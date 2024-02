Finančni komentar: Ne čakaj na maj

OGLAS

Ob zaključku petega tedna v letu 2024 so trgi znižali pričakovanja na 38 odstotkov verjetnosti, da bo ameriški Fed (Federalne rezerve) na naslednjem srečanju, ki bo v marcu, znižal obrestno mero na stopnjo 5.00 do 5,25 odstotka. Prvo verjetno nižanje obresti za 25 bazičnih točk bo glede na odstotek verjetnosti šele ob koncu pomladi v maju. Delniški indeksi medtem rastejo, kot da so centralne banke obresti že znižale. Vrednost 20-letnih ameriških obveznic je prejšnji teden poskočila, kot da se nižanje obresti sploh ne bo zgodilo. Zlato ohranja zgodovinsko visoko ceno, kot da se obeta "mehak pristanek". Cena surove nafte nakazuje, da vstopamo v recesijo. Nepremičninski trg se medtem obnaša, kot da se nič ne dogaja. Satirično dogajanje finančnih trgov spominja na šaljiv komentar Franeta Milčinskega Ježka, ki je napisal besedilo skladbe "Ne čakaj na maj " iz istoimenskega filma, ki ga je leta 1957 režiral František Čap.

Frane Milčinski "Ježek" je v filmu Ne čakaj na maj (1957) igral vlogo profesorja filozofije. FOTO: Milan Kumar icon-expand

Mark Zuckerberg je pred dvajsetimi leti v študentski sobi na Harvardu kot 19-letni študent ustvaril Facebook in je trenutno bogatejši od očeta Windowsov Bill Gatesa. Podjetje Meta, ki ima poleg Facebooka v lasti tudi Instagram in WhatsApp, bo prvič v zgodovini vlagateljem izplačalo dividendo.

4. februar 2004, ko je Mark Zuckerberg ustvaril Facebook FOTO: Mark Zuckerberg icon-expand

V petek je tržna kapitalizacija družbe Meta zrasla za rekordnih 196 milijard dolarjev, kar je 183 milijard evrov in to v zgolj enem dnevu, kar je največ v zgodovini. Zuckerberg ima 13-odstotni delež v podjetju, njegovo premoženje se je v enem dnevu zvišalo za 28 milijard dolarjev (26 milijard evrov).

Letos je luksuz premagal tehnologijo. Najbogatejši človek je postal Francoz Bernard Arnault, lastnik prestižne znamke Louis Vuitton. Zgodba se začne na podeželju v Franciji v začetku 19. stoletja, ko je mladi Louis Vuitton odraščal v revščini. Dečku je pri desetih letih umrla mama, kmalu zatem je izgubil še očeta. Louis Vuitton je na kmetiji živel kot sirota in se iz dneva v dan trudil preživeti. Primoran je bil zapustiti domačijo in se odpraviti na 470 kilometrov dolgo pot proti Parizu, da bi našel delo. Pot je trajala zelo dolgo, vendar je po prihodu v glavno francosko mesto postal priljubljen med bogatim slojem družbe, ker je imel sloves izjemnega izdelovalca potovalnih kovčkov. Svetovni ugled in tudi prepoznavni logo iz črk LV je ustvaril njegov edini sin Georges Ferreol Vuitton, ki je ime družbe želel ohraniti v spomin na očeta.

Louis Vuitton, leta 1888 FOTO: Wikipedia icon-expand

Danes v podjetju ni več nikogar iz družine Vuitton, ampak je družba v lasti družine Arnault. Najbogatejši zemljan Bernard Arnoult je leta 1989 prevzel družbo in jo združil z znamkama Moet, Hennessy. Delnico LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy poznate tudi iz našega Svet portfelja. Gre za konglomerat luksuznih znamk, od oblačil, pijač, parfumov do luksuznih ur. Na drugem mestu lestvice najbogatejših je Elon Musk, ustanovitelj Tesle in družbe Space X. Elon Musk je bil lani na čelu lestvice. Tretji najbogatejši je šef Amazona Jeff Bezos. Na četrtem mestu je 39-letni Mark Zuckerberg, oče Facebooka. Pa vsi so pred leti rekli, da je Facebook mrtev.

