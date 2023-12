Finančni komentar: Finančni oskarji

Prejšnji teden je Ljubljanska borza podelila nagrade najboljšim delniškim družbam na domačem kapitalskem trgu. Nagrado za delnico leta je prejela Nova Ljubljanska banka. Nagrado za najboljše odnose z vlagatelji je prejela Krka.

Prejšnji torek je Savdska Arabija pozvala mednarodne korporacije, naj preselijo sedež v njihovo kraljevino zaradi novih davčnih olajšav. Kdor se odloči za selitev v Savdsko Arabijo, bo 30 let oproščen davka na dobiček. Evropski voditelji so odpotovali v Peking, da bi s kitajskim predsednikom dosegli močnejše gospodarsko sodelovanje. Ekonomisti v ZDA pričakujejo na podlagi zadnjih spodbudnih gospodarskih podatkov s trga dela prvo nižanje obrestnih mer za 25 bazičnih točk v mesecu maju 2024, v Evropi pa že v mesecu marcu. Zlato ohranja položaj nad 2000 dolarji za 31,1-gramsko unčo. Bitcoin se je prejšnji teden dotaknil vrednosti 45 tisoč dolarjev, vendar je včeraj padel na 38 tisoč dolarjev.

Pet let je minilo, odkar delnica NLB kotira na Ljubljanski borzi, in letos so na svečani podelitvi nagrad prejeli priznanje za najboljšo delnico leta. V segmentu standardne kotacije je nagrado za najboljšo delnico prejela družba Unior iz Zreč. Slovenski proizvajalec orodja je za vlagatelje lahko zanimiva naložba, saj ima družba v lasti tako terme Zreče kot tudi smučišče Rogla.

icon-expand 1 FOTO: Kanal A

Podelitev nagrad Ljubljanske borze se je udeležil tudi minister za finance Klemen Boštjančič, ki je izpostavil izjemno pomembnost ter zavezanost k razvoju slovenskega kapitalskega trga. Skupna donosnost slovenskega borznega indeksa je bila letos kljub poplavam višja od nemškega in celo ameriškega osrednjega indeksa. "Veliko dela nas še čaka na slovenskem kapitalskem trgu, ki je bil dolga leta zelo zanemarjen. Dejstvo je, da večina ljudi sploh ne razume, kaj to pomeni. Visoke potrebe v prihodnosti, ki jih bomo imeli za zeleni prehod, niti državni niti evropski proračun ni več zmožen financirati sam in morali bomo pritegniti zasebni kapital tako na lokalnem nivoju kot širše."

icon-expand Unior je sicer letos ustvaril zgolj 2,05-odstotni donos. Paradni konj našega slovenskega indeksa je NLB, delnica leta prve kotacije. Delnica Nove Ljubljanske banke je letos ustvarila 34,76-odstotni donos. Delnica družbe Krka je dobila nagrado za najboljše odnose z vlagatelji, novomeški farmacevt je imel letos 16,28-odstotni donos. FOTO: Ljubljanska Borza in Investing

Evropski voditelji so prejšnji teden obiskali Peking. Na srečanju s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izpostavila, da je za gospodarsko sodelovanje ključna stabilnost dobavnih in trgovskih partnerstev med Kitajsko in Evropo. "Kitajska je za EU najpomembnejši trgovski partner vendar moramo opozoriti na določene pomanjkljivosti oziroma nesorazmerja. Oboji moramo prepoznati tveganja in odpornost naših gospodarstev. Zato EU pričakuje stabilnost in varnost oskrbovalnih verig."

icon-expand Polprevodniki, avtomobili, moderna zdravila in sodobna tehnologija so panoge, ki poganjajo evropsko gospodarstvo. Večina velikih evropskih podjetij je imela letos pozitivne donose. Med najvišjimi je švedski Spotify, ki je dosegel 158,42-odstotni donos. V Italiji je rekorde podiral Ferrari, ki je ustvaril 66-odstotni donos. Na Danskem pa farmacevtska družba Novo Nordsk s 54-odstotnim donosom, predvsem zaradi novejšega zdravila za zdravljenje debelosti. FOTO: TradingView

