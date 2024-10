Finančni komentar: Izjemna rast kultnih delnic

Tesla in Palantir predstavljata simbol tehnološke revolucije s kultnim statusom delnic. Visoka pričakovanja glede prihodnosti električnih vozil in umetne inteligence privabljajo vlagatelje, saj podjetji s prebojnimi inovacijami postavljata nove standarde za trajnostno tehnologijo.

V času hitrega tehnološkega napredka in globalnih izzivov delnice Tesle in Palantirja niso zgolj investicija – so znak zaupanja v prihodnost. Kultni status teh delnic raste zaradi edinstvenih poslovnih vizij in zavezanosti inovacijam. Čeprav bodo morali vlagatelji biti pripravljeni na nihanje vrednosti, potencial obeh podjetij ostaja privlačen, saj obe korporaciji še naprej premikata meje mogočega.

Izjemna rast kultnih delnic TSLA in PLTR ter začetek 4. industrijske revolucije. FOTO: 24ur.com icon-expand

Uspeh obeh podjetij temelji na njuni zmožnosti ponujanja prebojnih tehnologij, ki rešujejo realne probleme. Tesla in Palantir prinašata rešitve, ki odgovarjajo na sodobne izzive – energetsko učinkovitost, podnebne spremembe in potrebo po boljši uporabi podatkov. Poleg tega so osebnosti, kot sta Elon Musk (izvršni direktor podjetja Tesla) in Alex Karp (izvršni direktor podjetja Palantir), karizmatične in znane po svojih nekonvencionalnih pristopih, kar prispeva k prepoznavnosti podjetij in povečuje zanimanje vlagateljev. Delnice podjetij Tesla in Palantir so v zadnjem času deležne izjemne pozornosti tako vlagateljev kot širše javnosti. Z visokimi pričakovanji glede prihodnosti avtonomnih električnih vozil in umetne inteligence te delnice postajajo simbol napredka in tehnološke revolucije.

Tesla obljublja revolucijo v avtomobilizmu in energetiki, pod vodstvom Elona Muska nadaljuje vzpon z vizijo, ki presega zgolj električna vozila. Tesla ne spreminja le načina, kako razmišljamo o avtomobilih, temveč tudi o energetiki in shranjevanju energije. S svojimi vozili, ki so hkrati tehnološko napredna, avtonomna in okolju prijazna, Tesla privablja številne vlagatelje, ki v podjetju vidijo prihodnost čiste energije. Ključno vlogo pri kultnem statusu delnic pa imajo Tesline inovacije in Muskov pogum pri oblikovanju poslovnih strategij, ki kljubujejo konvencionalnim pravilom. Delnica Tesle je po objavi kvartalnih poslovnih rezultatov minuli teden poskočila za kar 26 odstotkov. Elon Musk je po objavi poslovnih rezultatov ponovno dokazal, da ni pametno staviti proti njemu, ker so bili nekateri vlagatelji še dva tedna nazaj skeptični, ko je predstavil avtonomne robo-taksije. Dobiček podjetja je presenetil, bil je kar 21 odstotkov nad pričakovanji. Električna vozila se cenijo zato Musk pričakujejo 20 do 30-odstotno rast prometa v naslednjem letu. Tesla je v klubu veličastnih sedem. Gre za skupino tehnoloških velikanov, med njimi sta tudi Apple in Nvidia, ki si trenutno delita prvo mesto največjega podjetja na svetu. Nvidia je glavni razvijalec čipov za umetno inteligenco. Vrednost delnice družbe Nvidia (NVDA) se je od začetka leta skoraj podvojila.

Elon Musk je v enem dnevu zaslužil kar 26 milijard evrov. Delnica Tesle je minuli teden poskočila največ v 11 letih, vrednost podjetja je po objavi poslovnih rezultatov zrasla za 150 milijard. FOTO: TradingView icon-expand

Nvidia, ki je vredna 3300 milijard evrov, ima velik delež v osrednjem ameriškem indeksu. To je nevarno vendar recesije v najverjetnejšem scenariju ne bo, pravi Luka Podlogar, predsednik uprave NLB Skladov. "Težko je napovedovati, kakšni bodo donosi v prihodnosti, donosi tehnoloških velikanov, ki proizvajajo infrastrukturno opremo za umetno inteligenco, so upravičili visoka vrednotenja, ceno, ki kotira na borzi. V prihodnosti pričakujem, da bo še več razmaha umetne inteligence tudi v drugih sektorjih, na primer pri programski opremi."

