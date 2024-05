Finančni komentar: Matematični genij, ki je premagal Wall Street

Matematik Jim Simons je leta 1982 ustanovil finančno družbo Renaissance Technologies in leta 1988 kvantitativni sklad Medallion, ki je v zgodovini delniških trgov dosegal najvišje donose. Kmalu so v medijih pisali, da je človek, ki je premagal Wall Street.

Wall Street je odet v črno, ker je v petek umrl legendarni vlagatelj Jim Simons. V karieri je sledil petim načelom, in sicer nikoli ni sledil množicam. Vedno je bil obkrožen z najpametnejšimi ljudmi in ne zgolj ekonomisti, ampak je prednost dajal računalniškim strokovnjakom, matematikom, fizikom in celo astronomom. Vedno je rad poudaril načelo, da uspeh nikoli ne dovoli predaje. V življenju je vedno iskal lepoto in strast ter verjel v srečen konec.

Legendarni vlagatelj in matematik Jim Simons (1938–2024) je umrl v 87. letu starosti. FOTO: Investing icon-expand

Jim Simons je bil tudi velik filantrop, ki je rad kadil cigarete in hodil bos po pisarni. Oče kvantitativnega trgovanja je imel veliko posnemovalcev, vendar je zaradi izjemnih rezultatov njegov sklad Medallion lahko obdržal visoko upravljavsko provizijo. "Na hitro vam lahko povem zgolj to, da sem se precej ukvarjal z matematiko. Zaslužil sem veliko denarja in skoraj vse sem podaril. To je zgodba mojega življenja."

Sklad Medallion je preživel tako pikakom balonček v začetku stoletja kot tudi gospodarsko krizo leta 2008 in je imel v dobrih 30 letih v povprečju na leto skoraj 40-odstotni čisti donos.

Sklad Medallion je imel najvišjo donosnost v letu 2000, in sicer kar 98-odstotno. FOTO: Quartr icon-expand

Jim Simons je v karieri ustvaril boljši donos kot največja svetovno znana finančna imena: Warren Buffet, George Soros ali Carl Ichan.

James Harris Simons je bil ameriški upravitelj hedge skladov, matematik in filantrop. Bil je ustanovitelj Renaissance Technologies, kvantitativnega hedge sklada s sedežem v East Setauketu v New Yorku. FOTO: Wikipedia icon-expand

Ustanovitelja znanega ameriškega sklada Berkshire Hathaway sta bila Warren Buffet in legendarni Charlie Munger, ki je umrl novembra. Njun sklad (BRK) ima v zadnjih treh desetletjih v povprečju 20-odstotni letni donos, kar je izjemen rezultat, vendar še vedno kar za polovico slabši od sklada Medallion.

Berkshire Hathaway Inc. je ameriški multinacionalni konglomeratni holding s sedežem v Omahi, Nebraska, Združene države Amerike. FOTO: TradingView icon-expand

Na tradicionalnem letnem srečanju vlagateljev sta Warren Buffet in Charlie Munger vedno več ur odgovarjala na vprašanja vlagateljev, letos pa je bil Warren Buffet prvič brez Charlieja Mungerja in bilo je očitno, da je bil zelo navajen njegove družbe, ker ga je tudi podzavestno omenil. Na srečanju ga je najbolj presenetilo vprašanje mladega vlagatelja. "Če bi imel še en dan s Charliejem, kaj bi počela skupaj? " – "Če bi imela še en dan, bi verjetno počela enako, kar sva počela prejšnje dni."

Berkshire Hathaway je imel rekordno prvo četrtletje. Zvišali so izpostavljenost v denarju in znižali izpostavljenost v družbi Apple. Izvršni direktor družbe je postal Greg Abel. FOTO: Economy Insight icon-expand

Osrednji ameriški indeks S & P 500 ima zadnjih sto let v povprečju skoraj 10-odstotni letni donos. Polovico slabše od Buffetovega sklada in štirikrat slabše od sklada Medallion. Po aprilskem padcu se S & P 500 popravlja, saj je 77 odstotkov družb iz indeksa v prvem četrtletju poročalo o boljših poslovnih rezultatih od pričakovanih.

Mnogi vlagatelji menijo, da je to najboljši pokazatelj ameriškega borznega trga. Indeks vključuje 500 najboljših podjetij in pokriva približno 80 odstotkov razpoložljive tržne kapitalizacije. FOTO: TradingView icon-expand

Ameriško gospodarstvo je vseeno v resnih težavah in Bidnove reforme so neučinkovite, je prejšnji teden javno poudaril znani vlagatelj, milijarder Stanley Druckenmiller, ki je v preteklosti prav tako upravljal enega izmed bolj donosnih skladov v ZDA. "Bidenomics, če bi bil učitelj, bi reforme ocenil negativno. Zakaj še vedno zapravljamo, kot da smo sredi velike depresije? Nimam razlage in dolg se še povečuje. To vsi razumejo, razen finančne ministrice Yellen, ki prekomerno troši. Poudarjam, da je to politična neumnost, ki spodbuja inflacijo."

Stanley Freeman Druckenmiller je ameriški milijarder vlagatelj, filantrop in nekdanji upravitelj hedge sklada. Je nekdanji predsednik in predsednik družbe Duquesne Capital, ki jo je ustanovil leta 1981. Sklad je zaprl avgusta 2010, takrat pa je imel več kot 12 milijard dolarjev sredstev (11,1 milijarde evrov). V 30 letih je imel njegov sklad 30-odstotni povprečni letni donos. FOTO: CNBC icon-expand

Ameriški osrednji indeks se je letos odrezal slabše kot evropski, japonski ali celo slovenski SBITOP. Američani so imeli višji donos od Britancev in kitajskega indeksa na kopnem. Hongkonški delniški indeks je v zadnjem mesecu izrazito poskočil in prehitel ameriškega.

