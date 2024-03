Finančni komentar: Finančna neodvisnost, predčasna upokojitev

Na današnji dan pred točno štirimi leti je osrednji ameriški indeks S & P 500 dosegel najnižje vrednosti, ker je teden pred tem Svetovna zdravstvena organizacija razglasila pandemijo. Danes so vrednosti 50 odstotkov višje, kot so bile pred pandemijo. Investiranje tlakuje pot do finančne neodvisnosti.

Tečaj delnic Nvidia (NVDA) je bil sredi marca 2020 pri ceni 53 dolarjev (49 evrov), zdaj je delnica vredna 878 dolarjev (805 evrov). Delnica družbe Apple (AAPL) je bila vredna 60 dolarjev (55 evrov), letos je delnica sicer precej padla, ampak je vseeno zanjo treba odšteti precej več, in sicer 173 dolarjev (158 evrov). Podobno se je zgodilo tudi z delnicami drugih iz kluba veličastnih Meta, Google, Amazon, Microsoft in Tesla. V času izbruha pandemije je bil trg skoraj štiri tedne obarvan povsem rdeče.

18. marec 2020, največje družbe iz tehnološkega sektorja so v enem dnevu padle tudi za več kot 10 odstotkov. FOTO: Finviz icon-expand

Teden pred velikim padcem delnic je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila pandemijo. Ljudje so imeli občutek, da prihaja do velikih sprememb in svet nikoli več ne bo enak, kot je bil. Vlagatelji so kupovali konzerve fižola namesto delnic in toaletni papir je imel večjo vrednost kot surova nafta. Ampak že pet mesecev kasneje, avgusta 2020, so bili trgi na enakih vrednostih kot pred začetkom pandemije. V naslednjih letih so bili na trgu tako vzponi kot tudi padci oziroma daljše korekcije, ampak osrednji ameriški indeks S & P 500, ki je skupek 500 največjih delniških družb v ZDA, je od novembra 2020 do danes zrasel za 50,95 odstotne točke.

Padajoči trend na delniških trgih se je začel v drugi polovici februarja 2020 in trajal do konca marca 2020, po tem je sledila rast do začetka leta 2022. FOTO: TradingView icon-expand

Včeraj se je začel Svetovni teden denarja, ki ga zaznamuje OECD (angl. Global Money Week). Namen projekta je širiti finančno pismenost med mladimi in letošnja tema poudarja pomen, kako zaščititi prihodnost ter zavarovati denar.

Življenje je lahko neprijetno, če vedno tekmujemo z drugimi za denar, moč in status. Pobeg iz podganje dirke (angl. rat race) omogoča, da svoj dragoceni čas posvetimo ljudem in tistim stvarem, ki nam pomenijo največ, zato je predčasna upokojitev simbolno dejanje in nastopi takrat, ko življenje posameznika ni odvisno zgolj od mesečne mezde.

Svetovni teden denarja z otroki v Kirgizstanu FOTO: oecd icon-expand

Poleg pokojnin bi občasno lahko dobili dividende, ne od države, ampak od podjetja, v katerega investirate. Mnogi današnji vlagatelji so se s finančnimi trgi začeli spogledovati v času pandemije koronavirusa, ker so imeli časa na pretek. Imeli so tudi dobro vstopno točko, saj je vrednost osrednjega indeksa S & P 500 v kratkem času padla za 34,56 odstotka. Takrat so bili sicer vlagatelji glede na lestvico sentimenta v ekstremnem strahu. Trenutno je kazalnik na lestvici obrnjen v območje ekstremnega pohlepa.

meme FOTO: Kanal A icon-expand

Nedavno je ameriški predsednik Joe Biden v govoru o stanju v državi spomnil, da je položaj predsednika prevzel ravno v začetku pandemije, ko je bila negotovost na vrhuncu. "Pandemija ne nadzoruje več naših življenj. Cepiva, ki so nas rešila pred covidom, se zdaj uporabljajo za pomoč pri premagovanju raka. Vrnili smo se močnejši. To je Amerika! Podedoval sem gospodarstvo, ki je bilo na robu. Zdaj našemu gospodarstvu zavida ves svet! 15 milijonov novih delovnih mest v samo treh letih – to je rekord! Brezposelnost na najnižji ravni v zadnjih 50 letih."

Jerome Powell, guverner Federalnih rezerv, bo imel jutri pomemben govor, ampak ni pričakovati, da bo nižal obrestno mero. FOTO: AP icon-expand

Ameriška centralna banka je med pandemijo natisnila rekordno količino denarja in posledica je današnja inflacija. Razvijalci mRNA cepiv so na najnižjih vrednostih. Pfizer je od leta 2021 nižje za 54,80 odstotka. Moderna še huje – od leta 2021 je tečaj delnice strmo padal, v treh letih in pol za 79,38 odstotne točke.

