Finančni komentar: Jesenska razprodaja

September je tradicionalno najmanj donosen mesec v letu. Prvi teden je bil za delniške trge najslabši v zadnjih dveh letih. V zgolj štirih trgovalnih dneh je izpuhtelo več kot 2000 milijard evrov. Največje padce so imeli tehnološki velikani in polprevodniška industrija.

V ZDA se naslednji teden začenja cikel rezanja obrestnih mer. Član ameriške centralne banke Austan Dean Goolsbee je sporočil, da gospodarski kazalniki nakazujejo na več zaporednih nižanj ter ob tem izrazil zaskrbljenost, ker se povečuje tveganje za nastanek recesije. Ameriški delniški trgi v septembru še niso imeli pozitivnega dne. Dolar je v zadnjih dveh mesecih izgubil 4,57 odstotka vrednosti, medtem ko je japonski jen v tem času pridobil 12,69-odstotnih točk.

Glede na indeks pohlepa in strahu so vlagatelji pri 42 točkah, kar pomeni, da so v območju strahu. FOTO: Investing icon-expand

Močna japonska valuta ovira rast ameriških delnic. Trenutno je jen na enaki vrednosti, kot je bil 5. avgusta, ko se je odvil trgovinski posel t. i. ang. Carry trade. Po črnem ponedeljku in rekordnem letošnjem dnevnem padcu so delnice v avgustu hitro poskočile na visoke nivoje in par dni pred septembrom se je rast ustavila. Delniški trgi so začeli padati, ko je Nvidia, ki vodi razvoj umetne inteligence, objavila dobre poslovne rezultate. Osrednji ameriški indeks S&P 500 je prvi teden septembra izgubil 4,25 odstotka in je 13,39 odstotka višje, kot je bil v začetku leta.

Začela se je jesenska razprodaja. Priložnost ali pok tehnološkega balona. Družbi Dell in Palantir sta bili v petek ob zaključku borze sprejeti v S&P 500. Nvidia je teden zaključila 13,08 odstotka nižje. Google je minuli teden izgubil dobrih 6 odstotkov in Apple 4 odstotke kljub novemu iPhonu. Polprevodniški velikan Broadcom je uresničil poslovne rezultate, vendar je delnica v petek vseeno zdrsnila za 10 odstotkov. Tesla je teden končala v zelenem, ker je Elon Musk napovedal, da bo naslednji mesec razkril prve robotaksije.

Indeks Nasdaq, ki sledi tehnološkim delnicam je prvi teden septembra končal skoraj 6 odstotkov nižje. FOTO: Finviz icon-expand

Zgodba o umetni inteligenci je v zadnjem letu poganjala hitro rast številnih tehnoloških podjetij, ki so postala prevrednotena. Jesenska razprodaja je vrednost polprevodnikov in tehnoloških velikanov spustila na zanimive nivoje. Veliki vlagatelj Warren Buffett, ki sledi filozofiji vrednostnega vlaganja, išče podjetja z dobrim fundamentom, ki so na trgu nizko ovrednotena. Buffettova pozicija v denarju je trenutno rekordno visoka, več kot 300 milijard evrov je na čakanju oziroma na lovu za nove naložbe. Njegov investicijski konglomerat Berkshire Hathaway je v prvem tednu septembra izgubil samo 3,88 odstotka. Tržna kapitalizacija Berkshire Hathaway pa je prvič po 44 letih presegla 1000 milijard evrov.

Na delniških trgih je najhitreje do 1000 milijard evrov tržne kapitalizacije uspelo družbi Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp). Tesli je preboj uspel po 11 letih, Googlu po 15 letih. Amazon je potreboval 15 let, Nvidia 24 let in Microsoft 33 let. Apple je potreboval 37 let, da je ustvaril prvi bilijon tržne kapitalizacije. FOTO: Visual Capitalist icon-expand

Glede na gospodarske kazalnike so mnogi prepričani, da smo na pragu recesije. Obrnjena krivulja donosa se je v ZDA začela že leta 2022 in je celo daljša kot v času velike depresije leta 1929. Krivulja prikazuje, da so bili donosi na kratkoročne obveznice višji od dolgoročnih več kot 700 dni. Na kratki rok je vlagatelj dobil več kot na dolgi rok. Recesija nastopi, ko se krivulja normalizira in začne dvigati, kar se je zgodilo minuli teden. Trg dela se hitro ohlaja. Novih služb je čedalje manj, vendar je brezposelnost v ZDA po zadnjih podatkih rahlo padla na 4,2 odstotka, kar je precej pod zgodovinskim povprečjem 5,69 odstotka.

Donosi na dvoletne ameriške obveznice so bili 790 dni višji kot donosi na deset letne obveznice. FOTO: Federal Reserve Economic Data icon-expand

Recesijo sproži pok balona. Gospodarska kriza leta 2008 je nastala zaradi pregretega trga nepremičnin, ki jo je pospremil stečaj družbe Lehman Brothers. V začetku stoletja je delniške trge potisnil v popravek pok "dot-com" balona. V devetdesetih je bila varčevalno – posojilna kriza, propadla je tretjina hranilnic. Obrnjena krivulja donosa je bila prisotna pred vsako gospodarsko krizo, vključno največjo leta 1929.

