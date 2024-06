OGLAS

Nekdanji predsednik ZDA Richard Nixon je skupaj s svetovalcem za državno varnost Henryem Kissingerjem in princem Savdske Arabije Fahdom Saudom junija 1974 ustanovil skupno gospodarsko komisijo. Savdska Arabija je v zameno za surovo nafto dobila dolarje oziroma tako imenovane 'petrodolarje', ki so jih morali zamenjali za ameriške produkte. Poleg tehnologije in orožja se je Savdska Arabija obvezala investirati v ameriške državne obveznice, zato je savdskoarabska valuta rial danes zelo tesno povezana z dolarjem. Surova nafta se na trgih prodaja tudi v tujih valutah, lani so pokazali interes za prodajo nafte v zlatu in celo bitcoinu, navaja glavni ekonomisti največje švicarske banke UBS Paul Donovan. "Status rezerve dolarja je odvisen od tega, kako je denar shranjen, ne od tega, kako potekajo transakcije. Pričakovati padec dolarja na podlagi takšnih novic je slaba naložbena strategija."

icon-expand FOTO: Presidential Library US

icon-expand FOTO: Presidential Library US

Junij 1974: Kissinger, Fahd, Nixon icon-picture-layer-2 1 / 2

Dolar je v juniju pridobil več kot ostale valute. Minuli teden po volitvah za Evropski parlament je dodatno zrasel, medtem ko je evro padel. Po Kanadi in Evropi ameriška centralna banka (Fed) ni sledila znižanju visokih obrestnih mer, čeprav je po podatkih iz prejšnjega tedna inflacija v ZDA rahlo upadla. Donos na 10-letne ameriške obveznice je junija padel za 8,55 odstotka, na najnižje letošnje ravni.

Zaključilo se je jubilejno 50. srečanje skupine G7. Na evroobmočju so obrestne mere po novem 3,75-odstotne, kljub temu, da je inflacija v maju rahlo poskočila. V ZDA obrestne mere še vedno ostajajo nespremenjene in visoko nad petimi odstotki, kljub temu, da je inflacija rahlo padla v maju. Angleška centralna bo začela s ciklom zniževanja obrestne mere v avgustu.

Inflacija na evroobmočju je v maju poskočila iz 2,4 na 2,6 odstotka. Inflacija v ZDA pada od marca in je bila v maju 3,3-odstotna. FOTO: Trading Economics icon-expand

Guverner ameriške centralne banke (Fed) Jerome Powell je pred zadnjim odločanjem prejel pismo ameriške senatorke Elizabeth Warren, v katerem ga poziva, da zniža obrestne mere po vzoru Evropske centralne banke. Navaja, da so obresti predolgo previsoke in povzročajo gospodarske težave.

icon-expand FOTO: US Senate

icon-expand FOTO: US Senate

Nedavno pismo senatorke Elizabeth Warren icon-picture-layer-2 1 / 2

Vlagatelji v ZDA pričakujejo prvo nižanje obrestnih mer na FED zasedanju 18. septembra. Odločitev se lahko zamakne proti koncu leta, če se gospodarski podatki spremenijo. Letos bo obrestna mera v ZDA ostala pri petih odstotkih, naslednje leto sledijo štirje rezi in obrestna mera bo po napovedih do konca 2025 padla na štiri odstotke. V letu 2026 sledijo še štirje rezi in spust obrestne mere na tri odstotke. Načrt je na zasedanju ameriške centralne banke predstavil guverner Jerome Powell, letos torej pričakujejo največ eno nižanje za 25 bazičnih točk. "Prepričani smo, da so naši ukrepi dovolj restriktivni. V kolikor obdržimo restriktivne ukrepe dlje časa, lahko pričakujemo gospodarsko ohlajanje. Tega se zavedamo. Glede na to, da smo dvignili obresti tako visoko, vedno tudi izpostavljamo, da sledijo rezi na določeni točki."

Trenutno je 61-odstotna verjetnost, da bo prvo nižanje obrestne mere v ZDA na zasedanju 18. septembra. FOTO: Federal Reserve Economic Data icon-expand

Kljub temu, da obrestna mera v ZDA ostaja visoka, je ameriški delniški trg dosegel nove zgodovinske vrednosti. Tehnološki velikani so spet dvignili indekse, zeleno obarvana so bila podjetja iz kluba veličastnih. Ostali sektorji niso imeli rasti. Največ so minuli teden pridobila tri največja podjetja na svetu: Microsoft, Nvidia in Apple. Apple je bil še pred dobrim tednom glede na tržno kapitalizacijo tretje največje podjetje, vendar je pred nekaj dnevi prevzel vodstvo.

