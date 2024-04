Finančni komentar: Kupuj, ko je kri na ulicah

Samo v petek je tržna kapitalizacija družb iz kluba veličastnih sedem – Google, Apple, Microsoft, Tesla, Nvidia, Amazon in Meta – padla za 380 milijard evrov, najbolj je strmoglavila Nvidia, ki je vodilna v razvoju umetne inteligence. Slab teden za Nasdaq in za polprevodniško industrijo.

Tesla je od lanskega poletja izgubila 500 milijard evrov tržne kapitalizacije, Apple je izgubil 500 milijard od decembra, Microsoft 240 milijard evrov v zadnjem tednu. Tečaji delnic padajo že tri zaporedne tedne, medtem ko zlato dosega rekordno visoke vrednosti. Osrednji ameriški indeks S & P 500 je beležil največji tedenski padec od marca 2023. Analitiki svarijo pred začetkom korekcije, ki je za pametnega vlagatelja lahko tudi dobra priložnost, ker je kupovati treba, ko je na ulicah kri, je vedno govoril pokojni bankir, baron Jacob Rothschild.

Osrednji ameriški indeks S & P 500 je minuli teden izgubil tri odstotke oziroma 1300 milijard dolarjev (1220 milijard evrov). FOTO: Finviz icon-expand

Strah pred izbruhom vojne na Bližnjem vzhodu povzroča čedalje večjo nestabilnost na finančnih trgih. Zelo niha tudi cena surove nafte. Na delniških trgih so najbolj krvaveli tehnološki velikani. V ospredju je bil minuli teden bitcoin, ki je uspešno zaključil razpolovitev – tako imenovani halving, ki se zgodi vsaka štiri leta. Bitcoin kljub velikim pričakovanjem ni poletel v nebo.



Četrti halving, ki velja za enega najpomembnejših dogodkov v kripto svetu, je bil še dodatno opevan, ker imajo ameriški vlagatelji prvič možnost investirati v ETF sklade, ki sledijo promptni ceni bitcoina. V naslednjih štirih letih bodo rudarji na trg posredovali 657 tisoč novih bitcoinov. Samo v zadnjih treh mesecih je devet ameriških ETF skladov na trgu kupilo okoli 530 tisoč bitcoinov.

Vsaka štiri leta se nagrada za rudarjenje razpolovi in zaradi manjše ponudbe mnogi pričakujejo, da bo cena poletela v nebo. FOTO: Midjourney icon-expand

Mnogi so pred halvingom odštevali kot za novo leto, vendar se ni zgodilo nič kaj preveč presenetljivega. Cena bitcoina je ostala dokaj nespremenjena, morda tudi zato, ker je v obtoku že dobrih 19 milijonov bitcoinov od 21 milijonov, kot jih bo obstajalo do leta 2140, ko bo prirudarjen še zadnji bitcoin. Po veliki nedavni razpolovitvi tudi ostala kripto sredstva niso beležila večjih premikov.

Tako BTC kot tud ETH v prejšnjem tednu nista beležila višje rasti. Nekoliko bolje sta se odrezala Solana (SOL) in Avalanche (AVAX). FOTO: Crypto Bubbless icon-expand

Minuli teden je vrednost dolarja, največje fiat valute naraščala precej bolj intenzivno kot vrednost bitcoina po halvingu. Dolar pridobiva predvsem zaradi geopolitičnih napetosti na Bližnjem vzhodu in je še vedno glavna svetovna rezervna valuta ter za mnoge vlagatelje varno zatočišče, ko delniški trgi krvavijo.

Dolar raste že od začetka marca, izrazito je poskočil, ko je Iran izstrelil drone in rakete proti Izraelu. FOTO: TradingView icon-expand

Glede na indeks strahu in pohlepa na delniških trgih med vlagatelji prevladuje strah in je trenutno na najnižji točki od 1. novembra 2023. Na kripto trgu je medtem še vedno čutiti pohlep, tudi zaradi nedavne razpolovitve halvinga je med vlagatelji več optimizma in upanja, da bi vrednosti v prihodnje lahko spet začele naraščati.

