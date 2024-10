Finančni komentar: Kaj kupuješ na Kitajskem? Vse!

Legendarni vlagatelj David Tepper je minuli teden izjavil, da na Kitajskem kupuje vse, delnice, ETF-sklade, obveznice in tudi terminske pogodbe. Drugo največje gospodarstvo na svetu je dobilo največji finančni stimulus po letu 2008 in kitajski delniški trg je imel najboljši teden v tem stoletju.

Milijarder David Tepper, ki je ustanovil globalni hedge sklad Appaloosa Management je že leta 2010 na televiziji izpostavil enake besede kot smo jih slišali minuli teden, kupujem vse. Takrat se je izjava nanašala na ameriški delniški trg, ki je dobil državni stimulus, vreden okoli 700 milijard evrov (TARP, ang. Troubled Asset Relief Program). Tepper je zaslovel, ker je desetletja ustvarjal več kot 20-odstotne letne donose, leta 2008 je njegov sklad ustvaril kar 120-odstotni donos. Njegovo premoženje je ocenjeno na dobrih 20 milijard evrov.

Panika na Kitajskem, zlom nepremičninskega trga, mrtvilo na delniškem trgu in strah pred deflacijo spominjata na leto 2008. Zgodovina se ponavlja, le da je tokrat veliko finančno spodbudo začela izvajati Kitajska. "Uporabili so finančno bazuko," je dejal Tepper minuli teden na ameriški televiziji CNBC. Guverner kitajske centralne banke (PBOC) Pan Gongsheng je najprej zmanjšal količino obveznih rezerv, da lahko banke posojajo več z manj denarja. Skladom, zavarovalnicam in borzno posredniškim hišam je omogočil izposojo denarja iz centralne banke za nakup kitajskih delnic.

Hongkonški indeks Hang Seng (HSI) je minuli teden poletel za 20-odstotkov, kar je največ od leta 1998, je poročal South China Morning Post. Tudi sklad kitajskih tehnoloških velikanov ETF z oznako KWEB, ki vsebuje glavne kitajske blue-čipe, med drugim Tencent, ki ima pod okriljem Epic Games, torej znano igro Fortnite, je v zadnjem tednu poskočil za 26 odstotkov.

Sestavni del KWEB sklada sta tudi Temu in Alibaba. PDD Pinduoduo, ki je lastnik znamke Temu, je v zadnjem tednu presenetil s 35-odstotno rastjo, delnica Alibabe je minuli teden dosegla najvišjo letošnjo vrednost. V zadnjem tednu je (BABA) Alibaba zrasla za 21 odstotkov.

Znani vlagatelj Michael Burry, ki je leta 2008 napovedal pok nepremičninskega balona, po njegovi zgodbi je bil posnet film Velika poteza (The Big Short), ki si ga lahko ogledate na VOYO, ima trenutno kar polovico lastnega portfelja investiranega v kitajske delnice, kot so Alibaba, Bidu in JD.

V ZDA se medtem odvija tehnološka revolucija. Elon Musk, prvi mož družbe Tesla je napovedal, da se bo kmalu pisala zgodovina. "Tesla se lahko zdaj do vas pripelje sama skozi polno parkirišče." Čez deset dni bo Musk predstavil prve robotaksije, ki bodo potnike prevažali povsem avtonomno. Delnica Tesle je septembra pridobila že 26 odstotkov. Samovozeča vozila prinašajo tehnološko revolucijo. Ključni partner v projektu je podjetje Uber, prek njihove aplikacije bo mogoče naročiti taksi brez voznika. Delnica Uber je v zadnjih dveh tednih končala višje za 11 odstotkov.

Uber smo v Sloveniji blokirali, v Bruslju ga niso, vendar vozniki imajo že zdaj težave in protestirajo. Več sto voznikov Uberja se je v petek zbralo pred belgijskim sedežem podjetja v znak protesta. Vozniki obsojajo delovne pogoje, ki jih vsiljuje Uber. Predvsem nasprotujejo visokim, oderuškim provizijam so povedali za Associated Press. "Uber je kup prašičev. Vsak dan hočejo več. Že prej je bila provizija visoka, 25-odstotna. Zdaj je 35 %. Obsojamo povečanje provizije. Vozimo se že po 1,50 eur/Km. Visoka 35-odstotna provizija vpliva na dobičkonosnost, tako za voznika kot operaterja."

