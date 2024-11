Finančni komentar: kralj umetne inteligence

Kralj umetne inteligence, Jensen Huang, je s svojim vodenjem Nvidio postavil na vrh tehnološkega sveta, kjer prevladujejo umetna inteligenca in polprevodniki. Njegove grafične procesne enote so srce številnih aplikacij umetne inteligence, kar podjetje uvršča med pionirje na področju strojnega učenja in upravljanja podatkovnih centrov.

Nvidia bo v petek 8. novembra nadomestila Intel v Dow Jones Industrial Average (DJIA), kar pomeni velik premik v tehnološki industriji. Trg se je na to novico hitro odzval, delnice Nvidie so v trgovanju po zaprtju borze zrasle za skoraj 3 odstotke, medtem ko so Intelove delnice izgubile skoraj 2 odstotka, kar odraža zaupanje vlagateljev v razvojni potencial Nvidie. Intelov umik iz DJIA po 25 letih kaže na usmeritev trga k podjetjem, ki vodijo prihodnji razvoj tehnologije. Intel se je pridružil Dow Jonesu novembra 1999, na vrhuncu dot-com mehurčka, če bi takrat vlagatelj vložil 10.000 evrov v delnice Intela, bi bile te danes vredne polovico manj, brez upoštevanja dividend.

Prelomnica simbolizira vzpon Nvidie in potrjuje vse večjo vlogo umetne inteligence kot gonilne sile gospodarstva, medtem ko vlagatelji in tehnološki navdušenci z zanimanjem spremljajo zgodovinski preobrat. Ta korak poudarja uspeh Nvidie ter hkrati kaže na usmeritev trga k podjetjem, ki vodijo v umetni inteligenci, računalništvu v oblaku in drugih naprednih tehnologijah, ki so ključne za prihodnost. FOTO: Nasdaq icon-expand

Nvidijeva inovacija v umetni inteligenci in podatkovnih centrih presega tisto, kar je Apple dosegel z iPhonom. Medtem ko Apple predstavlja manjše nadgradnje, Nvidia vsako leto osveži svoje grafične procesne enote, kot je Blackwell, z ogromnim povečanjem zmogljivosti, prilagojenimi kompleksnimi potrebami podatkovnih centrov in brezhibno integracijo v infrastrukturo, ki jih razvija Google, Amazon in Microsoft.

Nvidia ne ustvarja le izdelkov; oblikuje prihodnost same umetne inteligence. Blackwell je najnaprednejši čip za umetno inteligenco. FOTO: Investing icon-expand

Apple je spremenil potrošniško tehnologijo, medtem ko Nvidia poganja hrbtenico umetne inteligence v skoraj vseh večjih industrijah – od zdravstva do financ in avtonomne vožnje. Njihova edinstvena kombinacija celovitih strojnih in programsko podprtih platform postavlja družbo v položaj, da potencialno preseže vpliv Appla na trgu, saj povpraševanje globalno raste.

V svetu visokotehnološke strojne opreme za umetno inteligenco je tudi podjetje Super Micro Computer (SMCI) postal ključni igralec. Charles Liang je ustanovil Super Micro leta 1993 in že več kot 30 let sodeluje z Nvidio. SuperCluster za NVIDIA Omniverse pomaga poenostaviti vzpostavitev razširljive infrastrukture za večnamenske potrebe 3D in UI. Sistemi Supermicro NVIDIA OVX predstavljajo temeljni gradnik računalniške moči tega grozda. Toda njuno sodelovanje se zdaj sooča s pretresi, saj bi težave SMCI lahko vplivale tudi na prihodnost Nvidie. Super Micro, znano po dobavi strežnikov za podjetje Nvidia, se že od septembra sooča z resnimi regulativnimi in finančnimi preizkušnjami. Med temi so bili najprej očitki raziskovalnega podjetja Hindenburg o nepravilnostih v poslovanju, k čemur je minuli teden prispeval tudi odstop lastnega revizorja Ernst & Young. Zaradi teh izzivov, vključno z možnostjo izbrisa z Nasdaqa, so vlagatelji postali previdni glede varnosti delnic podjetja Super Micro, kar bi lahko imelo domino učinek za celotno industrijo in tudi na nadaljnje obete družbe Nvidia.

