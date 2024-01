Finančni komentar: Drama na plesišču že takoj na začetku leta

Na finančnih trgih se odvija drama že po prvih dveh tednih letošnjega leta. Uveljavljene ameriške finančne ustanove so prejšnji teden začele trgovati z reguliranimi bitcoin skladi. Cena najbolj znane kriptovalute ni poletela v nebo, kot so mnogi pričakovali, ampak je strmoglavila za kar 13 odstotkov.

Kupi takrat, ko so na trgu govorice, in prodaj, ko postanejo novice. Angleški izraz "Buy the rumors, sell the news" naj ne bi bil edini povod za padec bitcoina, ampak tudi velika razprodaja bitcoina na Grayscalu (GBTC). Medtem ima Blackrock, velika ameriška finančna ustanova, v lasti že 11,492 bitcoinov v vrednosti pol milijarde dolarjev.

Ishares Blackrock BTC holdings FOTO: Crypto Slate icon-expand

Novembra 2004 so velike ameriške finančne ustanove, podobno kot prejšnji teden za Bitcoin, takrat pred 20 leti odobrile ETF-trgovanje z zlatom. Cena 31,1-gramske unče se je v naslednjih šestih letih štirikratno zvišala. Mnogi se sprašujejo, če bi se lahko podobno zgodilo z digitalnim zlatom, kot pravijo bitcoinu.

Primerjava z zlatom ni enaka, ker so rudarji od leta 2004 uspešno in konsistentno povečevali proizvodnjo, medtem ko količina bitcoina ostaja omejena. Do halvinga, ki bo še dodatno otežil rudarjenje bitcoina, nas loči 93 dni. FOTO: NYSE icon-expand

Delnice Boeinga, ki je moral prizemljiti letala zaradi slabih vijakov, še naprej padajo. Inflacija je po zadnjih podatkih iz ZDA spet začela naraščati. Nižanje obrestnih mer se čedalje bolj odmika, ampak tudi v Sloveniji se bliža dan, ko bomo lahko kupili dolgo obljubljene "ljudske" obveznice.

Ameriške banke prevzemajo vlogo kriptomenjalnic, od četrtka lahko trgujejo z 11 ETFi, ki sledijo ceni bitcoina. Revolucija se je začela, vendar brez špekulacij ni šlo. Kriva pa je ameriška komisija za vrednostne papirje, ker so na Twitterju najprej objavili, da je trgovanje dovoljeno. Čez 15 minut pa je Gary Gensler, prvi mož, sporočil, da gre za lažno objavo, ker naj bi nekdo ukradel profil. Ta nekdo je v 15 minutah lepo zaslužil.

Meme FOTO: Kanal A icon-expand

Kakšna ironija! Ravno Gary Gensler, šef ameriške komisije za vrednostne papirje, bi moral primarno zaščiti državljane pred zlorabami, zato je tudi država posegla v regulacijo kripto trga. "Naša zaobljuba za leto 2024 je ustvariti pogoje, da trgi delajo za vas. Vlagatelje in izdajatelje in ne obratno."

Sporočilo SEC, ameriške komisije za trg z vrednostnimi papirji in borzo na platformi X, nekdanji Twitter, je, da dovoljuje trgovanje z ETF, ki sledijo vrednosti bitcoina. Šlo je za lažno novico. FOTO: SEC na platformi X nekdanji Twitter icon-expand

Dva dni kasneje je ameriški regulator trgovanje bitcoina ponovno odobril, tokrat ni šlo za lažne novice, ampak bitcoin, kot vidite, ni poletel v nebo, kot so nekateri pričakovali. Sledil je 13,47-odstotni padec in vseh 11 ETF je teden končalo v rdečih številkah.

Sredinski graf prikazuje tržno manipulacijo na 15-minutnem grafu bitcoina. Novica je najprej ustvarila veliko zeleno svečko in cena je poskočila na skoraj 48 tisoč dolarjev. 15 minut kasneje je ameriški regulator (SEC) objavil, da gre za lažno novico, in cena je v hipu padla za 3000 dolarjev. FOTO: TradingView icon-expand

Mnogi politiki uspešno trgujejo na finančnih trgih. Med njimi je tudi 83-letna ameriška senatorka Nancy Pelosi, ki je za pet milijonov dolarjev kupila opcije na delnico Nvidea. Najbolj donosna delnica prejšnjega leta že od avgusta ni prestopila cene 500 dolarjev, vendar je prejšnji teden delnica (NVDA) poletela za 11,23 odstotka.

Senatorka Nancy Pelosi ima izjemne vlagateljske sposobnosti ali pa razpolaga z notranjimi informacijami, ki ji pomagajo do donosnih naložb v pravem časovnem intervalu. Ameriška senatorka je tako v prvih dveh tednih letošnjega leta zaslužila več, kot bo s plačo do konca leta. FOTO: TradingView icon-expand

Povsem pričakovano je, da je po drami z vijaki letal Boeing 737 delnica podjetja strmoglavila. Padati je začela tudi delnica spletnega trgovca Ebay, ker je sodišče prejšnji teden podjetju naložilo trimilijonsko odškodnino za Ino Steiner in njenega moža, ker ju je šest uslužbencev Ebaya izsiljevalo in grozilo po tem, ko sta na svojem blogu kritizirala njihovo počasno dobavo. Uslužbenci so zakoncema v mafijskem stilu na dom poslali ščurke, prašičjo masko morilca iz filma Žaga in knjigo o tem, kako preboleti izgubo partnerja. "Mislila sem, da gre za psihopata. Kdo si lahko izmisli tako delikatne in pokvarjene pošiljke in sporočila? Nikoli si ne bi mislila, da je za tem podjetje."

