Finančni komentar: Inflacija je skoraj premagana

Inflacijski cilj je skoraj dosežen in ECB bi lahko naslednji teden že drugič letos pocenila denar, ki bo spodbudil investicije in gospodarsko aktivnost. Članica izvršnega odbora ECB Isabel Schnabel, ki velja za vplivno nemško ekonomistko, je v petek izpostavila, da je v Evropi še vedno visoka inflacija pri storitvah, vendar da to ni ključno za ohranjanje cenovne stabilnosti. Kljub značilni jastrebovski drži verjame, da bo do konca leta 2025 cilj 2-odstotne inflacije zagotovo dosežen.

Evropski delniški trg je minuli teden dosegel nove zgodovinske vrednosti. Indek Stoxx 600 vodilnih evropskih podjetij je letos pridobil 9,64 odstotka. Skoraj ves donos je izginil v začetku avgusta, ko je na črni ponedeljek strmoglavil japonski jen. Do konca avgusta je evropski indeks povrnil ves ustvarjen letošnji donos. Nemški delniški indeks DAX je prav tako osvojil novi vrh. Letos je višje za 12,88 odstotkov. Inflacija je v Nemčiji avgusta prvič po treh letih padla pod 2 odstotka. Inflacija v evropskem povprečju je bila avgusta 2,2-odstotna, kar je zelo blizu želenemu cilju. Obstaja velika verjetnost, da bo ECB čez 10 dni dodatno znižala obrestno mero za 25 bazičnih točk.

Cikel zniževanja obrestnih mer se je v Evropi začel junija. Predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde je že takrat izpostavila, da ne želi videti inflacije pod dvemi odstotki. FOTO: TradingView icon-expand

Avgusta je brezposelnost v Nemčiji ostala nespremenjena že tretji mesec zapored, kar je znak, da ostaja trg dela stabilen kljub ohlajanju gospodarstva. Prijavljenih prostih delovnih mest je bilo 699.000, kar je 72.000 manj kot v enakem obdobju lani. Prilagojena stopnja brezposelnosti je v Nemčiji avgusta znašala 6 odstotkov, neprilagojena stopnja brezposelnosti se je povzpela na 6,1 odstotek.

Brezposelnost se je glede na sezonsko prilagoditev povečala za 2000, kar je nižje kot julija, ko je bilo novih brezposelnih 17 tisoč, kar je bilo tisoč več, kot so ekonomisti pričakovali. FOTO: Bundesministerium fur Arbeit und Soziales icon-expand

Za razliko od Evrope je v ZDA minuli teden zgodovinsko najvišje vrednosti na delniških trgih osvojil zgolj industrijski indeks Dow Jones. Osrednji ameriški indeks S&P 500 je samo 0,32 odstotka od rekorda. Tehnološki Nasdaq je dobrih 5 odstotkov od vrednosti, ki jih je imel v prvi polovici julija. Indikator strahu in pohlepa se je ustavil pri 63 točkah, kar pomeni, da so vlagatelji spet v območju pohlepa. Indikator recesije ali Sahmovo pravilo je mera ameriške centralne banke za določanje, kdaj je gospodarstvo zašlo v recesijo. Opira se na mesečne podatke o brezposelnosti Urada za statistiko dela in pravi, če se trimesečna povprečna brezposelnost zviša za 0,50 odstotka od 12-mesečnega minimuma, nastopi recesija.

Glede na Sahmovo pravilo je ZDA vstopila v recesijo. V tem stoletju se je zgodilo že četrtič. Prvič leta 2001, ko je bil dot-com mehurček, drugič v leta 2008 v času gospodarske krize, tretjič v času pandemije in naposled, zdaj. FOTO: Federal Reserve Economic Data icon-expand

Glede na javnomnenjske ankete Američani verjamejo, da so v recesiji, vendar je minuli teden presenetil podatek o BDP, ki je bil višji od pričakovanega. Tudi zadnji podatki o brezposelnosti so nižji in tehnološki velikani, ki poganjajo delniške trge, so imeli v drugem kvartalu spodbudne poslovne rezultate. Glavni ekonomski svetovalec pri največji zavarovalni družbi Allianz, Mohamed El-Erian, je prepričan, da je ameriška centralna banka (Fed) na dobri poti, da začne svoj cikel zniževanja obrestnih mer: najprej za 25 bazičnih točk na naslednjem zasedanju FOMC, ki bo 18. septembra. Priljubljen kazalnik inflacije, ki ga spremlja Fed, razkriva, da ostaja letna inflacija v ZDA julija nespremenjena pri 2,5 odstotka, kar so ekonomisti tudi pričakovali. Jedrna inflacija je bila za 0,1 odstotka nižja od pričakovanj.

Cene življenjskih potrebščin, merjene z indeksom PCE, so ostale na medletni ravni enake. FOTO: Federal Reserve Economic Data icon-expand

Minuli teden so vsi pričakovali poslovne rezultate družbe Nvidia, ki je paradni konj razvoja umetne inteligence. Tečaj delnic (NVDA) je letos višji za 141 odstotkov. Tudi tokrat so presegli zastavljene rezultate, napovedali so medletni dvig prihodkov za 112 odstotkov. Uspelo jim je še več, v enem letu so prihodke uspeli zvišati za kar 122 odstotkov. Dobiček so želeli dvigniti za 138 odstotkov, kar je bilo zelo ambiciozno, vendar jim je uspelo brez težav, zvišali so ga za 168 odstotkov. Kljub dobrim rezultatom je tečaj Nvidie v enem dnevu zdrsel za dobrih 6 odstotkov in podjetje je izgubilo okoli 300 milijard evrov tržne kapitalizacije.

