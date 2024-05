Finančni komentar: Ena in edina Nvidia

OGLAS

Drugo največje podjetje na svetu Apple ima za 17 odstotkov višjo tržno kapitalizacijo. Nvidia je minuli teden po objavi poslovnih rezultatov spet pozitivno presenetila vlagatelje, ko je presegla napovedani promet in dobiček ter v začetku junija napovedala cepitev delnic v razmerju 10:1.

Jensen Huang, izvršni direktor družbe Nvidia si je dal na roko tetovirati logotip podjetja, ko je cena delnice prvič presegla 100 dolarjev (92 evrov). Delnica NVDA je trenutno vredna 1064 dolarjev (979 evrov). FOTO: Nvidia icon-expand

Umetna inteligenca poganja rast na delniških trgih. Ameriški indeks Dow Jones, ki bolj sledi industriji kot tehnologiji, je zdrsel pod 40 tisoč točk. Delnice padajo, kot da ameriška centralna banka Fed letos ne bo nižala obrestne mere. Medtem pada tudi vrednost obveznic, vrednost zlata in cena surove nafate. Na domačem delniškem trgu je potekalo tradicionalno srečanje malih in bodočih vlagateljev Trguj na borzi.

Ko vsi iščejo zlato, zmaga tisti, ki prodaja lopate. To je uspelo podjetju Nvidia, ki vsako četrtletje poveča prodajo in dobiček. Delnica družbe Nvidia (NVDA) je po objavi poslovnih rezultatov poskočila za 10 odstotkov. Na osrednjem ameriškem indeksu S & P 500 je tisti dan prevladovala rdeča barva.

Promet so v prvem četrtletju na medletni ravni zvišali za rekordnih 260 odstotkov. Nvidia je na poti, da postane največje podjetje na svetu. FOTO: Finviz icon-expand

Glavni del prometa ustvarijo s podatkovnimi centri za umetno inteligenco. Nvidia je bila pred leti vodilna v razvoju grafičnih kartic, njihove čipe so poznali predvsem v igričarski industriji. Že lansko leto je razvoj podatkovnih centrov presegel promet, ki so ga ustvarili z grafičnimi karticami. V prvem letošnjem kvartalu so imeli rekordno prodajo podatkovnih centrov.

Revolucija umetne inteligence se šele začenja in Nvidia tudi v prihodnje napoveduje višji promet zaradi vodilnega razvoja podatkovnih centrov za umetno inteligenco. FOTO: Economy Insight icon-expand

Koncentracija tehnoloških delnic se v osrednjem indeksu povečuje. 10 največjih družb predstavlja že 35 odstotkov indeksa, v katerem je 500 podjetij. Delež Nvidie se je na medletni ravni v indeksu S & P 500 zvišal za 39 odstotkov.

Najvišja koncentracija delnic v S & P 500 v zadnjih 50 letih za osem odstotkov višja kot leta 2000, ko je prišlo do t. i. "dot-com" zloma. FOTO: Kobeissiletter icon-expand

Senatorka Nancy Pelosi je z naložbo v delnice podjetja Nvidia zaslužila 2,5 milijona dolarjev (2,3 milijona evrov) v zgolj 183 dneh. Nekateri vlagatelji zdaj redno sledijo vsem naložbam senatorke, ki ima v portfelju tudi delnice družbe CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD), ki je ameriško tehnološko podjetje za kibernetsko varnost.

Senatorka Pelosijeva je zgolj z eno naložbo zaslužila toliko, kot bi s plačo v 14 letih. FOTO: Pelosi Tracker icon-expand

Delnica NVDA je od začetka leta višja za kar 121 odstotkov, samo v zadnjem tednu za 13 odstotkov po objavi kvartnih rezultatov. Imeli so pet odstotkov boljši promet, kot so napovedali, in devet odstotkov višji dobiček od pričakovanega v prvem četrtletju. Pomemben strateški partner za vodilnega razvijalca umetne inteligence je Taiwan SemiConductor, proizvajalec polprevodnikov. Kitajska je med zadnjo vojaško vajo obkolila Tajvan.