Delnica Boeing (BA) je letos padla že za 16,88 odstotka, čeprav je imelo podjetje decembra rekordno uspešen mesec, saj so prejeli kar 369 naročil in od tega jih je kar 301 za Boeing 737, ki po zadnjih novicah ostajajo do nadaljnjega prizemljena. Delnica Ebay je nižje za 6,49 odstotne točke. FOTO: TradingView icon-expand

Po zadnjih ameriških podatkih je inflacija spet rahlo poskočila na 3,4 odstotka, kar je več kot prejšnji mesec (3,1 odstotka) in tudi več, kot so ekonomisti pričakovali (3,2 odstotka). Spraviti inflacijo na želena dva odstotka bo precej težje, kot se je zdelo. Medtem brezposelnost ostaja zelo nizka. To posledično pomeni, da se nižanje visokih obrestnih mer odmika. Ekonomist Raphael Bostic iz ameriških Zveznih rezerv (Fed-Atlanta) je izpostavil, da letos vidi zgolj dve nižanji obrestnih mer za skupaj 50 bazičnih točk, medtem ko trg pričakuje nižanje na skoraj vsaki konferenci ameriške centralne banke.

Trg letos pričakuje šest nižanj za 150 bazičnih točk. Kako se bo neskladje med ameriško centralno banko (Fed) in trgom rešilo, bomo videli že marca, ko se s 77 odstotki verjetnosti pričakuje prvo nižanje. FOTO: Federal Reserve Economic Data icon-expand

Medtem je inflacija v Argentini poskočila že na 200 odstotkov. Ljudje so zasedli ulice. Predstavnica mednarodnega denarnega sklada Julie Kozack je prejšnji teden v Washingtonu izpostavila, da letos pričakujejo nižjo svetovno gospodarsko rast. "Trg dela ostaja odporen. Te novice niso najboljše, ker je odpornost vplivala na lanskoletno gospodarsko rast pri treh odstotkih in podobne napovedi so za letos, kar je mnogo nižje od povprečne gospodarske rasti, ki znaša 3,8 odstotka." Po sobotnih tajvanskih volitvah se geopolitične napetosti stopnjujejo. Peking tudi zaradi pritiskov o združeni Kitajski množično izgublja tuje naložbe, ki so še vedno ključne za nadaljnji gospodarski in tehnološki razvoj. Marko Papić, glavni strateg ameriške finančne ustanove Clocktower Group, izpostavlja, da se kitajsko gospodarstvo lahko znajde v pasti srednjega dohodka, v kolikor se trend odhajajočih vlagateljev iz leta 2023 ne spremeni.

159-litrski sodček surove nafte (BRENT) se je v zadnjem tednu podražil za 2,58 odstotka predvsem zaradi dogajanja v Rdečem morju. Po ameriškem napadu na Jemen se je cena zlata zvišala za 1,43 odstotka. FOTO: TradingView icon-expand

Ne zgolj energenti, tudi prehranske surovine bodo naraščale naslednje desetletje, je v zadnjem Finančnem POPkastu izpostavil finančni analitik Tilen Šarlah. "Dosegamo maksimum proizvodnje, medtem ko število prebivalcev raste, zdaj, ali bo šla cena navzgor ali pa bo manj prebivalcev. Tako je, trendi so navzkrižni."

Država je že lansko leto napovedala izdajo tako imenovanih ljudskih obveznic, dočakali naj bi jih že v začetku prihodnjega meseca. Na domačem borznem parketu je bilo prejšnji teden sklenjenih 7,8 milijona evrov poslov. Cinkarna Celje in Telekom Slovenije bosta spet izplačevala dividende, lani jih nista smela zaradi prejemanja državne pomoči.

Delniški indeks SBI TOP je prvi celotni trgovalni teden zrasel za 1,19 odstotka. V prvi kotaciji se je najbolj okrepila delnica Telekoma Slovenije, in sicer za 7,38 odstotka. FOTO: Investing icon-expand

Svet portfelj je prejšnji teden izgubil 94,81 evra, ampak je še vedno slabih 90 evrov v zelenem. V portfelju tri naložbe ustvarjajo negativni donos, poleg kitajske Alibabe (BABA), ki je od nakupa nižje za 17,06 odstotka, povzroča bežno izgubo za 0,43 odstotka še (BTU) Peabody Ebergy, ki trguje in rudari premog. Konglomerat luksuznih znamk Louis Vuitton Moet Hennessy z oznako LVMH / MC je od začetne naložbe nižji za 4,05 odstotka. Kljub padcu bitcoina ostaja ETF BTCE, ki sledi ceni bitcoina, najbolj donosna naložba v portfelju s 15,25-odstotnim donosom. ETF ZPRR, ki sledi indeksu Russell 2000, gre za mala in srednje velika podjetja v ZDA, ima višji donos od svetovnega dividendnega ETF VGWE, ki sledi 1762 delnicam. Delnica Disney se vrti okoli cene 90 dolarjev, kar je še vedno 7,04 odstotne točke več, kot je bila ob nakupu konec septembra. Delnica Pan American Silver (PAAS) kljub temu, da ima v imenu srebro, proizvaja tudi večje količine zlata in je od začetne naložbe višje za 2,70 odstotka. Cena zlata letos ni padla pod 2000 dolarjev za 31,1-gramsko unčo.

Omejitev odgovornosti: Svet Portfelj ne predstavlja storitev investicijskega svetovanja. Vsebina ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je namenjena informiranju javnosti. Trgovanje predstavlja tveganje in lahko povzroči izgube. FOTO: Optimtrader icon-expand