Nvidia ni več drugo največje podjetje na svetu, pred njo sta Apple in Microsoft. Vlagatelji slutijo, da se je divja rast vodilnega razvijalca čipov za umetno inteligenco začela ustavljati. FOTO: TradingView icon-expand

Ljudje so objavo poslovnih rezultatov družbe Nvidia pričakali v barih, podobno je bilo kot na finalnih športnih tekmovanjih, čustva na Wall Streetu so bila razgreta pravi uveljavljeni borzni posrednik Peter Tuchman iz Newyorške borze. "Vsi so spremljali poslovne rezultate Nvidie. Vsi so zelo osredotočeni, ker ne želijo slepo slediti družbi Nvida, ker je prvovrstna in ima dobrega šefa. Kakorkoli, zdaj izpostavljajo zgodbo, da ima podjetje še vedno rast, ampak se upočasnjuje. V redu. Mislim, da smo podobno kot leta 1995 in je pred nami še nekaj let rasti."

icon-expand FOTO: Nvidia

icon-expand FOTO: Economy Insight

Podatkovni centri so glavni vir prihodkov za Nvidio. icon-picture-layer-2 1 / 2

Končal se je dokaj slab teden za peščico tehnoloških velikanov, ki predstavljajo tretjino indeksa 500 največjih podjetij. Poleg Nvidie, ki je izgubila skoraj 8 odstotkov in polprevodniške industrije z AMD in podjetjem Broadcom, so v rdečem končali tudi Google, Meta in Tesla. Amazon je napovedal konkurenco Nvidii in začenja razvijati čipe za umetno inteligenco.

Delnice Amazona so od začetka leta višje za 19 odstotkov. FOTO: Finviz icon-expand

Pomemben partner Nvidie je Super Micro Computer Inc (SMCI), ki je konec minulega tedna izgubil skoraj 30 odstotkov. Do grozovitega padca je prišlo, ker jim je raziskovalno investicijsko podjetje očitalo prirejanje poslovnih podatkov. Dan kasneje so celo zamudili z oddajo kvartalnega poročila in delnica je popustila. Računalniški velikan Dell je prav tako pomemben partner Nvidie, po objavi solidnih rezultatov je delnica pridobila dobre 4 odstotke.

Dell je imel v drugem kvartalu skoraj 4 odstotke več prometa in ustvaril 10 odstotkov več dobička, kot so ga napovedali. FOTO: TradingView icon-expand

Slovenski osrednji indeks SBITOP se je minuli teden obdržal nad gladino. Letos je ustvaril že skoraj 30 odstotni donos in se uvršča med najbolj donosne indekse na svetu. Inflacija v Sloveniji je avgusta padla pod odstotek na ravni, ki smo jih imeli pred tremi leti. Ljubljanska borza pa ima od danes novega šefa, to je Marko Bombač, ki je bil prej na Banki Slovenije. Od delnic se je minuli teden najbolje odrezala Cinkarna Celje, ki je po objavi poslovnih rezultatov poskočila za dobre 4 -odstotke.

Minuli teden je bilo na Ljubljanski borzi sklenjenih za 6,75 milijona evrov poslov. FOTO: Ljubljanska borza icon-expand

Bitcoin še vedno ne dosega višjih vrednosti. Minuli teden je izgubil 8 odstotkov in je 20 odstotkov nižje od najvišjih vrednosti, ki jih je dosegel sredi marca. Tudi Ether je v zadnjem tednu podobno padel. Od marčevskih najvišjih vrednosti je izgubil okoli 40 odstotkov. Nižanje obrestnih mer bi lahko spodbudilo rast kriptosredstev.

Včeraj je Financial Times kritiziral Trumpovo idejo, da Bitcoin postane strateška rezerva ZDA. FOTO: TradingView icon-expand

V zadnjem Finančnem POPkastu sem z Nikolo Maljkovićem in Simonom Skubinom med drugim analiziral tudi bitcoin in ethereum. Obe naložbi sta v Svet portfelju. "Imeli smo razprodajo Nemčije, Mt. Gox je tudi oddal veliko bitcoinov, ki so jih investitorji prodajali. Bilo je precej slabih novic, ampak vidimo, ko se sentiment spremeni, cena hitro poskoči. Z vidika cene moramo prebiti 72 tisoč in to je to."

Svet portfelj ima od lanskega septembra 15-odstotni donos. Zlato ostaja na rekordno visokih ravneh in rudar Newmont bi lahko še kar naprej pridobival: od konca februarja, ko smo investirali v NEM, je naložba ustvarila skoraj 70-odstotni donos. Prebuja se pomembna kitajska delniška družba Alibaba, ki ni več najslabša naložba v portfelju. Kitajski spletni trgovec Pinduoduo (Temu), ki velja za konkurenco Alibabe, je v drugi polovici avgusta izgubil 35 odstotkov, medtem ko je Alibaba pridobila 8 odstotkov. Tudi proizvajalec premoga BTU je teden končal v zelenem. Najbolj donosen sklad v portfelju je svetovni dividendni ETF VGWE. Najslabša naložba ostaja sklad WETH, ki sledi ceni Ethereuma. Tretjino sredstev hranimo v denarju.

Omejitev odgovornosti: Svet Portfelj ne predstavlja storitev investicijskega svetovanja. Vsebina ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je namenjena informiranju javnosti. Trgovanje predstavlja tveganje in lahko povzroči izgube. FOTO: Optimtrader icon-expand