Obrnjena krivulja donosa je resno makro ekonomsko opozorilo, ki se lahko v naslednjih mesecih ali letu razvije v recesijo. FOTO: Crescat Capital icon-expand

Predsednik ZDA Joe Biden je v agendi Amerika investira minuli teden pozval tako demokrate kot republikance naj vlagajo, ker ni razloga za strah, saj ima ZDA status najmočnejšega gospodarstva na svetu." Plače rastejo, inflacija pada in še se bo znižala. Imamo najnižjo neenakost v zadnji dvajsetih letih. Podpisal sem zgodovinske novele zakona in moderniziral infrastrukturo. Pripeljal sem polprevodniško industrijo nazaj v ZDA, mi smo izumili napredne čipe. Dobri rezultati in napredek nas čakajo tudi v prihajajočem desetletju."

ZDA ima čedalje višji dolg, ki presega 35 tisoč milijard evrov in se vsako leto zviša za bilijon oziroma tisoč milijard. Dolg v ZDA predstavlja 122 -odstotkov BDP. Dolg je začel strmo naraščati po letu 2008. FOTO: Federal Reserve Economic Data icon-expand

Inflacija v ZDA je na medletni ravni julija padla pod 3-odstotke. V sredo bo znan avgustovski podatek, pričakuje se padec na 2,6 odstotka. Vlagatelji se sprašujejo, za koliko bo ameriška centralna banka (Fed) znižala obrestno mero naslednji teden. Za 25 ali 50 bazičnih točk. Trenutno je 70 odstotkov verjetnosti za nižji rez. Medtem, ko delnice trpijo zlato ostaja na visokih vrednostih, od lanskega septembra je cena višja za 30 odstotkov. Svetovni svet zlata (World gold council) sporoča, da so letos centralne banke kupile v prvih šestih mesecih 483 ton zlata, kar je zgodovinsko rekordna količina.

Rusija ima od letos za 188 milijard evrov zlata, ki predstavlja že 30 odstotkov mednarodnih rezerv. Gre za rekordno količino zlata v zadnjih 25 letih. FOTO: TradingView icon-expand

Zlato je lahko manj nihajno kot delnice v času sproščanja denarne politike. Septembra 2007, ko je Fed začel nižati obrestno mero so delniški trgi prvo leto padli za 18,9 odstotka in naslednje leto dodatno zdrsnili še za 26,3 odstotka. Tudi v letu 2001 je nižanje obrestnih mer pahnilo trge v dveh letih za 43 odstotkov nižje. Ni vedno slabo, avgusta 2019 je Fedov rez dvignil delniški trg najprej za 12 odstotkov in kasneje še za 52 odstotkov.

Nižanju obrestnih mer je konec prejšnjega stoletja vedno sledila rast delniških trgov. FOTO: Barchart icon-expand

Cena surove nafte je na najnižji letošnji točki. Od lanskega septembra se je nafta pocenila za skoraj 25 -odstotkov. Gorivo na črpalkah je od lani nižje za okoli 10 centov. Skupina OPEC načrtno črpa manj nafte in tudi v prihodnje ne bo na trg sproščala dodatnih količin, ker bi to še bolj zbilo ceno. Povpraševanje je nižje tudi zaradi ohlajanja kitajskega gospodarstva. Minuli teden se je sprožil tudi indikator nihajnosti Vix, ki vidno poskoči ob vsaki gospodarski krizi. Graf prikazuje vrhove v času gospodarske krize 2008, ob izbruhu pandemije in zdaj prvi teden septembra, ko je Vix zrasel že za skoraj 50 odstotkov.

Libija še vedno ne izvaža nafte, vendar so svetovne zaloge dobre. FOTO: TradingView icon-expand

Poceni nafta navidezno znižuje inflacijo in geopolitične napetosti lahko povzročijo naftne šoke v prihodnosti, zato je za Evropo nujna energetska neodvisnost. Pomemben zeleni prehod tudi v luči zapiranja TEŠ-a, ker ne proizvaja zelene elektrike. Romunija, Madžarska, Gruzija in Azarbejdžan bodo po Črnem morju v Evropo pripeljali obnovljive vire energije iz Kavkaza pravi romunski energetski minister Sebastian Burduja. " Evropski trg ni najbolj učinkovit. Poceni energenti z zahoda ne dosežejo vedno tudi vzhoda. Zato potrebujemo dodatne vire, ki so pomembni za varnost, konkurenčnost in seveda čisto energijo, to je zelena energija."

Ekonomist Vugar Bayramov izpostavlja, da energetski dogovor prinaša novo poglavje sodelovanja. Gruzija je že leta 2022 zaprosila za članstvo v EU. FOTO: Vugar Bayramov icon-expand

Evropska centralna banka bi lahko v četrtek že drugič znižala obrestno mero saj je povprečna inflacija v evro območju pristala na 2,2 odstotkih, kar je že skoraj uresničitev zastavljenega cilja dveh odstotkov. Inflacija v Nemčiji in Franciji je avgusta padla celo pod 2 odstotka, v Sloveniji in Italiji je blizu odstotka. Nemška gospodarska rast že 30 let zaostaja za ZDA. Ameriško gospodarstvo se je v tem času povečalo za desetkrat, nemško za polovico manj. Vzrokov je več, prebivalstvo v ZDA je imelo hitrejšo rast in so veliko bolj učinkovito izkoristile digitalizacijski prehod, ki je spodbudil gospodarske dobičke.

