gorivo na bencinskih črpalkah. Neosvinčeni bencin za 0,2 centa na 1,44 evra za liter in dizel za 0,4 centa na 1,52 evra za liter. FOTO: TradingView icon-expand

Otok Khark je celinski otok Irana v Perzijskem zalivu, ki je od obale Irana odaljen 25 km in leži 483 km severozahodno od Hormuške ožine. Njegova skupna površina je 20 km in je strateška točka za izvoz kar 96 odstotkov iranske nafte. Napad na otok Khark bi lahko ogrozil kar štiri odstotke svetovne ponudbe nafte. Nedavni satelitski posnetki so razkrili številne naftne tankerje, ki zapuščajo vode okoli ključnega iranskega terminala za nakladanje nafte na otoku Kharg, zaradi strahu pred izraelskim protinapadom na teheransko energetsko infrastrukturo.

Zdi se, da se Nacionalna iranska tankerska družba (NITC) boji neizbežnega napada Izraela. Njihovi prazni supertankerji VLCC so včeraj zapustili največji naftni terminal v državi na otoku Kharg. FOTO: AP icon-expand

Visoke cene nafte lahko predstavljajo gospodarske izzive, ustvarjajo pa tudi znatne priložnosti za rast in naložbe v energetski sektor, ustvarjajo dobičke za proizvajalce in povečujejo vrednost delnic. Slika prikazuje največje energetske delniške družbe. Največje energetske delnice običajno vključujejo ExxonMobil, Chevron, BP, Royal Dutch Shell, TotalEnergies, ConocoPhillips, Enphase Energy in NextEra Energy, medtem ko je Saudi Aramco največje energetsko podjetje na svetu glede na tržno kapitalizacijo in obseg proizvodnje, ki pomembno vpliva na svetovno ceno nafte.

Sklad Berkshire Hathaway, ki ga vodi legendarni vlagatelj Warren Buffett, že dlje časa kupuje delnice družbe Occidental Petroleum (OXY). FOTO: mining visuals icon-expand

V minulem tednu se je zelo podražila železova ruda, ki je ključna industrijska surovina, cena je v petih dneh poskočila za 23 odstotkov. Podražitev je dober indikator, da se gospodarska aktivnost predvsem v industriji prebuja, in slab indikator za inflacijo. Cena je poskočila zaradi Kitajske, ki je sprožila največji finančni stimulus po letu 2008. Kitajski indeksi so v zadnjih dveh tednih prešli iz najmanj donosnih v najbolj donosne v tem letu. Rast delniških družb, ki smo jih pokazali v minulem tednu, se nadaljuje kljub temu, da so imeli na Kitajskem praznike. Kitajska komunistična stranka je na oblasti že 75 let. Minuli teden so praznovali dan državnosti. Predsednik Ši Džinping je v pomembnem govoru posvaril pred nadaljnjimi izzivi drugega največjega gospodarstva na svetu. "Pot pred nami ne bo lahka. Pred nami so težave in ovire. Smo na preizkušnji in srečamo se lahko z močnimi vetrovi in divjim morjem ali celo nepredstavljivo nevihto."

Po dolgotrajni stagnaciji in zaskrbljenosti zaradi šibke rasti je Hang Seng v Hongkongu in Shanghai Composite na celinskem Kitajskem močno poskočil, kar je povzročilo optimizem med vlagatelji. Hang Seng je konec septembra zabeležil 17-odstotni mesečni dvig, kar je najboljša mesečna rast od novembra 2022. Tudi Shanghai Composite in CSI 300 sta prešla na območje bikovskega trga z več kot 20-odstotno rastjo od prejšnjih nizkih vrednosti. FOTO: Investing icon-expand

Spodnji graf temelji na projekcijah znanega vlagatelja in upravljatelja hedge skalda Raya Dalia, ki primerja ocenjeno letno realno rast BDP večjih držav v naslednjih 10 letih. Indija naj bi vodila s 6,3-odstotno stopnjo rasti, tesno ji sledita Indonezija in ZAE s 5,5-odstotno rastjo. Evropske države, zlasti Nemčija in Italija, kažejo nižja pričakovanja glede rasti in so celo v negativnem območju pri –0,5 odstotka.

Slovenija ima nižjo realno rast BDP kot večina držav srednje in vzhodne Evrope. Največjo rast BDP v Evropi ima Poljska. FOTO: Ray Dalio icon-expand

Osrednji slovenski delniški indeks SBITOP je minuli teden izgubil polovico odstotka. Od julija je izgubil skoraj šest odstotkov, vendar je letos višje za 26 odstotkov, kar ga uvršča med pet najboljših indeksov na svetu. Tudi delnica Krka, ki ima največjo utež v indeksu minuli teden, ni imela rasti. Od poletja je izgubila skoraj 10 odstotkov. Od začetka leta pa je tečaj Krke zrasel za 22 odstotkov.

Najbolj se je minuli teden odrezala delnica Cinkarne Celje ( CICG, +1,42%), tudi tečaj delnic Luke Koper je bil minuli teden pozitiven (LKPG, 0,52%), in Zavarovalnice Triglav (ZVTG, +0,52%). FOTO: Ljubljanska borza icon-expand

Začel se je evropski mesec kibernetske varnosti. V Finančnem POPkastu smo tokrat govorili o investicijskih prevarah, ki so v Sloveniji velik problem. Lani je bilo 4280 žrtev, nekateri so izgubili življenjske prihranke, je opozoril Đani Begić, podpredsednik odbora za informacijsko varnost pri združenju bank. "Uporabljajmo močna gesla. Gesel ne delimo z nikomer, tudi z družinskimi člani ne. Izobražujmo se konstantno, ker prevare se spreminjajo iz dneva v dan, in nikakor ne dovolite nekomu drugemu, da dostopa do vašega računalnika prek oddaljenih povezav."

Svet Portfelj smo ustvarili z namenom, da bi izboljšali finančno pismenost v družbi, ki je ključna za zmanjšanje investicijskih goljufij. Z razumevanjem osnovnih finančnih konceptov in sposobnostjo kritičnega razmišljanja je vlagatelj bolj pripravljen sprejemati informirane in odgovorne naložbene odločitve. Skozi zadnje leto smo pokazali, kako težko je ustvariti 10- ali 20-odstotni donos. Vedno tudi poudarjamo, da Svet portfelj ne predstavlja finančnega nasveta, ampak to počnemo, da bi izboljšali informativnost. Kitajska Alibaba zaradi finančnega stimulusa še naprej pridobiva in je že druga najbolj donosna naložba v portfelju (BABA + 31 %), takoj za rudarjem zlata Newmontom (NEM + 70 %). Energetski ETF XDW0 je teden končal v zelenem (XDW0 +4,5 %), ker je zaradi napetosti na Bližnjem vzhodu vidno poskočila cena surove nafte. Tudi premog je dražji, kar pomeni, da raste Peabody Energy (BTU, +14 %) . Portfelj je v zadnjem tednu skupno pridobil 1,6 odstotka in je od lanskega septembra ustvaril 22-odstotni donos.

Omejitev odgovornosti: Svet Portfelj ne predstavlja storitev investicijskega svetovanja. Vsebina ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je namenjena informiranju javnosti. Trgovanje predstavlja tveganje in lahko povzroči izgube. FOTO: Optimtrader icon-expand