Deset največjih delniških družb v osrednjem ameriškem indeksu S&P 500 predstavlja 37 odstotkov tržne kapitalizacije, ampak ustvarijo tudi 31 odstotkov čistega dobička v S&P 500. FOTO: Finviz icon-expand

Glede na tržno kapitalizacijo trem največjim sledi Google, na petem mestu je Amazon. Med top 10 se je na šestem mestu znašel prodajalec nafte Aramco iz Savdske Arabije. Meta je podjetje Marka Zuckerberga, ki ima poleg Facebooka tudi Instagram in WhatsApp. Tajvanski TSMC je glavni dobavitelj polprevodnikov in čipov za umetno inteligenco. Berkshire Hathaway je naložbeni sklad, ki ga upravlja eden najbogatejših zemljanov Warren Buffett.

Na zadnjem mestu glavne deseterice je farmacevtska družba Eli Lilly, ki ustvarja neverjetne dobičke predvsem s prodajo zdravil za zdravljenje debelosti. FOTO: Economy Insight icon-expand

Vzrok za rekordno rast največjih družb je v hitrem razvoju umetne inteligence. Iphone bo prek asistence Siri povezan s pametnim klepetalnikom ChatGPT, so napovedali na nedavni Applovi konferenci razvijalcev. Delnica družbe Apple je v zadnjih dveh dneh minulega tedna poskočila za več kot 10 odstotkov, od začetka maja je tečaj delnic Apple višji za 25 odstotkov.

Delnica družbe Apple (AAPL) je minuli teden dosegla zgodovinsko najvišjo vrednost. FOTO: TradingView icon-expand

Na Applovi konferenci razvijalcev so minuli teden predstavili številne novosti. Kratico AI za umetno inteligenco so preimenovali v Apple inteligenco. "Če potrebujete nasvet za dekoracijo. Slikate in vprašate, kakšne rastline so primerne za atrij? Siri vas bo vprašala, če lahko deli fotografijo s ChatGPT in ustvari primerne predloge. Poleg fotografij lahko za predloge vprašate na podlagi dokumentov, prezentacij ali dokumentov pdf."

icon-expand FOTO: Zeevy

icon-expand FOTO: Zeevy

icon-expand FOTO: Zeevy



AAPL je ocenjena na 148 evrov. Trenutna cena je 197 evrov. icon-picture-layer-2 1 / 3

Elon Musk je po najavi o sodelovanju med podjetjema Apple in OpenAI (ChatGPT) opozoril na varnostno tveganje in sporočil, da bo vsem svojim uslužbencem prepovedal uporabo Applovih naprav. Delnica Tesle je za razliko od Appla letos nižja za 28 odstotkov. Morda bo Elon Musk na trg kmalu dostavil svojo različico pametnega telefona.

Elon Musk je na platformi X (nekdanji Twitter) tudi zapisal, da bodo morali vsi obiskovalci pustiti svoj Iphone v Faradayevi kletki. FOTO: TradingView icon-expand

Trenutno na trgu prevladujeta dva ponudnika umetne inteligence. Googlov Deepmind in Microsoftov ChatGPT, ki ga razvija OpenAI. Elon Musk opozarja, da je umetna inteligenca naučena, da stremi k politični korektnosti, in zato lahko uporabnike zavede. "Umetna inteligenca je naučena, kako lagati. Zelo nevarno je ustvariti umetno inteligenco, ki zavaja. Ko je prišel Googlov Gemini, so ga ljudje vprašali, kaj je huje, zamenjati spol od Caitlyn Jenner ali svetovna jedrska vojna. Odgovoril je: zamenjati spol Caitlyn Jenner. Umetna inteligenca lahko pride do zaključka, da je rešitev za napačno imenovanje spola uničenje človeštva. Potem je zamenjava spola nemogoča."

icon-expand FOTO: US Olympic

icon-expand FOTO: US Olympic

William Bruce Jenner na olimpijskih igrah 1972 icon-picture-layer-2 1 / 2

Otavio Costa, upravljavec premoženja pri Crescat Capital, opozarja na divergenco, ki nastaja med velikimi in majhnimi podjetji v ZDA. Tečaj indeksa Russell 2000, v katerem so srednje velika in majhna podjetja, je v padajočem trendu, medtem ko velike delniške družbe še naprej rastejo. V srednje velikih in majhnih podjetjih je 75 odstotkov delovne sile.