Nemčija je v tridesetih letih počasneje sprejela tehnološke spremembe. Nazoren primer tega je Volkswagen, ki ves čas poudarja previden pristop k modernizaciji. FOTO: Bloomberg icon-expand

Nemška deindustrializacija se pospešuje. Volkswagen prvič v 87letni zgodovini razmišlja o zaprtju tovarn, sindikati so na nogah, ker ne želijo, da se avtomobilska tradicija zaključi. V Nemčiji je skoraj 800.000 visoko plačanih delovnih mest vezanih na avtomobilski sektor, od tega 120.000 samo pri Volkswagenu.

Zaposlenih v avtomobilski industriji je manj kot jih je bilo v obdobju pred pandemijo. FOTO: Holger Zschaepitz icon-expand

Raven industrijske proizvodnje v Nemčiji je ponovno padla. Trenutne vrednosti so že 16 odstotkov nižje od zlatih časov, padajoči trend se nadaljuje.

V Nemčiji se število tovarn zmanjšuje že več kot pet let. FOTO: Blokland icon-expand

Delnica Volkswagna je od aprila nižje za 28 odstotkov. Delnica skupine BMW je od aprila še bolj popustila, minus 31-odstotkov. Tudi Mercedes je izgubil 24 odstotkov v manj kot pol leta.

Nemška avtomobilska industrija je v težavah, vrednost delnic je v zadnjih mesecih izrazito padla. FOTO: TradingView icon-expand

V zadnjem finančnem popkastu sem s članom uprave, Pokojninske družbe A, Blažem Hribarjem razpravljal o zapiranju tovarn v Nemčiji, kar bi lahko močno prizadelo slovenska podjetja, ki sodelujejo z avtomobilsko industrijo. "V Nemčiji je vse slabo z izjemo delniškega trga. Tudi v Nemčiji ni vse slabo morda pri Volkswagnu. / Dokler imamo PMI, to je anketni indeks v katerem vprašajo managerje po podjetjih, koliko imajo naročil, kakšna gospodarska aktivnost je v naslednjem mesecu ali dveh. Za storitve kaže na rastočo aktivnost v Evropi in ZDA. Storitveni sektor je tri četrtine celotnega gospodarstva. Proizvodnja, na katero si opozoril prek Volkswagna predstavlja četrtino gospodarstva."

V Sloveniji so v zadnje pol leta najbolj poskočila delnice NLB, in sicer za kar 45 odstotkov. Minuli teden je na Ljubljanski borzi potekala predstavitev polletnih rezultatov. Na drugem mestu je Pozavarovalnica Sava z 38 odstotnim donosom, tretja je Krka, sledi Petrol in Luka Koper. Slovenski delniški indeks SBITOP pa je od lanskega septembra pridobil skoraj 40 odstotkov.

Delnice Cinkarne Celje že dva zaporedna tedna rastejo, minuli teden so pridobile še dodatne 4 odstotke. Dobro se je odrezal tudi Petrol, delnice so do petka pridobile 3 odstotke. FOTO: Ljubljanska borza icon-expand

Svet portfelj ima od septembra skoraj 11-odstotni donos. Padec delniških trgov je minuli teden odnesel skoraj 4 odstotke donosa, saj je imel portfelj do konca avgusta 15-odstotni donos. Rudar zlata Newmont (NEM) in svetovni dividendni ETF VGWE ostajata v zelenem območju. Izgube so se povečale v tem tednu predvsem pri ETF-skladu, ki sledi ceni Bitcoina in Ethereuma. Dodatno je padel ETF SXRV, ki sledi Nasdaqu. Tudi proizvajalec premoga Peabody Energy (BTU), ki je bil nedavno na točki preloma, je prvi teden septembra padel za 10 odstotkov. Surova nafta je na najnižji točki v letošnjem letu, energetski ETF sklad XDW0 je minuli teden dodatno popustil, zato bomo jutri dokupili 2,5 odstotka energetskega ETF sklada XDW0. Ko pride do odboja bomo naložbo, ki trenutno predstavlja 5 -odstotkov uteži v portfelju, v celoti zaprli (7,5 odstotka). Simon Skubin, ki je upravljalec premoženja pri Optimtraderju izpostavlja, da so veliki finančni igralci na trgu nafte podobno negativni, kot so bili na začetku pandemije. "Je res smiselno, da je povpraševanje po surovi nafti tako močno upadlo kot v začetku covida in gre za pretirano razprodajo."

Omejitev odgovornosti: Svet Portfelj ne predstavlja storitev investicijskega svetovanja. Vsebina ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je namenjena informiranju javnosti. Trgovanje predstavlja tveganje in lahko povzroči izgube. FOTO: Optimtrader icon-expand