Kitajci niso v najboljši gospodarski formi. Imajo drugi največji delniški trg na svetu v vrednosti 9,5 bilijona (tisoč milijard) dolarjev. Ameriški je petkrat večji, in sicer obsega 48,2 bilijona dolarjev. Glede na podatke tržne kapitalizacije finančnega analitika Davida Inglesa je na tretjem mestu Japonska (5,9 bilijona), na četrtem mestu je Hong Kong (4,6 bilijona). Prejšnji teden se je prvič v zgodovini na peto mesto uvrstila Indija, ki ima glede na tržno kapitalizacijo delniški trg, velik štiri bilijone dolarjev.

icon-expand Družba JD je letos padla za polovico vrednosti. Bidu, ki ima status kitajskega Googla, je imel letos prav tako negativen donos. Kitajski izdelovalec električnih avtomobilov NIO je padel za 41,27 odstotka. Alibaba, ki ji pravijo tudi kitajski Amazon in delnice z oznako BABA hranimo tudi v našem Svet portfelju, ima letos 18,44-odstotni padec. FOTO: Finviz

V ZDA je na delniškem trgu precej več optimizma. Veličastnim sedmim, kot pravijo največjim tehnološkim gigantom (Amazon, Tesla, Meta, Nvidea, Apple, Microsoft, Google), je letos uspelo ustvariti zares zavidljive donose. Naložba v omenjena podjetja bi nam letos skupaj prinesla 73-odstotni donos.

icon-expand Zmagovalec ameriškega delniškega trga je podjetje Nvidea, ki izdeluje čipe za integracijo umetne inteligence in ima v letošnjem letu 194,63-odstotni donos. FOTO: Finviz

Naslednje leto so v ZDA predsedniške volitve in kazalniki gospodarstva trenutno napovedujejo mehak pristanek, ki ga obljublja tudi prvi mož ameriške centralne banke (FED) Jerome Powell. Prejšnji teden so podatki s trga dela v ZDA potrdili, da brezposelnost pada hitreje od pričakovanj. Brezposelnost je padla iz 3,9 na 3,7 odstotka. Ustvarjenih je bilo tudi več novih delovnih mest od pričakovanih. Bolj kot so ekonomske razmere stabilne, dlje časa bodo centralne banke vztrajale z visoko obrestno mero.

icon-expand Vlagatelji so prejšnji mesec s 15 odstotki pričakovali, da bo centralna banka že januarja prvič znižala obrestno mero. Po zadnjih podatkih je zgolj še šest odstotkov verjetnosti, da bi se lahko obrestne mere znižale januarja. Novembra je bilo tudi 55 odstotkov verjetnosti, da bi do nižanja obrestnih mer za 25 bazičnih točk lahko prišlo že marca. Trenutni podatki nakazujejo, da je verjetnost za marčevo nižanje padla na 45 odstotkov in po novih podatkih bi v ZDA šele v maju lahko dočakali prvo nižanje. V Evropski uniji pa prvo nižanje pričakujemo nekoliko prej, verjetno že v marcu. FOTO: Kobeissiletter

Legendarni vlagatelj Bill Ackman je napovedal, da bo do nižanja obrestnih mer prišlo že prej. Kako se izračuna verjetnost za nižanje obrestnih mer, smo prejšnji teden v Finančnem POPkastu razpravljali s kvantitativnim analitikom Lukom Gubo: "Tako za ZDA in tudi za Evropo se v naslednjem letu pričakujejo kar krepka nižanja obrestnih mer, moramo pa se zavedati, da so ta pričakovanja bila prisotna že v fazi hitre rasti obrestnih mer. Ko so jih bankirji dvigovali, so vsi govorili, ja, saj ne bodo šli tako visoko, tako da ni nujno, da bodo obrestne mere padle samo zato, ker tako pričakujejo trgi."

Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) bi lahko v naslednjem letu dovolila velikim finančnim institucijam, da strankam ponudijo ETF, ki sledi ceni bitcoina in ethra, vendar je prejšnji teden z izjavo presenetil Jamie Dimon, šef JP Morgan, največje banke na svetu, ko je pozval državo, da ukine poslovanje s kripto valutami. "Vedno sem nasprotoval kripto valutam, bitcoinu in podobno. Je priljubljen pri kriminalcih, preprodajalcih drog in pri osebah, ki se izogibajo plačilu davkov, ker zagotavlja določeno anonimnost. Denar lahko posredujete v hipu in ni reguliranih varnostnih sistemov, ki jih uporabljamo že vrsto let. Če bi bil jaz država, bi to prepovedal."

icon-expand Vsi pričakujejo, da bo Bitcoin še letos dosegel 50 tisočakov. Trenutno je pri ceni 44 tisoč dolarjev. Ni nemogoče, to je še 10 odstotkov. Letos je dosegel kar 167,58-odstotni donos. Velik mejnik ima bitcoin pri ceni 48 tisoč, če prebije to mejo, bi lahko leto zaključil še višje. Druga najbolj priljubljena kripto valuta je Ether, ki ima letos 97,03-odstotni donos. FOTO: TradingView

Do naslednjega Bitcoin "halvinga" nas loči še 135 dni glede na CoinMarketCap. Kar 90 odstotkov verjetnosti obstaja, da bodo glavne finančne institucije v ZDA v začetku januarju imele uradno dovoljenje od ameriške (SEC) Komisije za vrednostne papirje in borzo za uvedbo t. i. spot ETF na Bitcoin. Ob teh novicah se prebujajo tudi druga kripto sredstva. Prejšnji teden je Solana dosegla 13 odstotkov boljši donos kot Bitcoin in Etherium. Solana je leto začela pri vrednosti 9,43 dolarja in je trenutno vredna 72,92 dolarja, kar je premik za 673,27 odstotne točke.

icon-expand Marathon Digital Holdings (MARA), ki se ukvarja z rudarjenjem in hrambo Bitcoina, ima letos 389,94-odstotni donos, in podobno tudi podjetje Riot Platforms (RIOT), ki ima letos prav tako 370,88-odstotni donos. FOTO: TradingView

Medtem zlato ohranja vrednost nad 2000 tisoč dolarji za 31,1-gramsko unčo. Centralne banke načrtujejo dodatni nakup zlata. Po mnenju analitika Otavia Coste iz BofA (Bank of America) so včasih imeli v bilanci 80 odstotkov zlata, danes je standard padel na 20 odstotkov, vendar če bi se razmerje dvignilo na 40 odstotkov, bi zlato v naslednjem letu lahko doseglo vrednost nad 3000 dolarji za unčo. Pri tej vrednosti bi fizični rudarji lahko ustvarili zavidljive donose, podobno kot rudarji kripto sredstev.

icon-expand Surovina zlato ima letos 9,57-odstotni donos. ETF, vezan na rudarje zlata GDX – VanEck Gold Miners, letos še ni ustvaril donosa. Če se bo zlato obdržalo krepko nad 2000 in doseglo še višje vrednosti, bi donosnost rudnikov lahko hitro zacvetela. FOTO: TradingView

V Svet portfelju smo izpostavljeni tako rudnikom zlata skozi podjetje Pan American Silver (PAAS) kot tudi skozi bitcoin ETF z oznako BTCE, ki predstavlja sicer zgolj pet odstotkov portfelja, ampak z glavnim kripto sredstvom smo ustvarili najvišji donos od vseh naložb in tako smo posledično v zadnjem tednu zaslužili 174 evrov in še nekaj dividend. Druga najbolj donosna naložba, ki jo imamo v portfelju od 21. septembra, je Disney. Najslabše pa jo je odnesla kitajska Alibaba, ki je padla kar za dobrih 15 odstotkov od začetne naložbe. Še vedno verjamemo, da se bo trend kitajskega Amazona kmalu obrnil.

icon-expand Omejitev odgovornosti: Svet Portfelj ne predstavlja storitev investicijskega svetovanja. Vsebina ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je namenjena informiranju javnosti. Trgovanje predstavlja tveganje in lahko povzroči izgube. FOTO: Optimtrader