Finančni komentar: Investicijsko-delniški oskarji 2024

Te nagrade niso le priznanje odličnosti, temveč tudi spodbuda za vsa podjetja, da sledijo visokim standardom poslovanja, preglednosti in odnosa do vlagateljev. Ljubljanska borza tako z njimi poudarja pomembnost dobrih praks v poslovnem okolju in gospodarstvu. NLB že vrsto let ponuja širok spekter finančnih storitev za posameznike in podjetja. Podjetje Salus se ukvarja z distribucijo zdravil in medicinskih pripomočkov. Krka je največje slovensko podjetje in globalno priznani proizvajalec zdravil iz Novega mesta. Na trgu SI ENTER je nagrado "delnica leta" prejela TAB - Tovarna akumulatorskih baterij, ki slovi po svojih trajnostnih rešitvah na področju proizvodnje baterij. Za "člana leta 2024" je bila nagrajena družba Interkapital, vodilna na področju finančnega posredništva.

Prestižno nagrado za najboljšo delnico prve kotacije je prejela Nova Ljubljanska banka. Ljubljanska borza je nagradila delnico NLBR, ker je vlagatelje prepričala z rastjo in stabilnostjo. V zadnjem letu je delnica zabeležila impresivno rast, saj je njena vrednost zrasla za kar 54 odstotkov. Poleg tega vlagatelji uživajo tudi v visokih dividendah, katerih donosnost znaša 8,6 odstotka. NLB ima precej nizko razmerje (P/E) med ceno delnice in dobičkom, ki znaša 4,4 in je nižje od primerljivih podjetij. To nakazuje, da je cena delnice morda še vedno podcenjena. Zanimivo je, da je NLB tudi edina slovenska družba, ki kotira na londonski borzi.

Nova Ljubljanska banka (NLBR) je zrasla za 54 odstotkov v enem letu, vlagateljem pa poleg dobre rasti ponuja tudi visoko dividendo v višini 8,6 odstotka.

Nova Ljubljanska banka letos ni uspela izpeljati prevzema Addiko banke, vendar so uspešno zaključili prevzem družbe Summit Leasing. Predsednik uprave Blaž Brodnjak še naprej krepi položaj NLB kot enega vodilnih igralcev na finančnem trgu v regiji. "Banka bo rasla, mi se bomo še naprej razvijali. Pričakovana organska rast je osem- do devetodstotna, seveda pa bomo v prihodnosti izvedli tudi kakšen nakup morda srednje velike banke ali takšne, ki posluje na več trgih, kar bo še dodatno utrdilo naš položaj. Tisti, ki še niso investirali v jugovzhodno Evropo, lahko z nakupom delnice NLB pridobijo dostop do makroekonomske slike te regije, saj poslujemo z večino velikih podjetij in statistično pomembnim vzorcem gospodinjstev, kar nam omogoča vpogled v utrip te regije."

Blaž Brodnjak

Krka, največje slovensko podjetje, predstavlja skoraj tretjino deleža v slovenskem delniškem indeksu SBITOP, ki je v zadnjem letu zrasel za 35 odstotkov. Krka je pogosto prva izbira domačih vlagateljev, letos pa je prejela nagrado za najboljše odnose z vlagatelji. Delnica Krke (KRKG) je v enem letu pridobila skoraj 28 odstotkov, vlagateljem pa ponuja tudi 5,5-odstotno dividendo. Razmerje med ceno delnice in dobičkom (P/E) znaša 11,7, kar je nižje od primerljivih podjetij in nakazuje možnost dodatne rasti. Krka kotira tudi na varšavski borzi.

Krka je največje slovensko podjetje, ki je v zadnjem letu pridobilo skoraj 28 odstotkov, vlagateljem pa ponuja 5,5-odstotno dividendo in ima nizko razmerje P/E, kar nakazuje na potencial za nadaljnjo rast.

Krka je petkrat prejela nagrado za najboljše odnose z vlagatelji, izpostavi David Bratož, član uprave. Imajo 47 tisoč delničarjev, prisotni so na širšem evropskem in azijskem trgu. "Samo letos smo v prvih devetih mesecih lansirali 14 novih izdelkov, predvsem se osredotočamo na zdravila na recept, to so izdelki za zdravljenje kardiovaskularnih bolezni, izdelki za prebavila, pa tudi diabetes, rak in protibolečinska zdravila. V razvojnem tako imenovanem pipelinu imamo 170 izdelkov, ki jih bomo lansirali v prihodnjih letih."