Slovenski borzni indeks SBITOP ima letos najboljši donos. FOTO: Investing icon-expand

Banka Slovenije je prejšnji teden objavila poročilo o finančni stabilnosti. Slovensko gospodarstvo je odporno na tveganja, čeprav inflacija ostaja višja od evropskega povprečja, je pojasnil viceguverner dr. Primož Dolenc. "Na globalni ravni tveganja ostajajo, kot najpomembnejša vidimo geopolitična tveganja. V Sloveniji so makroekonomske razmere v primerjavi z ostalim povprečjem držav Evropske unije nekoliko ugodnejše. Še vedno pa nas vse intenzivno zaposluje inflacija."

Slovenija ima nižji BDP na prebivalca ($28K oz. €26K) od zahodnoevropskih držav, vendar najvišjega od vseh vzhodnih držav, kar je še vedno pod povprečjem EU. FOTO: Mednarodni denarni sklad (IMF) icon-expand

Trg dela se bo z razvojem umetne inteligence v naslednjem desetletju močno spremenil. Najbolj iskani poklici bodo v zdravstvu in oskrbi. Na trgu bodo zelo iskani tudi serviserji električnih vetrnic in inštalaterji fotovoltaike. Število služb, povezanih s proizvodnjo, pravnimi nasveti in osebno prodajo, bo močno upadlo. Manj iskani bodo tudi operaterji v jedrskih elektrarnah.

Služba prihodnosti je tudi skrbnik za pse. FOTO: Visual Capitalist icon-expand

Koliko ste motivirani za delo, če plačujete 50-odstotni davek? Slovenija glede na stopnjo davka spada med najbolj obdavčene države v Evropi.

Slovenija velja za eno od najbolj obdavčenih držav med zahodnim in vzhodnim delom Evrope. FOTO: Trading Economics icon-expand

Bančni sektor ima zgodovinske rezultate. Delnica NLB dosega najvišje vrednosti in pretekli teden je poskočila za kar 6,5 odstotka. Delnica Nove Ljubljanske banke (NLBR) je imela v letošnjem četrtletju največji donos v indeksu SBITOP. Od začetka leta je višja že za 33 odstotkov. V prvem letošnjem četrtletju so v skupini dosegli za 16 odstotkov večji dobiček kot v lanskem četrtletju.

FS 1305 5 FOTO: Ljubljanska borza icon-expand

Prvi mož NLB Blaž Bordnjak je na vlagateljski konferenci prejšnji teden napovedal, da bo skupina NLB v petih letih ustvarila milijardo evrov čistega dobička. Napovedali so tudi višje dividende, od 50 do 60 odstotkov dobička. Glede na ambiciozno strategijo do leta 2030 naj bi postali še enkrat večji.

Blaž Brodnjak FOTO: Bobo icon-expand

Na Ljubljanski borzi je bilo prejšnji teden sklenjenih za skoraj 8 milijonov evrov poslov. Osrednji indeks SBITOP je teden končal za 1,5 odstotka višje. Poleg NLB so se najbolj okrepile delnice Petrola (PETG), in sicer za 2,5 odstotka. Najslabše jo je prejšnji teden odnesel Telekom Slovenije (TLSG), ki je izgubil skoraj 3 odstotke.

FS 1305 6 FOTO: Ljubljanska borza icon-expand

V zadnjem Finančnem Popkastu sem s predsednikom uprave Ljubljanske borze Alešem Ipavcem razpravljal, kako preiti iz obrobnega v trg v razvoj in kaj od državne srebrnine bi lahko vlagateljem ponudili na borzi ter zakaj politiki radi strašijo z razprodajo. "Mi smo že itak vse prodali, zdaj bomo pa še to prodali. Ravno obratno. Mi smo edina država v Evropi in verjetno še širše, ki ima 25-odstotni delež v vseh družbah, ki so v prvi kotaciji. V tretjini družb ima država 50-odstotni delež. Tega v Evropi ni."

Svetov portfelj je od zadnjega poročanja višji za 0,91 odstotka. Donosnost portfelja je po sedmih mesecih zrasla na 13,6 odstotka. Med naložbami je še vedno na vrhu ameriški rudar zlata Newmont, ker cena zlata dosega zgodovinsko najvišje vrednosti. Največjo pozicijo v portfelju ima svetovni dividendni ETF-sklad VGWE, ki je rahlo višji od zadnjega poročanja. Vrednost bitcoina po razpolovitvi ni poskočila in tudi sprejeti ETF na ceno bitcoina v Hongkongu ni pomagal, da se cena dvigne. ETF BTCE je vseeno nekoliko višji od surovinskega ETF-sklada EXXY. Po objavi rezultatov smo zvišali izpostavljenost proizvajalca premoga PebodyEnergy BTU, ki je nedavno dosegel nizko ceno, vendar v zadnjem tednu še ni začel pridobivati. Izguba pri kitajski Alibabi se počasi niža. 30 odstotkov portfelja hranimo v denarju.

Omejitev odgovornosti: Svet Portfelj ne predstavlja storitev investicijskega svetovanja. Vsebina ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je namenjena informiranju javnosti. Trgovanje predstavlja tveganje in lahko povzroči izgube. FOTO: Optimtrader icon-expand