Podbno tudi s tečajem delnic družbe BioNtech (BNTX), ki je tako kot Moderna (MRNA) in Pfizer (PFE) najvišjo vrednost dosegel avgusta 2021, zdaj pa je delnica nižje za kar 80,08 odstotka. FOTO: TradingView icon-expand

Ostanek pandemije je trdovratna inflacija. Odporen trg dela jo tudi ohranja. Prvo nižanje ključne obrestne mere naj bi dočakali junija, vendar od včeraj trg samo še s 50 odstotki verjetnosti pričakuje, da bi se to lahko zgodilo. Verjetnost upada z vsakim tednom. Upanje bi lahko povrnil sredin govor guvernerja ameriških Federalnih rezerv Jeroma Powella. Skrb vzbujajoče je, da spet naraščajo cene na strani proizvajalcev (PPI), podjetja bodo verjetno višje stroške kasneje prenesla na kupce; ko so produkcijski stroški nazadnje poskočili poleti 2023, je ameriška centralna banka Fed dodatno zvišala obrestno mero za 25 bazičnih točk.

Inflacijski pritisk odmika pričakovano rezanje obrestnih mer. Še pred tremi meseci je trg pričakoval šest nižanj, zdaj je za letos zelo optimistično napovedati tri nižanja. FOTO: Federal Reserve Economic Data icon-expand

Odkar se je retorika ameriške centralne banke v decembru omilila, je osrednji indeks S & P 500 dosegel nove zgodovinske vrhove, kar je spodbudilo vlagatelje v delniške naložbe. Ameriško podjetje zasebnega kapitala Apollo primerja trenutne razmere z letom 1970 in se sprašuje, zakaj je nižanje ključnih obrestnih mer sploh potrebno, če pričakujemo mehak pristanek. Medtem ameriški BDP raste, brezposelnost je zgodovinsko nizka in kljub visoki obrestni meri se cene nepremičnin dvigujejo tako kot inflacija ter proizvodni stroški.

Po letu 1970 je inflacija ponovno zrasla za več kot 10 odstotkov. FOTO: Apollo icon-expand

In še pika na i. Surova nafta in bencin sta se v zadnjem tednu na trgih občutno podražila ter še naprej stopnjujeta naraščajoči trend. Bencin je poskočil za 9,29 odstotka, surova nafta Brent za 4,12 odstotka. Dražje cene energentov so kot sol na rano za produkcijsko inflacijo.

Raste tudi vrednost bakra in drugih kovin, ki so pomembne v industriji in gospodarstvu. Svetovni ETF energetskih surovin XDW0 je pretekli teden zrasel za 3,79 odstotka. FOTO: TradingView icon-expand

Proizvodnja v edini evropski tovarni električnih vozil v okolici Berlina je obstala. Ne zaradi naraščajočih stroškov, ampak zaradi ekoterorizma, požiga električne napeljave. Teslino gigatovarno je v sredo obiskal Elon Musk, ki želi proizvodnjo povečati s pol milijona na milijon enot, vendar tamkajšnja skupnost širitvi nasprotuje in to so pokazali tudi z lokalnim referendumom, ki sicer ni obvezujoč. Širitev gigatovarne lahko ogrozi vodne vire in zato aktivisti že ves čas protestirajo v okolici tovarne. Prvi mož Tesle je novinarjem ob obisku gigatovarne vzkliknil "Deutschland rocks!", kar v prevodu pomeni, da je ga Nemčija navdušuje. Preden se je odpeljal s kraja, je potrdil, da bo sledil načrtom za širitev.

Tesla je letos izpadla iz kluba veličastnih sedem, medtem ko delnice družb, ki razvijajo umetno inteligenco, strmo rastejo, je vodilni proizvajalec električnih avtomobilov letos doživel hladen tuš, saj je tečaj delnic TSLA za 34,61 odstotka nižji. Družba Tesla je v ameriškem indeksu S & P 500 letos izgubila največ – celo več kot Boeing, ki je na zelo slabem glasu. FOTO: TradingView icon-expand

Medtem ko se v ZDA vse vrti okoli razvoja umetne inteligence, Kitajska razvija trg električnih avtomobilov in pospešeno gradi potrebno infrastrukturo. Imajo okoli 2,5 milijona polnilnih postaj, kar je mnogo več kot v ZDA, kjer je trenutno okoli 130 tisoč polnilnih postaj. Kitajska ima eno polnilno postajo na 7 električnih avtomobilov, ZDA ima eno polnilno postajo na vsakih 18 električnih vozil.