Kitajska je v dveh dneh vojaških vaj obkolila Tajvan z ladjami in letali. Proizvajalci polprevodnikov sporočajo, da bi v primeru invazije sabotirali proizvodnjo. FOTO: TradingView icon-expand

Geopolitične napetosti trenutno predstavljajo za delniške trge večje tveganje kot inflacija. Evropska centralna banka bo verjetno že junija nižala obrestno mero. Blaž Brodnjak, prvi mož NLB, pričakuje, da se bodo napetosti v Ukrajini in Bližnjem vzhodu umirile. "Pričakuje se, da bo prišlo do obvladovanja vojnih konfliktov in s tem do novega zagona. Pričakovanja so prisotna, da se bo to zgodilo, in zato vrednotenja slonijo na pričakovanem odboju po stabilizaciji razmer."

Blaž Brodnjak FOTO: Ljubljanska borza icon-expand

NLB je najbolj donosna delnica v slovenskem indeksu SBITOP. Letos je tečaj pridobil 36 odstotkov. To je višja rast, kot jo ima letos Google. Slovenski delniški indeks SBITOP je letos višje za skoraj 20 odstotkov. Po dobrih 15 letih je indeks ponovno vreden 1500 točk. Toliko je bil nazadnje vreden pred propadom banke Lehman Brothers leta 2008.

Slovenski osrednji indeks SBITOP sestavlja devet delniških družb: Krka (KRKG), Petrol (PETG), NLB (NLBR), Zavarovalnica Triglav (ZVTG), Cinkarna Celje (CICG), Telekom Slovenija (TLSG), SavaRe (POSR), Luka Koper (LKPG) in Equinox (EQNX). FOTO: Ljubljanska borza icon-expand

Predsednik uprave Ljubljanske borze Aleš Ipavec je minuli teden na srečanju vlagateljev Trguj na borzi izpostavil, da je SBITOP prebil mejnik, ki ga je dosegel pred gospodarsko krizo. "Sedaj smo imeli 15 let pobiranja do 1500 točk in to nam govori, da je v investiranju res potrebno biti potrpežljiv in izkoristiti korekcije na trgu. Treba je gledati na dolgi rok, naložba v delnice je tek na dolge proge."

Aleš Ipavec FOTO: Ljubljanska borza icon-expand

Slovenske delnice so zelo zanimive za vlagatelje, ker imajo nizek P/E, to je razmerje med ceno delnic in dobičkom. Pri nas je P/E 8,6, na Hrvaškem 13,9, v Nemčiji 14, kar je tudi evropsko povprečje. Ameriški Nasdaq ima P/E 31. In po drugi strani imajo slovenske družbe visoke dividende, skoraj sedemodstotne. Na Hrvaškem so dividende za polovico nižje, kar je tudi evropsko povprečje. Neprimerljivo višje dividende imamo kot v ZDA.

Slovenske delnice imajo v povprečju visoke dividende. FOTO: Inter Capital Asset Management icon-expand

Zato so hrvaški vlagatelji zelo zainteresirani za nakup slovenskih delnic, je minuli teden pojasnil upravljavec sklada Đivo Pulitika iz InterCapital Asset Management, ki ponuja slovenski ETF na hrvaški borzi, kot tudi hrvaškega na slovenski. "Naj izpostavim, da je naš pokojninski sklad eden od največjih vlagateljev v podjetja, kot so Krka, Petrol, NLB in podobno. Slovenski ETF je vreden že skoraj 10 milijonov evrov zaradi vplačil iz Hrvaške."

Đivo Pulitika FOTO: Ljubljanska borza icon-expand

Letos so vlagatelji v Sloveniji na novo odprli 5659 trgovalnih računov. V modo se vračajo obveznice, prisegamo na varne naložbe, kot je Ljudska obveznica, ki ima 3,4-odstotni letni donos in še vedno jo lahko kupite ali prodate. Sicer na Ljubljanski borzi kotira 22 republiških obveznic in 13 zakladnih menic.

