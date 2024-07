Finančni komentar: Največji padec bitcoina od 2022

OGLAS

Glede na indeks strahu in pohlepa za kripto sredstva so vlagatelji pri 29 točkah, kar pomeni, da so na območju strahu. Od sredine marca je tudi Solana nižje za 34-odstotnih točk, Cardano za 55 odstotkov in Polygon MATIC za 61 odstotkov. Divergenca med tehnološkimi delnicami in bitcoinom se še naprej povečuje. Medtem ko denar zapušča kripto trg, ameriški tehnološki indeks Nasdaq narašča.

Ob nedavnem ameriškem dnevu neodvisnosti je delniški trg dosegel novo najvišjo zgodovinsko vrednost, rekorde dosegajo tudi slovenske delnice Krka, NLB in Pozavarovalnica Sava. Inflacija v Sloveniji je padla pod 2 odstotka, OECD izpostavlja, da imamo odporno gospodarstvo.

Slovenija ima 1,5-odstotno inflacijo kar je za odstotek nižje od evropskega povprečja. Junijska inflacija v Sloveniji je bila za polovico nižja kot v Avstriji ali na Madžarskem. Za odstotek nižja je kot na Hrvaškem. Zahodne države, kot so Nemčija, Francija in Španija, imajo višjo inflacijo od Slovenije. Prav tako imamo nižjo inflacijo od vzhodnoevropskih držav. Zgolj zahodna soseda Italija beleži 0,8-odstotno inflacijo in je nižja od naše. Brezposelnost v Italiji je višja kot v Sloveniji. Pri nas je brezposelnost pod evropskim povprečjem in ostaja rekordno nizka v starostni skupini mladih.

Predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde je izpostavila, da ne želi videti inflacije pod 2 odstotka. Minuli teden se je udeležila konference centralnih bankirjev na Portugalskem. Srečanja se je udeležil tudi prvi mož ameriške centralne banke Jerome Powell in tudi slovenski guverner Boštjan Vasle. Kdaj lahko v Evropi pričakujemo nadaljnje reze obrestnih mer, še ni znano, je izpostavila Lagardova. " Samozavestno smo se odločili za nižanje obrestnih mer v juniju, in sicer za 25 bazičnih točk. Uvodoma sem izpostavila, da to ni nekaj samoumevnega, kar bomo počeli še naprej. Vsak nadaljnji korak bomo podrobno analizirali in opazovali, če se samozavest okrepi, da nadaljujemo po tej poti."

Volitve v Združenem kraljestvu in zmaga laburistov niso vplivali na angleški delniški trg. Indeks FTSE 100, ki je vodilni indeks londonske borze, je dosegel zgodovinsko vrednost sredi maja in je od takrat izgubil slabe 3 odstotke. Najpomembnejši borzni indeks v Franciji CAC 40 je od sredine maja izgubil skoraj 10 odstotkov oziroma skoraj celoten letošnji donos, prejšnji teden je spet začel naraščati in naraščajoči trend se nadaljuje tudi po presenetljivi zmagi levice.

Ameriški tehnološki Nasdaq je minuli teden ob dnevu neodvisnosti dosegel novi zgodovinski vrh. Letos je pridobil že 24 odstotkov. Ameriška senatorka Nancy Pelosi je nedavno kupila dodatnih 10 tisoč delnic Nvidia in je tudi začela investirati v izdelovalca polprevodnikov Broadcom. Prodala je sicer 2500 delnic Tesle, še preden je minuli teden tečaj poskočil za 27 odstotkov. Mark Zuckerberg lastnik METE, ki ima v lasti Facebook, Instagram in WhatsApp, je dan neodvisnosti praznoval na valovih s pivom in zastavo, oblečen v smoking.

Tečaj Tesle je v zadnjem mesecu višji za 46 odstotkov. Podoben donos je META ustvarila od začetka leta. Tesla je bila še nedavno ena od najslabših delnic v osrednjem ameriškem indeksu S&P 500, vendar je minuli teden poskočila za kar 27 odstotkov in tako izničila vso letošnjo izgubo. Tesla je v zadnjih treh mesecih dobavila za skoraj 5 odstotkov manj avtomobilov kot v enakem obdobju lani. Analitiki so pričakovali večji padec prodaje. Velika novica za vlagatelje je prihod robo taksijev, ki jih bodo javnosti predstavili 8. avgusta.

Elon Musk bi lahko postal tudi svetovalec Donalda Trumpa, če bo izvoljen za predsednika. Ob dnevu neodvisnosti ZDA spomnimo, da so bili ustanovni očetje, ki so ustvarili ZDA, precej mlajši od obstoječih predsedniških kandidatov. Najstarejši je bil Thomas Jefferson, ki je imel leta 1776 samo 33 let.

Osrednji slovenski delniški indeks je v zadnje pol leta pridobil 27 odstotkov, kar je celo več kot ameriški, ki sledi tehnološkim velikanom. Letos je največ zrasla NLB in sicer za kar 52 odstotkov.

Rekordno vrednost sta dosegli tudi Krka, ki je letos višje za 28 odstotkov in Sava Re, ki je pridobila 16 odstotkov. Na Ljubljanski borzi je bilo sklenjenih za 5,9 milijona evrov poslov.

Bitcoin je imel najslabši teden letos, saj je izgubil skoraj 15 odstotkov vrednosti. Letos je pridobil 32 odstotkov, kar je samo 5 odstotkov več kot slovenski delniški indeks SBITOP. Ethereum je minuli teden izgubil 18 odstotkov, vendar je od začetka leta višje za 30 odstotkov. Krvavele so tudi ostale kriptovalute.

Razlogov za padec cene bitcoina je več. Leta 2014 je zaradi kibernetskega napada propadla kripto menjalnica Mt. Gox vendar je stečajni upravitelj v petek začel izplačevati upnikom 142 tisoč bitcoinov, kar je okoli 8 milijard evrov. V času napada na Mt.Gox je bila cena bitcoina okoli 500 evrov, danes je višja za stokratnik, zato trg pričakuje, da bo večina oškodovancev bitcoin naložbo prodala.

Dodatni prodajni pritisk bitcoina je minuli teden povzročila nemška vlada, ki je začela prodajati zasežene bitcoine. Nemška poslanka Joana Cotar opozarja, da je prodaja nespametna, ker so lahko zaseženi bitcoini strateška naložba, če bi digitalna valuta postala rezervna valuta, o čemer že poteka razprava v ZDA.

Sklad, ki sledi ceni Ethereuma (WETH), in ETF sklad, ki sledi ceni bitcoina (BTCE), je teden končal celo nižje kot kitajska Alibaba. Kljub padcu je Svet portfelj v zadnjem tednu uspel zvišati donos za 0,17 odstotka in je od začetne naložbe 21. septembra 2023 pridobil 12,47 odstotka. Pozitivni donos je zaščitil rudar zlata Newmont NEM, ki ima od začetne naložbe že kar 44-odstotni donos. Na drugem mestu v portfelju je svetovni dividendni ETF VGWE. Malo je pridobil tudi surovinski ETF EXXY. Energetski ETF XDW0 še vedno ne sledi rasti cene surove nafte. Donos je rahlo izboljšal tudi proizvajalec premoga Peabody Energy BTU.

Omejitev odgovornosti: Svet Portfelj ne predstavlja storitev investicijskega svetovanja. Vsebina ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je namenjena informiranju javnosti. Trgovanje predstavlja tveganje in lahko povzroči izgube.