David Bratož

Cinkarna Celje in Unior sta dva pomembna igralca slovenskega industrijskega sektorja, ki sta minuli teden objavila poslovne rezultate. Unior je v devetmesečju zabeležil sedem milijonov evrov čiste izgube, kar je občutno poslabšanje v primerjavi z enakim obdobjem lani, ko je ustvarila pol milijona evrov čistega dobička. Padec poslovnih rezultatov je posledica zmanjšanih prihodkov od prodaje, nižjih zalog in višjih stroškov, so zapisali v medletnem poročilu družbe. Imeli so 6,1 milijona evrov manj prihodkov od prodaje ter pet milijonov evrov nižjo vrednost zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje. Stroški dela so se povečali za 2,2 milijona evrov, medtem ko so se stroški financiranja povečali za 0,9 milijona evrov. Prihodki od prodaje so v prvih devetih mesecih znašali 148,1 milijona evrov, kar je štiri odstotke manj kot v enakem obdobju lani. Kosmati denarni tok (EBITDA) je beležil občuten padec, znižal se je za 7,2 milijona evrov in znašal 4,4 milijona evrov. Finančna zadolženost družbe se je povečala za skoraj milijon evrov v primerjavi s koncem lanskega leta, pri čemer kar 99,2 odstotka vseh finančnih obveznosti temelji na spremenljivi obrestni meri. Uprava družbe pod vodstvom Roberta Vuge opozarja, da so rezultati odraz zahtevnega gospodarskega okolja in višjih stroškov, kar je negativno vplivalo na poslovanje.

Delnica Uniorja (UKIG) je v enem letu padla za 28 odstotkov. V družbi, ki proizvaja avtomobilske dele, ročna orodja in posebne stroje, je zaposlenih okoli 2800 ljudi. Sedež je v Zrečah, če bi prišlo do odpuščanja, bi to lahko povzročilo socialno bombo.

Cinkarna Celje pa je minuli teden postregla z izjemnimi poslovnimi rezultati in trajnostnimi cilji. V prvih devetih mesecih leta 2024 so se prihodki od prodaje povečali za 13 odstotkov na 153,5 milijona evrov, kar gre pripisati večjim prodajnim količinam pigmenta titanovega dioksida. EBITDA je zrasla za kar 56 odstotkov, čisti dobiček pa je dosegel 14,6 milijona evrov, kar je 103 odstotka več kot lani. Podjetje je v trajnostno usmerjenih investicijah namenilo 10,1 milijona evrov za izboljšanje energetske učinkovitosti, optimizacijo procesov in zakonodajno skladnost. Ključni trajnostni projekti vključujejo zmanjšanje ogljičnega odtisa, krožno gospodarstvo z recikliranjem vodnih virov in odgovorno ravnanje z odpadki. Za leto 2025 podjetje načrtuje 206,3 milijona evrov prihodkov.

Delnica Cinkarne Celje (CICG) je v enem letu zrasla za 15 odstotkov. Imajo 14,6 milijona evrov čistega dobička, kar je 103 odstotke več kot v enakem obdobju lani.

Prihajajo novi računi za vlaganje, lažje, ceneje, bolj pregledno. Država pripravlja individualne naložbene račune (INR), ki bodo ljudem omogočili, da lažje in ugodneje vlagajo v delnice, obveznice in druge finančne instrumente. Ti računi bodo namenjeni samo fizičnim osebam, ki so slovenski davčni rezidenti, vsak pa bo lahko imel le en tak račun. Računi bodo glede na trenutni predlog omejeni na 100.000 evrov vplačil, prvo leto boste lahko vplačali do 20.000 evrov, kasneje pa po 5000 evrov na leto. Na računih se bo denar nalagal brez sprotnega obdavčenja. Davek boste plačali šele, ko boste denar dvignili, po 15 letih pa bo prvi dvig neobdavčen. INR so zamišljeni kot spodbuda za dolgoročno varčevanje, saj omogočajo varno shranjevanje prihrankov in dolgoročno rast. Računi naj bi zaživeli do konca leta 2025 ali v začetku 2026 in bodo namenjeni vsem, ki želijo preizkusiti svet naložb, pravi Nikolina Prah, državna sekretarka na ministrstvu za finance. "Cilj je dolgoročno varčevanje malih vlagateljev, ki bo davčno ugodno. /.../ Če bodo na tem računu donosi, dividende, ne bo treba plačevati davka in prijavljati vsakega posameznega donosa. Zdaj, če na trgovalnem računu kupite delnico Krke in jo prodate, izkažete kapitalski dobiček, boste plačali davek, če dobite dividendo, boste plačali davek, dokler bodo sredstva ostala na naložbenem računu, davčne obveznosti še ne bo. To je tisti trenutek, ki olajša delo vlagatelju, ker mu ni treba izpolnjevati obrazcev, ni mu treba skrbeti, ali bo napoved oddana ali ne bo."