Kitajska postaja vodilni igralec na področju električnih vozil. FOTO: Kobeissiletter icon-expand

Cena električne energije narašča in morda je čas, da kupim Bitcoin, je nedavno rekel Bill Ackman, izvršni direktor družbe Pershing Square Capital Management. Poudarja, da bi povpraševanje po bitcoinu lahko pospešilo rudarjenje, kar bo še bolj povečalo električno porabo in zvišalo ceno elektrike ter posledično dvignilo stopnjo inflacije. To lahko povzroči padec dolarja in dvig vrednosti bitcoina.

Dvig vrednosti bitcoina bo vplival na višjo porabo elektrike in lahko povzroči tudi ekonomsko nestabilnost. - Bill Ackman FOTO: Coin Metrics icon-expand

Višje cene energentov za evropsko gospodarstvo niso spodbudne. Še vedno ni znano, kdo je sabotiral Severni tok v mednarodnih vodah, je v četrtek opozoril veleposlanik Rusije Dmitri Poljanski v New Yorku. "Pomanjkljiva preiskava je nedopustna, če ne zagotovimo odgovornosti, smo na zelo spolzkem ledu, ker dovoljujemo, da lahko uničevanje infrastrukturnih objektov v mednarodnih vodah poteka nekaznovano."

Plinovod Severni tok FOTO: Švedska obalna straža icon-expand

Bitcoin (BTC) je ob koncu tedna izgubil 10,18 odstotka, vendar je še vedno okoli zgodovinsko rekordnih vrednosti. Rudarji bitcoinov padajo že od začetka meseca. Marathon Platform (MARA) je v marcu nižje za 40,21 odstotka.

Naslednji mesec je razpolovitev oziroma angleško halvig in rudarji bodo nagrajeni s polovico manj bitcoinov. FOTO: TradingView icon-expand

Slovenski delniški trg je imel ob koncu tedna najvišjo rast, največ v petek. Indeks SBI TOP je prejšnji teden pridobil 2,87 odstotka. Največjo rast med devetimi delnicami, ki so v indeksu, je imela Krka (KRKG), in sicer za 4,88 odstotka. Delnica novomeškega farmacevta je po šestnajstih letih dosegla rekordno vrednost. Prejšnji teden se je okrepil tečaj skoraj vseh družb v osrednjem slovenskem indeksu razen Luke Koper.

Skupina Petrol je objavila poslovne rezultate in delnica (PETG) je teden končala zgolj 0,74 odstotka višje. Letos napovedujejo rekorden dobiček. FOTO: Ljubljanska Borza in Investing icon-expand

V zadnjem Finančnem Popkastu sem z Marjo Milič in Juretom Ugovškom razpravljal, kako širiti finančno pismenost in zakaj je investiranje pomembno za vse, ne zgolj za bogate. "Kaj je v bistvu smisel vsega tega vlaganja, da postaneš malo bolj neodvisen od česar koli se ti zgodi v življenju, se skregaš s šefom pa si misliš, če se bova do konca skregala, ni problema, sej nekaj pa imam pri strani. /.../ Finančna svoboda, da si res popolnoma osvobojen skrbi, jutri daš lahko odpoved, če se ne ujameš s sodelavci ali šefom, ker nisi ujetnik te svoje plače, se pravi si finančno svoboden."

Svetov portfelj je od začetne naložbe konec septembra 2023 zrasel za 8,81 odstotka. Prejšnji teden smo zaprli polovično pozicijo naše najbolj donosne naložbe ETF-sklada, ki sledi ceni bitcoina z oznako BTCE. Realizirali smo 90 odstotkov dobička, ker je bil nakup že v mesecu novembru, pojasni finančni analitik Nikola Maljković iz Optimtraderja. "Po metodi FIFO (first in, first out) je trenutno odprtih 5 odstotkov s 33,59-odstotnim donosom." Druga najbolj donosna naložba v portfelju, ki je še starejša od sklada BTCE, je Disney z oznako DIS in je od konca septembra višje za 28,56 odstotka. Na tretje mesto se je že uvrstil novi rudar zlata Newmont Corp. z oznako NEM, ki smo ga nedavno zamenjali z naložbo v Pan American Silver. Svetovni dividendni ETF VGWE ni imel večjih premikov. Rudar in proizvajalec premoga Pebody Energy z oznako BTU je imel zelo slab teden, saj je delnica zdrsnila za 12,07 odstotka in tako izničila vse pretekle donose. Včeraj, v ponedeljek, se je delnica BTU odbila za tri odstotke. Alibaba edina ostaja v rdečih številkah in je trenutno najslabša naložba, vendar je pri tej vrednosti ne želimo prodati. Skoraj polovico sredstev imamo v denarju in iščemo nove naložbene priložnosti. Svetov Portfelj je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo.

Omejitev odgovornosti: Svet Portfelj ne predstavlja storitev investicijskega svetovanja. Vsebina ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je namenjena informiranju javnosti. Trgovanje predstavlja tveganje in lahko povzroči izgube. FOTO: Optimtrader icon-expand