Trenutne okoliščine podjetja Super Micro vzbujajo občutek goljufije ali vsaj nepopolnega poslovanja. Najprej je Hindenburg Research izpostavil več resnih pomislekov, vključno s prikrivanjem prihodkov, minuli teden je padajoča delnica še dodatno kolapsirala zaradi odstopa revizorja Ernst & Young. Ta korak se pogosto pojavi, kadar revizorji izgubijo zaupanje v zanesljivost poslovodstva ali integriteto računovodskih praks podjetja, kar je signal za vlagatelje in druge poslovne partnerje, da podjetje ne deluje skladno z najboljšimi praksami upravljanja. Čeprav goljufija ni potrjena, te situacije skupaj ustvarjajo vzdušje nezaupanja in povečujejo skrb glede verodostojnosti poslovanja Super Micro in širši trg umetne inteligence. FOTO: AP icon-expand

Če bi obstajali sumi, da tudi NVIDIA ni povsem transparentna, bi to za njeno stabilnost in prihodnost imelo resne posledice. Glede na to, da je Nvidia vodilna v industriji umetne inteligence, vsaka nepravilnost, zavajanje o njeni rasti, povpraševanju ali finančnem stanju lahko hitro omaje zaupanje vlagateljev in regulatorjev. Zaenkrat ni javno potrjenih dokazov, ki bi namigovali, da Nvidia ne podaja resničnih podatkov. Nvidijev uspeh temelji na velikem povpraševanju po njihovih grafičnih procesorjih za aplikacije (UI) in podatkovne centre, kar je podjetje prikazalo s konkretnimi številkami prodaje. SMCI se pogosto omenja kot eden od treh največjih partnerjev družbe Nvidia.

Nvidia, ki je v manj kot dveh letih poletela za 850 odstotkov in ima velik delež v ameriškem delniškem indeksu. Delnica SMCI je od začetka leta najprej poskočila za kar 330 odstotkov, potem pa kolapsirala za 80 odstotkov. FOTO: TradingView icon-expand

Medtem ko tehnološka podjetja, kot sta Super Micro in Nvidia, s svojimi inovacijami poganjata napredek na globalni ravni, pa slovensko gospodarstvo beleži drugačen trend. Oktobra je stopnja inflacije v Sloveniji padla na nič odstotkov, kar odpira vprašanja o gospodarski stabilnosti in kupni moči v domačem okolju. Kljub tehnološkemu razcvetu po svetu tako na lokalni ravni še vedno čutimo posledice nizke gospodarske rasti in prilagoditev na inflacijske pritiske. Cene življenjskih potrebščin so se v Sloveniji začele celo nižati, kar pomeni, da imamo že opravka z deflacijo. Za potrošnika je to dobro, dolgoročno pa slabo za gospodarsko rast. Povišanje plač lahko omili te učinke tako, da spodbudi potrošnjo in prispeva h gospodarski stabilnosti. Imamo najnižjo inflacijo v Evropi, kjer se je inflacija oktobra zvišala iz 1,7 odstotka v septembru na 2 odstotka v oktobru. To je tudi dolgoročni cilj Evropske centralne banke. Inflacija je oktobra poskočila v Nemčiji, Franciji, Španiji, Italiji. V Grčiji pa je rahlo zdrsnila. Podatkov o inflaciji v oktobru za ZDA še ni na voljo, so pa minuli teden praznovali noč čarovnic in pogled na osrednji ameriški delniški trg je precej prestrašil vlagatelje, saj je v enem dnevu izpuhtelo okoli 850 milijard evrov. Delnice veličastnih tehnoloških velikanov, ki poganjajo gospodarsko rast, so krvavele, kljub temu da so poročali o dobrih poslovnih rezultatih. Med vlagatelji je optimizma vse manj, negotovosti pa čedalje več. V tem tednu poleg volitev poteka tudi zasedanje ameriške centralne banke (Fed) in trg pričakuje novi rez obrestnih mer za 25 bazičnih točk s kar 99-odstotno verjetnostjo.

