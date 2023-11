Finančni komentar: Menjava vodstva

Prejšnji teden smo poročali o menjavi vodstva pri našem največjem naftnem trgovcu Petrolu. V ZDA je odmevala odločitev upravnega odbora OpenAI, ki je odpustil in znova zaposlil ustanovitelja Sama Altmana. Kripto svet zapušča CZ, prvi mož največje kripto menjalnice na svetu.

Izstopajoči dogodki na finančnih trgih v zadnjem tednu: Javier Milei, novoizvoljeni argentinski predsednik, je napovedal zaprtje centralne banke. Odpuščeni šef Sam Altman se je vrnil na OpenAI. Čangpengu Džaou oziroma CZ-ju, prvemu možu največje kripto menjalnice na svetu Binance, grozi 18 mesecev zapora, uporabniki so prejšnji teden s platforme umaknili 1,3 milijarde dolarjev. Ameriški regulator SEC (komisija za trg vrednostnih papirjev) toži eno od najstarejših kripto menjalnic Kraken. Bitcoin je po letu in pol spet dosegel vrednost 38 tisoč dolarjev. Netflix je produkcijskemu podjetju nakazal 11 milijonov dolarjev za izdelavo filma, vendar so producenti denar zapravili z opcijskim trgovanjem. Ameriški kupci so na črni petek samo na internetu zapravili 9,8 milijarde dolarjev, kar je za 7,5 odstotka več kot v lanskem letu. Prodaja na črni petek je globalno prvič v zgodovini presegla 70 milijard dolarjev.

Ko vrednost delnic hitro rastočih podjetij pade zaradi slabih novic, pametni vlagatelji priložnost izkoristijo. Vendar kljub drami med vodilnimi na Chat GPT-jevi platformi OpenAI in menjavi prvega moža največje kripto menjalnice Binance se vrednost Microsofta in bitcoina ni znižala, ampak povišala. Je to lahko znak, da bodo kripto sredstva in umetna inteligenca tudi v 2024 pomemben naložbeni razred.

V klepetalnega robota z umetno inteligenco ChatGPT lahko investirate z nakupom Microsofta, ki ima v lasti 49 odstotkov podjetja OpenAI. Microsoftova delnica prejšnji teden ni popustila.

icon-expand Delnica Microsofta je letos zrasla za skoraj 60 odstotkov. V aprilu 2023 so za 10 milijard kupili 49 odstotkov platforme OpenAi, ki ima v lasti ChatGPT. Bitcoin je prejšnji teden dosegel 38 tisoč dolarjev, kljub bojazni, da bi se lahko Binance, največja kripto menjalnica na svetu, zaprla. Ko je lani novembra bankrotirala menjalnica FTX, je bitcoin padel na 16 tisoč dolarjev. Od takrat je zrasel za skoraj 140 odstotkov. FOTO: TradingView

Bill Gates, eden od najbogatejših Zemljanov in ustanovitelj programskega podjetja Microsoft, je prejšnji teden razkril svoj naložbeni portfelj, vreden dobrih 42 milijard dolarjev.

icon-expand Bill Gates ima dobro tretjino portfelja v Microsoftu. Petino v skladu, ki ga vodita legendarna vlagatelja Warren Buffet in Charlie Munger. 15 odstotkov ima v kanadskih železnicah in prav tako 15 odstotkov v družbi za ravnanje z odpadki. V portfelju hrani 74 različnih podjetij. FOTO: Savvy Trader

Binance je z ameriškim pravosodnim ministrstvom sklenil poravnavo v vrednosti 4,3 milijarde dolarjev. Ameriška finančna ministrica Jenet Yellen je na tiskovni konferenci očitala pranje denarja in prikrivanje sumljivih transakcij. ''Podpirali so aktivnosti otroške zlorabe, prepovedane droge in terorizem skozi več kot 100 tisoč transakcij. V omenjenih transakcijah so sodelovale teroristične skupine, kot so Hamasove brigade Izadina al Kasama, Islamski džihad, Al kaida in ISIS.''

icon-expand Največji nosilec, ''holder'' bitcoinov, je Satoshi Nakamoto, ki predstavlja neznano osebo ali več njih. Na drugem mestu je menjalnica Binance, ki je prejšnji teden zamenjala ustanovitelja. Okoli 200 tisoč bitcoinov hrani tako ZDA kot Kitajska. FOTO: cooliganfields