Luka Podlogar, predsednik uprave NLB Skladi FOTO: Damijan Žibert icon-expand

Podjetje Palantir, ki ga pogosto opisujejo kot "operacijski sistem za podatke", postaja vse bolj ključni igralec v svetu velikih podatkov in umetne inteligence. Palantirjeva programska oprema omogoča podjetjem in vladam dostop do zmogljive analitike, ki jim pomaga pri sprejemanju informiranih odločitev. Ključna tehnologija, imenovana Ontologija, združuje podatke iz različnih virov in jih povezuje v logične enote, kar omogoča učinkovitejše odločanje in optimizacijo procesov. V obdobju, ko podjetja vse bolj stavijo na analitiko in umetno inteligenco, Palantirjeva rešitev ponuja konkurenčno prednost, kar vlagatelje privlači k delnicam PLTR.

Delnica je od začetka leta zrasla za 170 odstotkov. Čeprav se na prvo žogo vse skupaj zdi kot balon, naj izpostavim, da bančni sektor ni v težavah, kot je bil leta 2008. Delnice največje banke na svetu JP Morgan Chase so po objavi poslovnih rezultatov pristale na rekordnih vrednostih. Tako prihodek kot dobiček je bil precej nad pričakovanji in delnica JPM je od začetka leta skoraj 30 odstotkov višja. FOTO: TradingView icon-expand

Globalna bitka z inflacijo je skoraj dobljena, pravijo ekonomisti z Mednarodnega denarnega sklada (IMF), v Washingtonu je minuli teden potekalo letno zasedanje, vendar projekcije za svetovno gospodarsko rast v prihodnjih petih letih niso spodbudne, ker naj bi v letih 2024 in 2025 ostala "stabilna, vendar nizka" pri stalnih 3,2 odstotka, pravi Kristalina Georgieva, direktorica (IMF) in nekdanja podpredsednica Evropske komisije. " Gospodarska rast je ostala v pozitivnem območju, obrestne mere pa se znižujejo. Večini sveta je na vidiku mehak pristanek. Toda ljudje se ne počutijo dobro glede gospodarskih obetov. Kogar koli vprašam tukaj, kako gre vašemu gospodarstvu, pravijo, da dobro. Ko vprašam, kako gre ljudem, pravijo, da ne preveč dobro. Družine še vedno trpijo zaradi visokih cen, globalna rast pa je anemična."

Kristalina Georgieva, generalna direktorica Mednarodnega denarnega sklada (IMF) FOTO: AP icon-expand

Mednarodni denarni sklad (IMF) je ponovno znižal napovedi rasti za Nemčijo, kjer letos ne pričakujejo več gospodarske rasti, napoved za naslednje leto pa je bila znižana na le 0,8 odstotka. Situacija je še bolj zaskrbljujoča, saj (IMF) predvideva 0,4-odstotni upad BDP na prebivalca letos, potem ko je BDP na prebivalca že padel za več kot en odstotek v letu 2023, kar je predvsem posledica izrazitega zmanjšanja produktivnosti. Ta upad odraža nadaljnje gospodarske izzive, s katerimi se sooča Nemčija, in odraža širše trende, ki vplivajo na njen industrijski sektor.

Naraščajoča odpuščanja v Nemčiji in upad moči določanja cen predstavljata resno skrb za evropsko gospodarstvo, kar pomeni, da bo Evropska centralna banka pod pritiskom, da hitro zniža obrestne mere. FOTO: Holger Zschaepitz icon-expand

Medtem ko je v Rusiji minuli teden potekal vrh skupine največjih gospodarstev v vzponu (BRICS), ki poudarja multipolarno svetovno ureditev, se je dolar dodatno okrepil, raste že zadnjih 30 dni. Na spodnjem grafu je tudi napoved Mednarodnega denarnega sklada, da bodo Indija, Kitajska, Rusija in Združene države med letoma 2024 in 2025 zabeležile počasnejšo rast. V Rusiji naj bi bila ta sprememba najbolj izrazita, saj se je znižala za 2,3 odstotne točke. Medtem se napoveduje, da bo leto 2025 izboljšano leto za rast v Združenem kraljestvu, na Japonskem in v Nemčiji.