Obveznice in zakladne menice FOTO: NKBM icon-expand

Obveznice so del razvojne strategije kapitalskega trga, je na srečanju vlagateljev razložil Daniel Medved, direktor investicijskega bančništva pri NKBM, ki je vzdrževalec likvidnosti za slovenske državne vrednostne papirje. "Promet se je v prvem kvartalu povečal za 10 milijonov evrov, v aprilu pa smo dosegli trgovanje čez tri milijone. To pomeni, da se trg prebuja. Ljudje vedno iščejo donos, če z donosom povežemo varnost, so državni obvezniški papirji zanimivi za vse državljane."

Daniel Medved FOTO: Ljubljanska borza icon-expand

Na tradicionalnem srečanju vlagateljev, ki ga organizira Ljubljanska borza, z naslovom Trguj na borzi je bilo več kot 600 udeležencev.

Na Bledu je med vikendom potekal regijski finančni dogodek ACI FMA ADRIA konferenca, ki je privabil več kot 300 finančnikov iz več kot 90 institucij.

Konferenca ACI Adria je združila najbistrejše ume na področju bančništva, centralnega bančništva, skladov, zavarovalništva in drugih področij financ ter spodbujala edinstveno okolje za oblikovanje prihodnosti finančne industrije.

Najbolj tvegana naložba so kriptovalute. Bitcoin se po razpolovitvi, halvingu, še vedno trudi dosegati višje vrednosti. Letos je pridobil 64 odstotkov. Ethereum je minuli ponedeljek lepo poskočil in letos dosega skoraj enak donos kot bitcoin. Ethereum je poskočil, ker je bil v ZDA sprejet ETF sklad vendar za zdaj še brez dovoljenja za trgovanje.

Novi Ethereum ETF skladi v ZDA FOTO: TradingView icon-expand

V zadnjem Finančnem POPkastu sem z analitikom Nikolo Maljkovićem in upravljavcem premoženja Simonom Skubinom govoril o evropskem ETF skladu, ki sledi ceni Ethereuma in je Evropejcem že na voljo. "ETHWEUR od wisdomtree je zelo fajn, ni ogromen sklad, mislim, da ima okoli 150 milijonov v upravljanju, kar ni ogromno, ampak je idealno, in likviden zelo, jaz osebno sem tudi sam investiral v ta ETF, ko sem želel na hitro odreagirati."

Svet portfelj je od prejšnjega tedna izgubil 0,94 odstotka. V rdeče številke je ponovno zaplavala kitajska Alibaba, ki je teden končala negativno, s 5,29 odstotka. Vojaške vaje okoli Tajvana niso blagodejno vplivale na rast kitajskih delnic. Portfelj je od konca septembra ustvaril 15,46-odstotni donos. Najboljša naložba v portfelju je še naprej ameriški rudar zlata Newmont - NEM. Na drugem mestu po donosnosti je ETF sklad BTCE, ki sledi ceni bitcoina. Danes Svet portfelj odpira novo naložbo, in sicer triodstotno pozicijo v ethereum ETF sklad na nemški borzi z oznako ETHWEUR. V ZDA se odpira pot za sklade, ki trgujejo na borzi (ETF) na promptni ethereum, s katerimi bi se lahko začelo trgovati že sredi junija, čeprav točnega datuma še ne moremo napovedati, pojasni finančni analitik Nikola Maljković iz Optimtraderja. "Analitiki napovedujejo, da bi lahko ETF na promptni Ether pritegnili do 20 odstotkov prilivov, ki so jih doživeli ETF na promptni Bitcoin, ki so od uvedbe pred približno štirimi meseci in pol zbrali 13,3 milijarde USD neto prilivov. Tudi če bi zajeli 20 odstotkov te številke, bi ETF na ethereum v podobnem časovnem okviru skupaj zbrali 2,66 milijarde dolarjev prilivov." Na tretjem mestu Svet portfelja je po donosnosti svetovni dividendni sklad VGWE, sledi surovinski ETF EXXY in na zadnjem mestu še vedno v zeleni barvi proizvajalec premoga Peabody Energy - BTU.

Omejitev odgovornosti: Svet Portfelj ne predstavlja storitev investicijskega svetovanja. Vsebina ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je namenjena informiranju javnosti. Trgovanje predstavlja tveganje in lahko povzroči izgube. FOTO: Optimtrader icon-expand