Ustanovitelju menjalnice Binence Čangpengu Džaou oziroma CZ-ju je bila prejšnji teden odvzeta prostost, grozi mu 18 mesecev zapora za razliko od Sama Bankmana Frieda, šefa propadle menjalnice FTX, ki je nedavno dobil 110-letno zaporno kazen. Ko je CZ plačal varščino 175 milijonov dolarjev, so ga izpustili. Binance je poleg neznane osebe Satoshi Nakamoto največji ''holder'', nosilec bitcoinov. Trikrat večji od ZDA. CZ, ki je velik vplivnež v kripto svetu, je prepustil menjalnico, zdaj prihaja regulacija in to od ljudi, ki niti ne znajo pravilno izgovoriti imena največje kripto menjalnice na svetu, so izpostavili kripto privrženci na družbenih omrežjih.

icon-expand Kripto žeton BNB, ki deluje v sklopu menjalnice Binance, je prejšnji teden izgubil 8,04 odstotka vrednosti, medtem ko je pred enim letom kovanec FTX ob propadu menjalnice izgubil kar 95,97 odstotka vrednosti. FOTO: TradingView

Indeksi delniških trgov so bili prejšnji teden obarvani zeleno. Celo Izraelski indeks je prišel iz rdečih številk v zelene. Kljub temu pa glede na razmerje P/E, to je razmerje med ceno delnice in dobičkom, vidimo, da so največje delniške družbe v ZDA obarvane rdeče, številke prikazujejo razmerje P/E, ki nakazuje, da je večina podjetij prevrednotenih. Vse, kar je več od 18, je prenapihnjeno in zato v rdeči barvi. Izjema sta bančni in energetski sektor.

icon-expand Razmerje (P/E) med ceno delnice in dobičkom pri sedmih največjih delniških družbah v ZDA močno presega povprečne vrednosti. FOTO: Finviz

Ameriški predsednik Joe Biden je ob zahvalnem dnevu prejšnji teden poudaril, da je ekonomija stabilna in da ni razlogov za skrb. Pomilostil je dva purana, Svobodo in Zvonec. "Pomiloščam purana Svoboda in Zvonec. Vsi se lahko zahvalimo darilu, ki je naša država. Zapomnite si, mi smo ZDA."

icon-expand Vrednost surove nafte (Brent) vztraja pri ceni 80 dolarjev za 159-litrski sodček. Prejšnji teden se je surova nafta celo pocenila za 1,92 odstotka. Purana sta preživela. Mnoge živali v Mehiškem zalivu žal ne bodo, ker je prejšnji teden na neznani lokaciji v morju počil naftovod. Cena surove nafta je prejšnji teden ostala na vrednosti okoli 80 dolarjev za sodček. FOTO: TradingView

Več kot štiri milijone litrov nafte je iz cevi steklo v morje. O ekoloških katastrofalnih posledicah v Mehiškem zalivu smo poročali že leta 2010. Ekološko nevarnost predstavljajo tudi odsluženi fantomski tankerji, ki prevažajo rusko nafto, je v zadnjem finančnem Popkastu izpostavil dr. Mojmir Mrak, profesor za mednarodno ekonomijo z Ekonomske fakultete. "Ti tankerji veselo vozijo po svetu, brez zavarovanj in vsak od njih predstavlja ekološko bombo. To je samo vprašanje časa, kdaj bo prišlo do cirkusa na tem področju. To ni zgolj en ali dva tankerja, to je cela flota."

Po zamenjavi vodstva na vrhu Petrola je delnica najprej padala za dva odstotka in se potem v petek odbila ter teden zaključila pozitivno. Zelen teden je bil tudi za ves slovenski delniški indeks SBITOP.

icon-expand Petrol je prejšnji teden zaključil 0,41 odstotka višje. Slovenski delniški indeks SBI TOP je zrastel za 0,28 odstotka. FOTO: Investing

Svet Portfelj je osem evrov v minusu, čeprav smo prejšnji teden pridelali skoraj 80 evrov. ETF, ki sledi ceni bitcoina z oznako BTCE, je ustvaril prvi donos. Zdaj, ko je cena zlata pri 2000 dolarjih za 31,1-gramsko unčo, se prebuja tudi PAAS Pan American Silver, ki ima rudnike zlata in srebra. Kitajska Alibaba se od srečanja med Bidnom in Šijem še ni opomogla in je cenovno na ravni, kot je bila leta 2014, čeprav ima danes 10-krat več prihodkov. Delnica družbe Disney je dosegla vrednost 95 dolarjev in ima v portfelju najboljši rezultat.

icon-expand Omejitev odgovornosti: Svet Portfelj ne predstavlja storitev investicijskega svetovanja. Vsebina ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je namenjena informiranju javnosti. Trgovanje predstavlja tveganje in lahko povzroči izgube. FOTO: Optimtrader

V portfelju hranimo tudi delniško družbo, ki jo vodi tretji najbogatejši zemljan Bernard Arnault. Konglomerat luksuznih znamk bi lahko v prihajajočem veselem decembru še dodatno zrastel. Delnica je v zadnjem desetletju v povprečju ustvarila 21-odstotno letno rast.