Rast v evrskem območju, ki je lani znašala le 0,4 odstotka bo letos in prihodnje leto rahlo narasla na 0,8 odstotka oziroma 1,2 odstotka, kar je manj od prejšnjih napovedi Mednarodnega denarnega sklada. FOTO: Mednarodni denarni sklad (IMF) icon-expand

Kar zadeva prihodnja tveganja, IMF svari pred novimi morebitnimi skoki cen surovin ob nenehnih geopolitičnih konfliktih ter pred posledicami, če bo Kitajska opazila globlje ali daljše krčenje nepremičninskega sektorja od pričakovanega. V zadnjem Finančnem POPkastu sem s finančnim analitikom Nikolo Maljkovićem in upravljavcem premoženja Simonom Skubinom iz Optimtraderja razpravljal tudi o dedolarizaciji in možnosti nastanka alternativne svetovne rezervne valute. "Zaenkrat ni alternative, jaz to govorim že nekaj let. Bitcoin ni alternativa, zaenkrat ne. Euro ne, Japonski Jen ne, BRICS države, Kitajska in Indija tudi ni možnosti, dolar bo še vedno imel nad 50 odstotno utež v košarici svetovnih valut."

Dve globalno najbolj prepoznavni ameriški znamki Coca Cola in McDonalds sta imeli slab teden. Coca Cola je presegla pričakovane poslovne rezultate, vendar je delnica vseeno padla za skoraj 5 odstotkov. Letos je (KO) še vedno 12 odstotkov v plusu. Delnica McDonaldsa (MCD) je minuli teden izgubila več kot 7 odstotkov, ker je bakterija E. coli v ZDA prek čebule zašla v priljubljeno vrsto hamburgerja. McDonalds bo danes objavil poslovne rezultate za tretji kvartal. Analitiki pričakujejo, da se bo dobiček na delnico (EPS) gibal med 3,14 in 3,43 dolarja, pri čemer je konsenzusna napoved približno 3,24 dolarja. Prihodki za četrtletje naj bi znašali okoli 6,56 milijarde dolarjev. To sledi manjšemu upadu prihodkov v prejšnjem četrtletju, podjetje pa si prizadeva nadaljevati svojo rast v konkurenčnem okolju hitre prehrane.

Dow je padel za 259,96 točke, oziroma 0,6 odstotka, na 42.114,40, kar je znatno pod rekordnim zaključnim viškom prejšnjega petka. Podaljšana serija padcev Dow-a je bila posledica opaznih padcev delnic McDonald's (MCD) in Coca-Cole (KO), pri čemer je MCD padel za 7,66 odstotka, KO pa za skoraj 5 odstotkov. FOTO: TradingView icon-expand

V ZDA je minuli teden zaradi okužbe z bakterijo E.coli umrla ena oseba, vsaj 49 oseb je bilo hospitaliziranih, družbi pa zdaj grozijo številne tožbe. Predsednik McDonaldsa Joe Erlinger je javno izpostavil, da so sporni izdelek nemudoma odstranili iz vseh ameriških restavracij v sodelovanju s CDC in varnost kupcev postavlja na prvo mesto. "Pomembno je vedeti, da večina ameriških držav ni v nevarnosti. Ostali izdelki kot so cheeseburger, hamburger, BigMac, McDuble in dvojni cheeseburger, niso okuženi." Vir kontaminacije je bila rdeča narezana čebula kalifornijskega dobavitelja Taylor Farms, kar je privedlo do tega, da so nekatere restavracije, vključno s Taco Bell, Pizza Hut, KFC in Burger King, začasno odstranile čebulo s svojih menijev kot previdnostni ukrep.

Zaznana prisotnost bakterije E. coli v čebuli je sprožila resne skrbi glede varnosti hrane, kar je privedlo do potrebnih pregledov in klicev po izboljšanju higienskih standardov v verigah hitre prehrane, da bi zaščitili zdravje potrošnikov. FOTO: Thinkstock icon-expand

McDonald's se je uveljavil kot svetovni voditelj v industriji hitre prehrane, saj ima več kot 40.000 restavracij v 115 državah, ki dnevno postrežejo približno 70 milijonov strank in ustvarjajo okoli 25 milijard dolarjev letnega prihodka. Kljub svojemu ogromnemu uspehu pa podjetje ne zasluži predvsem s prodajo hamburgerjev; večina njegovih prihodkov prihaja iz franšiznega modela in naložb v nepremičnine. S tem, ko omogočajo franšiznikom, da upravljajo svoje restavracije, McDonald's zaračunava pomembne pristojbine in provizije, kar prispeva k njegovim impresivnim bruto dobičkovnim maržam, ki znašajo 55 odstotkov. Ta strateška usmeritev na franšizing in nepremičnine, namesto zgolj na prodajo hrane, je ključna za trajen uspeh blagovne znamke.