V mestu Wuhan na Kitajskem se lahko potniki že danes vozijo v samovozečih t. i. robotaksijih. Nova oblika transporta je zelo popularna in zelo ugodna, saj omogoča prevoz do 10 kilometrov za ceno 50 centov. Tako ZDA kot Evropa zvišujeta kitajske trošarine, Musk je tudi priznal, da so kitajska vozila najbolj konkurenčna na svetu. Graf prikazuje poslovne kazalnike med ameriško družbo Tesla in kitajskim BYD. Sestavljena letna stopnja rasti (CAGR) je bila v zadnjih petih letih višja pri Tesli kot BYD. Prihodki so večji pri Tesli, čeprav so v zadnjem letu padli glede na leto prej. Prosti denarni tok se je pri Tesli zmanjšal in je trenutno skoraj enak kot pri podjetju BYD.

Že vrsto let tehnološki velikani iščejo produkt, ki bi spremenil svet podobno, kot ga je pametni telefon. Google, Apple in zdaj tudi Meta stavijo na očala za navidezno resničnost. Eden od najbogatejših zemljanov Mark Zuckerberg, ustanovitelj Facebooka, ki ima tudi Instagram in WhatsApp je minuli teden predstavil tehnološko čudo Orion. Delnica družbe Meta se je dvignila za dobrih 14 odstotkov v zadnjih dveh tednih in je na zgodovinsko najvišjih vrednostih.

Očala za navidezno resničnost Orion, ki jih poganja umetna inteligenca, so težka zgolj 100 gramov, delujejo s pomočjo zvočnih ukazov, premikanja rok in celo na podlagi električne aktivnosti možganov. "Izjemna količina tehnologije je bila potrebna, da smo jo lahko vgradili v majhna očala in ustvarili ročaj, ki jih poganja. Ko smo jih dali ljudem na preizkušnjo, so se odzvali zelo čustveno. Niso jih želeli sneti in mnogi so rekli, da je to najbolj nora tehnologija, ki so jo videli." Preizkusil jih je tudi Jensen Huang, prvi mož Nvidie, vodilnega podjetja, ki razvija čipe za umetno inteligenco. "Sledenje premikanju je dobro. Osvetlitev je dobra. Barvni kontrast je dober. Vidno polje je izjemno."

Meta je eden od ključnih kupcev naprednih čipov, ki jih razvija Nvidia. Sestrična od šefa Nvidie, Lisa Su je izvršna direktorica podjetja AMD, ki bo razvilo napredni čip za novi Playstation 6. Delnica AMD je v tem mesecu poskočila za dobrih 23 odstotkov. Tudi Super Micro Computer je elitni partner Nvidie, vendar se je septembra znašel v težavah. Delnica SMCI je padla za 32 odstotkov. Pred tremi tedni smo poročali, da jim zunanji revizorji očitajo prirejanje poslovnih rezultatov. Minuli teden jih je začelo preiskovati še ameriško pravosodno ministrstvo.

V zadnjem Finančnem POPkastu smo praznovali prvi rojstni dan Svet portfelja, ki je v enem letu ustvaril 16-odstotni donos. Nekoliko slabše kot indeks svetovnih delnic IWDA, s katerim se redno primerjamo. V POPkastu smo s finančnim analitikom Nikolo Maljkovićem in upravljavcem premoženja Simonom Skubinom pregledali ozadje vseh naložb od lanskega septembra do danes. Portfelj ni finančni nasvet, ampak to počnemo, da bi spodbudili finančno pismenost.

Kitajska Alibaba je bila ena od prvih naložb v Svet portfelju. Skoraj celo leto je bila v rdečem, od petka je 21 odstotkov v plusu. Svet portfelj je teden zaključil z 3,55-odstotno rastjo. Od lanskega septembra smo ustvarili 20-odstotni donos. Za presenečenje tedna je poskrbelo tudi premogovniško podjetje Peabody Energy (BTU), ki je do petka zrasel za 9 odstotkov. Surova nafta je kljub kitajskemu finančnem stimulusu in vojaški eskalaciji v Libanonu teden končala nižje, energetski ETF sklad XDW0 je celo končal nižje, zato danes dokupujemo 3 odstotke ETF energetskega sklada XDW0, ker zaradi večje aktivnosti na Kitajskem lahko pričakujemo dvig cene surove nafte. Zlato medtem ostaja na rekordnih vrednostih, UBS je zvišal ciljno ceno zlata in še vedno pričakujemo, da bo rudar zlata Newmont (NEM) še naprej pridobival.

Omejitev odgovornosti: Svet Portfelj ne predstavlja storitev investicijskega svetovanja. Vsebina ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je namenjena informiranju javnosti. Trgovanje predstavlja tveganje in lahko povzroči izgube.