Indeks strahu in pohlepa oriše sentiment vlagateljev na trgu. FOTO: Investing icon-expand

Ameriški indeks Dow Jones, ki primarno sledi industrijskemu sektorju, je teden zaključil skoraj brez sprememb, medtem ko je Nasdaq, ki sledi predvsem tehnološkemu sektorju, minuli teden beležil največji padec. Tečaj je zdrsnil za kar 5,5 odstotka in do petka izgubil skoraj ves donos, ki ga je ustvaril od začetka leta.

NDX 100 je še vedno nad 50-dnevnim drsečim povprečjem in trenutno dosega 100-dnevno drseče povprečje. FOTO: TradingView icon-expand

Guverner ameriške centralne banke Jerome Powell je minuli teden na tradicionalnem srečanju v Wilson Centru izpostavil, da trdovratna inflacija preprečuje nižanje obrestnih mer in posledično so delniški trgi začeli dodatno padati. "Aktualni podatki nam niso dali preveč upanja, ampak ravno obratno: sporočajo, da bo potrebnega več časa, da dosežemo zaupanje za nižanje. Verjamemo, da so obstoječe obresti primerne za vse izzive, ki lahko nastanejo. V kolikor inflacija vztraja, lahko obresti ohranimo, kolikor bo potrebno. Dopuščamo tudi možnost nižanja obresti, če pride do težav na trgu dela." Vlagatelji so do nedavnega pričakovali prvo nižanje obresti za 25 bazičnih točk sredi junija, vendar je zdaj vse bolj očitno, da bi prvo nižanje lahko dočakali šele jeseni.

Verjetnost prvega nižanja ključne obrestne mere za 25 bazičnih točk je za mesec september zgolj 45-odstotna. FOTO: Federal Reserve Economic Data icon-expand

Apple je dosegel najnižjo vrednost v zadnjem letu, medtem ko Tesla znižuje maloprodajno ceno električnih vozil in napoveduje 10-odstotno odpuščanje. Tečaj Nvidie, vodilne družbe na področju razvoja umetne inteligence, je samo v petek izgubil 10 odstotkov. Podjetje je vredno 1800 milijard evrov in je torej v enem dnevu izgubilo 180 milijard evrov. Družba Super Micro Computer je velik izdelovalec polprevodnikov za čipe umetne inteligence in petkov tečaj je končal nižje za kar 23 odstotkov.

Super Micro Computer SMCI je letos do začetka marca zrasel za 330 odstotkov in po tem v slabih dveh mesecih padel za 40 odstotkov. FOTO: TradingView icon-expand

Minuli teden niso bile rdeče obarvane zgolj ameriške tehnološke družbe, ampak so padce beležila tudi podjetja na vzhodni strani Atlantika. Angleški ARM je v treh dneh strmoglavil za skoraj 30 odstotkov. Nizozemski velikan ASML, ki proizvaja stroje za izdelavo polprevodnikov, je od srede nižje za skoraj 12 odstotkov.

Nizozemski ASML je minuli teden objavil slabe kvartalne rezultate, ki so bili pod pričakovanji, in posledično je tudi tečaj delnic ARM sledil padajočemu trendu. FOTO: TradingView icon-expand

Tudi v Evropi ni pretiranega optimizma, da bo ECB hitela z nižanjem ključne obrestne mere. Še vedno ostaja nespremenjena, je nedavno na srečanju izpostavila predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde. "Inflacija se še naprej znižuje, predvsem zaradi nižjih cen hrane in blaga. Večina meril osnovne inflacije se umirja. Postopoma se umirja tudi rast plač. Podjetja povečanja stroškov dela pokrivajo iz naslova dobička." Nemčija ne želi sprejeti dodatnega evropskega dolga, piše novinar Holger Zschäpitz iz redakcije Welt. Nemški finančni minister Christian Lindner opozarja, naj članice EU same poskrbijo za finance po tem, ko so nekatere izrazile željo po skupni zadolžitvi v luči energetske tranzicije, digitalizacije in vojaške pomoči Ukrajini.