Nikolina Prah

Individualni naložbeni računi (INR) v Sloveniji so relativno nov in prilagodljiv finančni instrument, ki vlagateljem omogoča davčne olajšave in enostavnejše upravljanje naložb. Na Švedskem pa so tovrstne račune, znane kot ISK (Investeringssparkonto), uvedli že pred 12 leti. Danes jih uporablja tretjina švedskih državljanov, kar pomeni, da so postali priljubljen način varčevanja in investiranja. Povprečna vrednost naložbenega računa na Švedskem znaša približno 25 tisoč evrov, kar kaže na dostopnost tega finančnega instrumenta za širšo populacijo. Tako ISK kot INR omogočata enostavno obvladovanje naložb, vendar se razlikujeta v davčnih vidikih in pravilih, ki veljajo v posameznih državah. ISK na Švedskem vključuje določene davčne ugodnosti in fiksno obdavčitev dobička, medtem ko INR v Sloveniji omogoča davčne olajšave na osnovi dolgoročnih naložb, vendar se obdavčitev lahko spreminja glede na vrsto premoženja in trajanje naložbe. Oba sistema pa sta zasnovana tako, da spodbujata dolgoročno varčevanje in investiranje.

Švedi so v zadnjih 12 letih z uporabo ISK računov v povprečju več kot podvojili svoje premoženje, če je letni donos osemodstoten, se bo premoženje v 12 letih več kot podvojilo, kar pomeni, da bo zraslo za približno 151,8 odstotka. To pomeni, da se začetno premoženje na primer podvoji na 2,52-kratno vrednost po 12 letih. ​V Sloveniji izplačilo po 15 letih ne bi bilo obdavčeno.

Ideja o individualnih naložbenih računih je dobra za razvoj kapitalskega trga in je namenjena ljudem, da bolje plemenitijo prihranke, razloži Marko Bombač, predsednik uprave Ljubljanske borze. "Kaj so storili na Švedskem, pa bi to lahko enostavno preslikali tudi k nam. Prvič, imajo močne pokojninske sklade, ki velik del naložb usmerjajo v delnice na lokalne finančne inštrumente, in to dviguje likvidnost in koristi za sama vrednotenja delnic. Če želiš, da kdo odpre IPO, morajo biti vrednotenja delnic visoka. In druga koristna zadeva, ki jo lahko preslikamo iz Švedske, so davčne spodbude za vlaganje v majhna in srednje velika podjetja."

Marko Bombač

Zaščita pred inflacijo je eden ključnih razlogov za vlaganje, saj lahko pravilno upravljane naložbe pomagajo ohranjati vrednost premoženja tudi v obdobjih, ko se cene zvišujejo. Inflacija je novembra narasla tako v Sloveniji kot na celotnem evroobmočju. Slovenija, ki oktobra ni beležila inflacije oziroma je beležila najnižjo v Evropi, je zdaj zabeležila najvišji skok za 1,7 odstotka. To pomeni, da se je po šestmesečnem padanju inflacija znova povečala. Podobno se je inflacija zvišala tudi na evroobmočju, kjer je oktobra znašala dva odstotka, novembra pa se je povzpela na 2,3 odstotka. Višjo stopnjo inflacije so zabeležila tudi glavna evropska gospodarstva, kot so Nemčija, Francija, Italija in Španija. Takšen porast inflacije je lahko opozorilni znak za Evropsko centralno banko (ECB), ki bi lahko znova pretehtala možnost dodatnega zniževanja obrestnih mer, načrtovanega čez deset dni.

Novembra je inflacija v Sloveniji in na evroobmočju po obdobju padanja znova narasla, kar bi lahko vplivalo na odločitve Evropske centralne banke glede nižanja obrestnih mer.