V Sloveniji že beležimo deflacijo, ki ima kratkoročne koristi za potrošnike, a lahko dolgoročno zavira gospodarsko rast. Slovenija ima trenutno najnižjo inflacijo v Evropi, kjer se je inflacija v povprečju zvišala na 2 odstotka, kar je cilj Evropske centralne banke. Medtem je v ZDA vlagatelje prestrašil padec delniškega trga, saj so tehnološke delnice izgubile veliko vrednosti kljub dobrim poslovnim rezultatom. Poleg volitev bo ta teden Ameriška centralna banka odločala o pričakovanem znižanju obrestnih mer. FOTO: TradingView icon-expand

Minuli teden je v Saudski Arabiji potekala največja letna konferenca o naložbah. Za isto mizo so sedeli najvplivnejši ljudje na svetu, ki upravljajo na tisoče milijard evrov premoženja. Med njimi je bil tudi Larry Fink, šef ameriške investicijske družbe BlackRock. Največji upravljalec premoženja na svetu, ki je prav tako potrdil, da bomo priča novemu nižanju, vendar izpostavlja, da je inflacija v ZDA pereč problem. "Verjamem, da imamo v svetu vgrajeno večjo inflacijo, kot smo jo kdajkoli videli. Imamo vlado in politiko, ki je veliko bolj inflacijska. Zgodovinsko gledano smo imeli, bi rekel, bolj potrošniško usmerjeno gospodarstvo, najcenejši izdelki so bili najboljši in najnaprednejši način politikantstva. Danes mislim, da imamo vladne politike, ki so vgrajene v inflacijo in glede na to ne bomo videli tako nizkih obrestnih mer, kot ljudje napovedujejo."

Larry Fink je soustanovitelj, predsednik in izvršni direktor BlackRocka, največjega upravljavca premoženja na svetu, ki upravlja več kot 10 bilijonov dolarjev sredstev. Fink je znan po svojih prizadevanjih za trajnostno investiranje in za uveljavljanje načel okoljskega, socialnega in korporativnega upravljanja (ESG). S tem spodbudi podjetja, da se osredotočajo na dolgoročno vrednost in odgovorno poslovanje, kar je sprožilo razprave v finančnem svetu. Fink ima vpliv tudi zunaj BlackRocka, saj svetuje voditeljem glede trajnostne rasti in novih ekonomskih trendov. FOTO: BlackRock icon-expand

Tehnološki velikani so minuli teden objavili kvartalne poslovne rezultate. Microsoft je je imel boljše poslovne rezultate, presegel je napovedani prihodek in dobiček, vendar je delnica vseeno teden končala za 5 odstotkov nižje. Medtem ko je Microsoft poročal o pomembnem povečanju prihodkov in dobičkov, so se pojavile skrbi glede visokih kapitalskih izdatkov, ki so v četrtletju dosegli rekordnih 13 milijard evrov. Izdatki so večinoma usmerjeni v infrastrukturo za razvoj umetne inteligence, analitiki pa so izrazili zaskrbljenost, da bi lahko naložbe ob upočasnjenju povpraševanja obremenile dobičkonosnost. Poleg tega je trg negativno reagiral na manj ugodno napoved glede trajnosti rasti. Čeprav so Microsoftove storitve v oblaku, zlasti Azure, pokazale močno rast, ki jo spodbuja povpraševanje po umetni inteligenci, vlagatelji ostajajo previdni glede morebitnega vpliva trenutnih makroekonomskih izzivov na prihodnjo uspešnost podjetja. Na splošno padec delnic odraža mešanico previdnega razpoloženja glede potrošnje in trajnosti rasti v luči pomembnih naložb v umetno inteligenco in oblačno infrastrukturo. Največje podjetje na svetu Apple je zgrešilo napovedan dobiček za kar 40 odstotkov. V Indoneziji so prepovedali prodajo iPhona 16, znatno pa je tudi padla prodaja na Kitajskem. Delnica Appla je minuli teden izgubila 4,5 odstotka. Dodatno so makroekonomski izzivi, vključno s težavami pri menjalnih tečajih in konkurenčnim trgom, vplivali na rast podjetja Apple. Kljub tem težavam je sektor storitev podjetja Apple pokazal odpornost, kar je pomagalo omiliti nekatere izgube pri prihodkih od strojne opreme. Analitiki so zaskrbljeni glede trajnosti rasti podjetja Apple v tem zahtevnem gospodarskem okolju, še posebej, če se ti makro dejavniki nadaljujejo. Poleg tega je vlagatelj Warren Buffett v tretjem četrtletju prodal 17 odstotkov svojih delnic podjetja Apple, kar dodatno odraža zaskrbljenost glede prihodnosti podjetja.