Na splošno McDonald'sova formula združuje učinkovito upravljanje, močno prisotnost blagovne znamke in inovativne poslovne prakse, ki še naprej spodbujajo njegovo rast na zelo konkurenčnem trgu. FOTO: oanda icon-expand

Nepričakovani padci na delniških trgih so lahko izjemne priložnosti za vlagatelje. Zlato je na na zgodovinsko najvišjih vrednostih, letos je višje že za 33 odstotkov. Največji rudar zlata Newmont, ki smo ga imeli v Svet portfelju je minuli teden objavil slabe poslovne rezultate, stroški rudarjenja se izjemno dražijo zato je delnica rudarja je zdrsnila za kar 17 odstotkov, kar je bil tudi največji padec v osrednjem ameriškem indeksu S&P 500. Zgodovinsko je cena delnice Newmont pogosto sledila trendom cen zlata, kar pomeni, da zvišanje cen zlata običajno vodi do rasti cen delnic podjetja. Vendar pa so se pojavili tudi izzivi, kot so povišane proizvodne stroške in znižane ocene rezerv, kar lahko vpliva na delnico neodvisno od gibanja cen zlata.

Delnice rudarjev zlata so pogosto bolj volatilne kot sama cena zlata, saj so njihovi dobički močno odvisni od operativnih stroškov, kar lahko povzroči večje izgube v času padca cen zlata. V negotovih časih se rudarji zlata pogosto srečujejo s prodajo delnic, medtem ko zlato ostaja varna naložba, kar ustvarja razlike v vedenju med fizičnim zlatom in delnicami podjetij, ki ga rudarijo. FOTO: TradingView icon-expand

Newmont Corporation, ena največjih podjetij za rudarjenje zlata, je leta 2015 proizvedla 5 milijonov unč zlata, za leto 2025 pa napoveduje povečanje proizvodnje na 5,6 do 6 milijonov unč, potem ko je v zadnjih letih investirala več kot 27 milijard USD v pridobitve, kot sta GoldCorp in Newcrest Mining. Kljub tej rasti pa se industrija rudarjenja zlata sooča s številnimi izzivi, vključno s staranjem rudnikov, upadanjem kakovosti rude in naraščajočimi stroški, kar vse otežuje stabilno proizvodnjo. Mnoge družbe za rudarjenje zlata se niso uspele obdržati nad tržno ceno zlata in zagotavljati donosov, kar naj bi se nadaljevalo tudi v prihodnje. Zato naj vlagatelji v ta ciklični sektor ostanejo previdni, glede na inherentno nestabilnost in izzive, s katerimi se sooča industrija.

Graf prikazuje 15 letno gibanje cen med zlatom, največjim rudarjem zlata družbo Newmont in ceno družbe Barrick Gold, ki ima pomembne rudarske operacije v državah, kot so Kanada, ZDA, Dominikanska republika ter v več afriških državah, vključno s Tanzanijo in Malijem. Ta geografska raznolikost pomaga zmanjšati tveganja, povezana z geopolitičnimi vprašanji, regulativnimi spremembami in tržnimi nihanji. FOTO: BigCharts icon-expand

Srebro zaostaja za zlatom, od najvišjih vrednosti iz leta 2011 je še vedno 32 odstotkov nižje, letos pa je vrdnost zrasla za dobrih 40 odstotkov, kar je več kot zlato. Prebuja se tudi ETF sklad rudarjev srebra (SIL). Cena je od 2011 nižja za 57 odstotkov, nižja je tudi od cene v letih 2016, 2020 in 2021, ko je bilo srebro cenejše kot je danes. ETF za srebro (SIL) vključuje raznolik portfelj, ki večinoma zajema rudarska podjetja iz Kanade in ZDA. SIL si prizadeva izkoristiti rast srebra kot dragocene in industrijske kovine, zlasti zaradi naraščajočega povpraševanja v različnih sektorjih, vključno z elektroniko in obnovljivo energijo.

Do konca oktobra 2024 je SIL doživel nihanja v tržnih cenah in vključuje naložbe v različna podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo srebra. ETF SIL je od začetka leta pridobil 46 odstotkov. FOTO: TradingView icon-expand