V luči pospešene inflacije na evroobmočju se pozornost mnogih vlagateljev znova usmerja čez Atlantik, kjer vroče ameriške delnice ponujajo priložnosti za iskanje višjih donosov in zaščito pred razvrednotenjem premoženja. Amazon (AMZN) ostaja privlačna naložba zaradi svojih raznolikih virov rasti in močnega položaja na trgu. Ključni dejavniki vključujejo njihovo oblačno storitev Amazon Web Services (AWS), ki ostaja vodilna v industriji in še naprej povečuje dobičkonosnost, ter hitro rastoči oglaševalski posel, ki bo imel koristi od večjih naložb v digitalne oglase. Amazon prav tako krepi dobičke z optimizacijo stroškov in uvajanjem novih virov prihodkov, kot je Prime z oglasi. Analitiki delnico ocenjujejo kot "močan nakup" z znatnim potencialom rasti. Amazon pomembno napreduje na področju robotike in razvoja čipov za umetno inteligenco (UI), kar ga postavlja med vodilne na teh področjih. V robotiki je integriral več kot 750.000 robotov v svoje distribucijske centre, kjer delujejo skupaj z zaposlenimi za povečanje učinkovitosti in varnosti. Med najnovejšimi rešitvami so robotski sistemi, kot sta Sequoia in Sparrow, ki optimizirajo upravljanje zalog in obdelavo naročil. Poleg tega preizkušajo humanoidnega robota Digit za opravljanje ponavljajočih se nalog, kar dokazuje Amazonovo zavezanost k izboljšanju delovnega okolja in operativnih zmogljivosti. Na področju UI Amazon intenzivno razvija lastne čipe za zmanjšanje odvisnosti od Nvidie. Njihovi čipi "Trainium 2", zasnovani za učenje UI modelov, so optimizirani za specifične naloge, kar omogoča stroškovno učinkovitejšo alternativo Nvidia GPU. Ti čipi izboljšujejo učinkovitost podatkovnih centrov in ponujajo napredne rešitve v oblaku prek AWS. Podjetje v letu 2024 namenja 75 milijard dolarjev za tehnološko infrastrukturo, da bi ohranilo konkurenčno prednost.

Amazon je v novembru zabeležil impresiven 11,80-odstotni porast cene delnice, kar je posledica napredka na področju robotike, razvoja UI čipov, kot je Trainium 2, ter optimizacije operacij v svojih distribucijskih centrih z novimi robotskimi sistemi, kot je Sequoia.

Medtem ko Amazon prevladuje na področju robotike in razvoja AI čipov, Snowflake ponuja obetavne priložnosti v svetu oblačnih podatkovnih rešitev, kar predstavlja drugo pomembno področje tehnološkega napredka in rasti. Snowflake Inc. (SNOW) ostaja ena najbolj obetavnih naložb v sektorju podatkovnih oblakov. Podjetje se osredotoča na shranjevanje podatkov, analitiko in deljenje, kar je pritegnilo pomembne stranke, vključno z več kot 30 odstotki podjetij s seznama Fortune 500. Nedavni rezultati kažejo na močno poslovanje: prihodki Snowflake v tretjem četrtletju so zrasli za 28,3 odstotka v primerjavi z enakim obdobjem lani, pri čemer so prihodki od izdelkov narasli za 29 odstotkov, kar kaže na močan prihodnji prihodkovni potencial. Rešitve Snowflake so izjemno prilagodljive in se brez težav izvajajo na različnih javnih oblakih. Kljub ekonomskim izzivom je podjetje zvišalo svojo napoved prihodkov za približno 29 odstotkov. Analitiki pričakujejo, da bo delnica dolgoročno prinesla dobičke, glede na svojo edinstveno tehnološko prednost in osredotočenost na širitev baze strank. Inovacije in vodilni položaj Snowflake na trgu ga uvrščajo med privlačne naložbe za vlagatelje, ki iščejo hitro rast.

Snowflake je vodilno podjetje v oblačnih podatkovnih rešitvah, katerega prihodki in rast strank se krepijo z inovativnimi in prilagodljivimi rešitvami za shranjevanje in analitiko podatkov. Delnica Snowflake je novembra poskočila za 53 odstotkov, kar potrjuje močan potencial rasti in je odlična priložnost za vlagatelje, usmerjene v tehnološki sektor.