Španski državni dolg se je od gospodarske krize početveril. Francoski dolg se je od leta 2008 podvojil. FOTO: Bloomberg Terminal icon-expand

Medtem ko tehnološki sektor, ki je bil v zadnjem letu gonilna sila gospodarskega razvoja, popušča, surovinski trg postaja vlagateljem čedalje bolj zanimiv. V ospredju je seveda kakav, ki je letos višji že za skoraj 200 odstotkov. Vzrok neverjetnega skoka je okrnjena ponudba zaradi podnebnih sprememb in bolezni. Gojenje kakava je omejeno na zgolj določenih geografskih pasovih. Podobno se na trgu dogaja s kavo, ki se je samo od konca marca, torej v manj kot mesecu, podražila za skoraj 30 odstotkov.

Od leta 2019 se je za 260 odstotkov podražil pomarančni sok, olivno olje za 220 odstotkov in sladkor za 120 odstotkov. FOTO: TradingView icon-expand

Na spomladanskem kongresu Mednarodnega denarnega sklada je generalna direktorica Kristalina Georgieva rekla, da lahko ostanemo zaskrbljeni kljub temu, da beležijo višjo svetovno gospodarsko rast. "Nekoliko smo izboljšali napoved za letos, na 3,2 odstotka, za svetovno gospodarsko rast. Kljub temu je veliko skrbi. Inflacija se je znižala, vendar ni izginila. V ZDA ima močno gospodarstvo tudi drugo stran; dezinflacija traja dlje, kot je bilo pričakovano." Zlato je konec tedna doseglo novo rekordno vrednost 2417 dolarjev (2266 evrov). Makroekonomist Alfonso Peccatiello je objavil sliko, ki simbolično opiše delovanje monetarnega sistema. Leta 1929 bi z 10 kilogrami zlata lahko kupili hišo in tudi leta 2024 lahko z 10 kilogrami zlata še vedno kupite hišo.

10 kilogramov zlata je bilo leta 1929 vredno okoli 7000 dolarjev, kar je zadostovalo za nakup hiše. Leta 2024 je povprečna hiša vredna okoli 600 tisoč evrov, kar je tudi okvirna cena 10 kilogramov zlata. FOTO: macro compass icon-expand

Na Ljubljanski borzi je bilo minuli teden sklenjenih za 9,5 milijona evrov poslov. Slovenski delniški trg je teden zaključil v rdečem, osrednji indeks SBITOP je izgubil 1,14 odstotka, padajoči trend vztraja že dva tedna. Od devetih družb je minuli teden največ izgubila Cinkarna Celje, ki je petkov tečaj zaključila 4,55 odstotka nižje. Sicer je delnica od lanskega maja do danes nižja za okoli 25 odstotnih točk.

V sklopu indeksa SBITOP so se minuli teden pocenile vse delnice z izjemo Krke. FOTO: Ljubljanska borza icon-expand

Svet portfelj ima kljub velikim padcem na delniških trgih minuli teden še vedno okoli 12-odstotni donos od konca septembra. Trenutno je prehitel donos svetovnega sklada IWDA. Prikaz portfelja služi zgolj v informativne namene in ni finančni nasvet. Najbolj donosna naložba ostaja ETF, ki sledi promptni ceni bitcoina BTCE. Takoj za njim je družba Newmont Corp. z oznako NEM, ki rudari zlato. Tako surovinski sklad EXXY in svetovni dividendni ETF VGWE ohranjata vrednost. Iz rdečih številk se je izkopal rudar premoga Peabody Energy z oznako BTU. Slabše je prejšnji teden kazalo skladu, ki sledi majhnim in srednje velikim podjetjem z oznako ZPRR, ker verjetnost nižanje ključne obrestne mere upada. Kitajska Alibaba ostaja še vedno najslabša naložba v portfelju, tečaj delnic je minuli teden še dodatno padel.

Omejitev odgovornosti: Svet Portfelj ne predstavlja storitev investicijskega svetovanja. Vsebina ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je namenjena informiranju javnosti. Trgovanje predstavlja tveganje in lahko povzroči izgube. FOTO: Optimtrader icon-expand