Divergenca nakazuje spremembo trenda v prihodnje. FOTO: Crescat Capital icon-expand

Na delniških trgih rastejo predvsem tiste delnice, ki obljubljajo sodelovanje z umetno inteligenco. Po objavi poslovnih rezultatov je minuli teden izrazito poskočil izdelovalec polprevodnikov Broadcom. Od začetka maja je delnica pridobila kar 40 odstotkov. V petek je poslovne rezultate objavilo tudi programsko podjetje Adobe. Delnica je v enem dnevu poletela za 14 odstotkov. Medtem kapital zapušča evropske delniške trge.

Tako Adobe kot Broadcom sta rahlo presegla napovedane poslovne rezultate v prvem letošnjem kvartalu. FOTO: TradingView icon-expand

Evropske delnice so teden po volitvah zaključile dobra dva odstotka nižje. Najslabše so jo odnesle francoske delniške družbe, napovedane volitve konec meseca so prestrašile vlagatelje, osrednji francoski indeks je v prejšnjem tednu padel za šest odstotkov in izgubil skoraj ves letošnji donos.

Evropski delniški indeks je v minulem tednu izgubil 2,34 odstotka. FOTO: TradingView icon-expand

Francoske 10-letne obveznice so poskočile na najvišjo raven od 2017, ko je francoski predsednik Emanuel Macron napovedal predčasne volitve. Premije za tveganje španskih in italijanskih obveznic so se povečale nekoliko zmerneje. Nemčija kljub gospodarskim težavam ostaja varno zatočišče na evroobmočju, je prepričan nemški finančni novinar Holger Zschäpitz iz redakcije Welt.

Tveganje za nemške bunde je v primerjavi s francoskimi 10-letnimi obveznicami nižje. FOTO: Holger Zschaepitz icon-expand

Evropa potrebuje bančno in kapitalsko unijo, je v zadnjem Finančnem POPkastu pojasnil guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle. "Dejstvo je, da so evropske banke majhne in fragmentirane, nepovezane in potem nas na mednarodni konkurenci to postavlja bolj na zadnje mesto."

Slovenski delniški trg je v zagonu. Krka je minuli teden pridobila 2,21 odstotka in dosegla skoraj 140 evrov za delnico (KRKG). Rekord je minuli teden dosegla Nova Ljubljanska banka, delnica (NLBR) je teden končala 4,7 odstotka višje. Skoraj vse delnice v osrednjem slovenskem indeksu SBITOP so teden končale višje, najbolj je poskočila Cinkarna Celje za 5,66 odstotka.

V indeksu SBITOP je imela slab teden zgolj Sava Re, delnica (POSR) je izgubila štiri odstotke. FOTO: Ljubljanska borza icon-expand

Svet Portfelj je prejšnji teden beležil padec za 1,4 odstotka, ker med naložbami ni delnic, povezanih z razvojem umetne inteligence. Trenutno smo na 13,6-odstotnem donosu, vendar portfelj v tem trenutku odstopa od svetovnega indeksa IWDA za skoraj šest odstotkov. Kitajske delnice še naprej tonejo, tudi Alibaba, ki je v portfelju, je končala teden nekoliko nižje. Na vrhu seznama je še naprej rudar zlata Newmont. Zlato v zadnjem tednu ni poskočilo, kljub prihodu ruske jedrske podmornice na Kubo. Bitcoin naložba ostaja brez večjih sprememb. Sklad ETF, ki sledi ceni Ethereuma, je teden končal nižje. Tudi nova naložba energetski ETF sklad XDW0, ki smo ga kupili zaradi nizke cene nafte, še ni presenetil, čeprav se je nafta minuli teden podražila za dobre tri odstotke. Svetovni dividendni ETF sklad VGWE in surovinski ETF EXXY v minulem tednu nista imela večjih sprememb. Peabody Energy je v zadnjem tednu izgubil štiri odstotke in končal z odstotkom donosa. Skoraj petino sredstev je v denarju.

Omejitev odgovornosti: Svet Portfelj ne predstavlja storitev investicijskega svetovanja. Vsebina ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je namenjena informiranju javnosti. Trgovanje predstavlja tveganje in lahko povzroči izgube. FOTO: Optimtrader icon-expand