Microsoft (MSFT) in Apple (AAPL) sta minuli teden objavila kvartalne poslovne rezultate, ki so razkrili pomembne izzive za oba tehnološka velikana. Microsoft je kljub presežku pričakovanih prihodkov in dobička doživel padec delnic. Apple je imel še slabše rezultate, saj je močno zgrešil napovedi dobička. Obe podjetji se soočata z negotovostjo na trgu, kar vodi do previdnosti vlagateljev. FOTO: TradingView icon-expand

Google (Alphabet) je poročal o robustni uspešnosti, saj je s prihodki v višini okoli 86 milijard evrov v tretjem kvartalu presegel pričakovanja analitikov. Ta rezultat je bil predvsem podprt z močnim povpraševanjem po njihovih storitvah v oblaku in oglaševanju na YouTubu. Zlasti so prihodki iz Google Cloud dosegli okoli 10 milijard evrov, kar dokazuje trdno rast. Google je ustvaril tudi 15 odstotkov več dobička, kot so pričakovali. Delnica Googla je po objavi najprej precej poskočila, ampak do konca tedna ostala komaj nad gladino. Tečaj Googla je od začetka leta zrasel za 23 odstotkov. Meta, ki jo vodi Mark Zuckerberg, je ustvarila 15 odstotkov višji dobiček od pričakovanega, delnica pa je prav tako slabo zaključila teden. Meta (nekoč Facebook) je poročala o pomembnem upadu prihodkov v primerjavi z letom prej, kar je bila posledica zmanjšanja povpraševanja po oglaševanju, stalnih regulativnih izzivov in povečane konkurence s platformami, kot je TikTok. Kljub tem težavam se Meta osredotoča na inovacije v razširjeni in virtualni resničnosti, kar bi lahko pripomoglo k prihodnji rasti. Meta je do konca tedna zdrsnila za 2,5-odstotka, vendar je letos ustvarila 63-odstotno rast.

Medtem ko se Meta sooča z upadajočimi prihodki od oglaševanja in regulativnimi pritiski, Google nadaljuje z rastjo, saj izkorišča močne storitve v oblaku in oglaševalsko dejavnost. Tehnološki velikani se soočajo z različnimi izzivi v trenutnem gospodarskem okolju. FOTO: TradingView icon-expand

Tehnološki velikani, kot so Meta, Google, Microsoft in Apple, so v tretjem četrtletju 2024 izpostavili pomembnost umetne inteligence za prihodnjo rast. V nasprotju s tem pa se evropski avtomobilski gigant Volkswagen spopada s prestrukturiranjem in izzivi prihodnosti, hkrati nemški Rheinmetall, ki je osredotočen na vojaško industrijo, beleži močno rast delnic. Volkswagen (VOW3) je v tretjem četrtletju 2024 poročal o pomembnem odstopanju od pričakovanj glede dobička, saj je ta znašal 3,4 milijarde evrov, kar je 30 odstotkov manj od napovedanih vrednosti. Razlogi za slabe rezultate so izzivi na trgu, vključno z visokimi fiksnimi stroški in potrebo po prestrukturiranju. V odgovor na te pritiske podjetje načrtuje zaprtje treh tovarn kot del strategije zmanjševanja stroškov. Kljub vsem izzivom Volkswagen ostaja optimističen glede svoje produktne ponudbe in pričakuje močnejši zaključek leta, zlasti zaradi izboljšanega povpraševanja v zahodni Evropi. Delnica (VOW3) je od začetka leta izgubila skoraj 22 odstotkov. Del širših ukrepov za znižanje stroškov je tudi odpuščanje in znižanje plač. Medtem pa je podjetje Rheinmetall, ki se ukvarja z izdelavo vojaških vozil, privabilo delavce iz Volkswagna. Delnice Rheinmetall (RHM) so letos zrasle za 60 odstotkov, kljub njihovim težavam z dobičkom, kar kaže na povečano povpraševanje po vojaških izdelkih v trenutnem globalnem kontekstu.

Volkswagen se mora soočiti z izzivom, kako obdržati svoje zaposlene in izboljšati dobičkonosnost, medtem ko se na trgu pojavljajo nove priložnosti v vojaškem sektorju, ki narašča zaradi svetovne varnostne situacije. FOTO: TradingView icon-expand