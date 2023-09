Finančni komentar: energetski sektor

Cena surove nafte je dosegla 90 dolarjev na sodček. Od junija se je počasi dvignila za kar 30 odstotnih točk. Višja cena nafte vpliva na inflacijo, ki jo centralne banke poskušajo omejiti z višanjem obrestnih mer. Kaj se zgodi, če kljub visokim obrestnim meram inflacija spet poskoči, zagotovo nič kaj dober scenarij.

Delnica podjetje Exxon Mobile (XOM), ki je največja rafinerija na svetu in eden največjih svetovnih proizvajalcev surovin in posebnih kemikalij, je tako kot delnica energetskega podjetja Chevron (CVX) v prejšnjem tednu pridobila skoraj štiri odstotne točke. V zelenem je bil prejšnji teden celoten energetski sektor. Če se draži gorivo, so dražji tudi transport, logistika, plastika in posledično hrana. Tako smo spet priča grožnjam, da bo inflacija začela naraščati. Savdska Arabija in Rusija sta napovedali, da nameravata vsaj do konca leta načrtno zmanjševati proizvodnjo nafte za 1.300.000 sodčkov na dan. Dodatna težava je, da so v ZDA strateške zaloge nafte (SPR) že zdaj na pol prazne, zato bo težje blažiti naraščajoči pritisk na ceno, ki bi lahko dosegla 100 dolarjev.

V zelenem je celoten energetski sektor. Lep skok je imela tudi delnica Intel (INTC), ki že drugi teden raste, tokrat za 8,17 odstotka, gre za znanega proizvajalca čipov, ki bo z novim modelom konkuriral Nvidei, ki trenutno obvladuje glavnino trga čipov za umetno inteligenco. Medijsko podjetje Warner Bros. Discovery (WBD), ki si lasti franšizi Superman in Igra prestolov, še naprej pada, ta teden še za 13,87 odstotne točke.

icon-expand

Zemljevid ameriških delnic je bil prejšnji teden precej bolj rdeč kot pred 14 dnevi. Delnica Nvidie (NVDA) je izgubila skoraj osem odstotnih točk. V zadnjih letih je podjetje razširilo svoj fokus s tradicionalnih računalniških grafičnih aplikacij, kot je igranje iger, na bolj zapletene priložnosti, vključno z umetno inteligenco in avtonomno vožnjo. Delnica je imela rekordno razmerje med ceno in dobičkom, trenutno je na 109, kar pomeni, da je vrednost precenjena. Za več kot pet odstotnih točk je prejšnji teden izgubil Apple (AAPL), ki bo danes popoldne predstavil novi Iphone15. Padec se je zgodil predvsem zaradi novice, da je Kitajska državnim uslužbencem prepovedala uporabo Iphona. Teh uslužbencev ni več kot 500 tisoč, kar je majhna številka, saj Apple na Kitajskem proda več kot 47 milijonov pametnih telefonov. Kitajska je za Apple eden najpomembnejših trgov, saj ustvarijo petino prihodkov, in zato novica o načrtnem omejevanju prostega trga vsekakor slabo vpliva na ceno delnice. ANALIZA DELNICE APPLE (AAPL) Apple je dobesedno največje podjetje na svetu, ki ima tržno vrednost 2,79 bilijona dolarjev. To je dva tisoč 790 milijard. Toliko bi stalo podjetje, če bi hoteli kupiti vse delnice.

icon-expand

Delnica je prejšnji teden zaključila pri vrednosti 178 dolarjev. Januarja je imela najnižjo vrednost: 123 dolarjev. Najvišja cena v zadnjih 52 tednih pa je bila pri skoraj 200 dolarjih. Imajo zelo majhno dividendo: 0,5 odstotka.

icon-expand

Prihodek spremljamo za vsaj zadnjih pet let. Želimo, da prihodki nenehno naraščajo. Apple s prihodki nima težav, iz 214 milijard so ustvarili skoraj 400 milijard dolarjev, podvojili so prihodke. Prodaja Iphona predstavlja 52 odstotkov vseh prihodkov. Pri hitrem pregledu poslovanja nas zanima tudi dobiček podjetja. Leta 2016 so ustvarili 45 milijard dolarjev dobička, lani pa že skoraj sto milijard. Tudi dobiček nenehno povečujejo, kar pomeni dobro stabilnost.

icon-expand

Denarni tok, za mnoge vlagatelje najbolj pomemben podatek. Pri dobičku lahko računovodje številke malo prilagodijo, pri denarnem toku zelo težko. V petih letih so prosti denarni tok več kot podvojili. Iz 53 milijard dolarjev so lani dosegli 111 milijard dolarjev. Denarni tok je celo večji od dobička.

icon-expand

Poglejmo še kratkoročne obveznosti, ki znašajo 153 milijard. To je za največje podjetje na svetu zelo malo, vse obveznosti lahko odplačajo v dobrem letu.

icon-expand

Donosnost vloženega kapitala je 54-odstotna. Pri ocenjevanju podjetij za Svet Portfelj želimo podjetja, ki imajo vsaj 10-odstotno donosnost na vloženi kapital (ROIC). Razmerje med ceno delnice in dobičkom (P/E) je 29. Za naš portfelj želimo delnice, ki so pod 22. Še en način, da pogledamo, če je delnica draga, je, da vzamemo povprečni denarni tok petih let in ga delimo s tržno vrednostjo. (2790/86) Dobimo 32, ki je tudi več kot 22. To nakazuje, da ima delnica visoko ceno.

icon-expand

Poglejmo še delnice v obravnavi. Vidimo, da ne izdajajo novih delnic, ampak jih odkupujejo. Število pada. To je dobro, kajti če izdajajo nove delnice, se bo naš delež v podjetju manjšal. Pametni vlagatelji so zelo pozorni na ta podatek.

icon-expand

Apple ima odlične poslovne rezultate, vendar je delnica trenutno predraga za nakup v naš Svet Portfelj, v katerem imamo 10.000 evrov virtualnega denarja. Izhajamo iz konzervativnega pristopa, če pade kot v začetku leta na ceno 120 dolarjev ali vsaj na 130 dolarjev, bi jo vsekakor vključili v Svetov Portfelj. INDEKSI PREJŠNJI TEDEN Osrednjim ameriškim indeksom smo dodali še 100 najboljših angleških podjetij, ki kotirajo na londonski borzi, in 40 najboljših nemških s frankfurtske borze. Vključili smo tudi slovenski indeks, v katerem je devet podjetij.

icon-expand

September, ki statistično velja za najmanj donosen mesec v letu, se je šele začel. Pri nas pa je bil zaradi poplav, ki so bile enkraten dogodek, velik padec že v avgustu. Naš SBITOP je imel prejšnji teden rast za 2,41 odstotka. Delnica NLB je padla za skoraj štiri odstotne točke, vendar že pred izjavo ministra za finance, ko je v torek napovedal dodatno obdavčitev bank za 0,2 odstotka v naslednjih petih letih.

icon-expand

Največ se je trgovalo s Krko, ki je pridobila več kot pet odstotkov, tudi zaradi novice, da bo ruska centralna banka nudila podporo rublju. V avgustu smo imeli zaradi poplav izredni dogodek in posledično velik padec delnic. Zavarovalnica Triglav je izgubila v avgustu tudi do 10 odstotnih točk, zdaj ima odboj. V prejšnjem tednu še dodaten dvig za šest odstotkov.

icon-expand

Petrol, ki sledi energetskemu sektorju, pa je prejšnji teden prav tako pridobil dobrih pet odstotkov.

icon-expand