Lestvica najbogatejših skoraj v celoti pripada Američanom, vendar prvo mesto zaseda Francoz. FOTO: icon-expand

Družba Meta ima štiri milijarde različnih uporabnikov, vsak mesec kar polovica Zemljanov uporablja njihov produkt. Prejšnji teden so napovedali, da bo lastnikom delnic izplačana dividenda v vrednosti 50 centov na delnico. Mark Zuckerberg bo naslednje leto samo od dividend prejel 650 milijonov evrov oziroma 700 milijonov dolarjev. Meta je prejšnji teden poročala o izjemnih četrtletnih poslovnih rezultatih, prihodke so povečali za 2,5 odstotka nad pričakovanji, dobiček pa je presegel pričakovanja za kar za 10 odstotkov. V enem letu in treh mesecih je delnica ustvarila 437-odstotni donos.

Vrednost delnice Meta je po objavi rezultatov poskočila za 21,18 odstotka. Delnica je bila konec oktobra 2022 vredna 88 dolarjev (81 evrov), danes je delnica vredna 475 dolarjev (439 evrov). FOTO: TradingView icon-expand

Glavni finančni dogodek prejšnjega tedna je bilo zasedanje ameriške centralne banke Fed. Prvi mož Zveznih rezerv Jerome Powell ni znižal obrestnih mer. Presenetil je predvsem z izjavo, da je marčevsko nižanje malo verjetno. "Verjamemo, da je obrestna mera dosegla vrhunec v obdobju zaostrovanja. V kolikor bomo še naprej beležili gospodarsko rast in v kolikor se bo ekonomija razvijala kot pričakovano, verjamemo, da bomo letos začeli razmišljati o nižanju obrestne mere." Ameriški delniški trg se je že med govorom obarval rdeče, skoraj vse delnice so dan končale z negativno rastjo. Delnice Boeinga (BA) so medtem pridobile pet odstotkov.

Rdeča sreda ni prinesla večje korekcije na trgu, ki jo mnogi vlagatelji že dlje časa napovedujejo. Tehnološke delnice so v naslednjih dveh dneh znova začele strmo naraščati, prav zaradi odličnih četrtletnih poslovnih rezultatov. FOTO: Finviz icon-expand

Največje podjetje na svetu, Microsoft, je prejšnji teden sporočil, da je presegel zastavljene poslovne rezultate, delnica je kljub dobri novici padla, ker podjetje, ki je vredno 3000 milijard dolarjev (2776 milijard evrov), težje raste. Podobno tudi Apple, drugo največje podjetje na svetu, ki je prav tako preseglo poslovna pričakovanja, vendar je delnica kljub temu rahlo zdrsnila nižje. Amazon, ki je vreden 1780 milijard dolarjev (1647 evrov), je v petek po objavi izjemnih rezultatov poskočil za skoraj osem odstotkov.

Tečaj delnice Microsoft je izgubil 2,84 odstotka, kljub temu da so ustvarili 5,73 odstotka višji dobiček od pričakovanega. Apple je padel za 0,61 odstotka, kljub 3,77 odstotka višjemu dobičku od pričakovanega. Amazon je imel 25,85 odstotka večji dobiček od pričakovanega in delnica je dan zaključila 7,87 odstotka višje. FOTO: TradingView icon-expand

Glavni ekonomist Mednarodnega denarnega sklada Pierre Oliviere Gourinchas je minuli teden izpostavil, da analitiki vidijo luč na koncu tunela in zato so izboljšali gospodarske napovedi rasti za svetovno ekonomijo in znižali stopnjo pričakovane inflacije. "Svetovna inflacija se bo znižala na stopnjo 5,8 odstotka v letu 2024 in v letu 2025 na stopnjo 4,4 odstotka. Napovedi za leto 2025 smo znižali." Medtem je inflacija v Argentini presegla 200-odstotno stopnjo. V Sloveniji je bila lani 4,2- odstotna, decembra 3,8-odstotna. Januarska inflacija v Evropski uniji je bila 2,8-odstotna, decembra je bila 2,9-odstotna. V ZDA se je inflacija v decembru zvišala s 3,14 na 3,35 odstotka.

Kakšna je januarska inflacija v ZDA, bo znano naslednji teden. Številna ameriška podjetja so prejšnji teden napovedala odpuščanja, Hasbro za 20 odstotkov, Twitch 35 odstotkov, Levi's 15 odstotkov delavcev, banka Citigroup bo odpustila 20 tisoč zaposlenih, UPS 12 tisoč zaposlenih. Trenutna brezposelnost v ZDA je 3,7-odstotna, kar je nižje, kot so analitiki pričakovali. Ameriški trg dela je zelo odporen, v januarju je gospodarstvo ustvarilo 353 tisoč novih delovnih mest, pričakovali so jih 216 tisoč. FOTO: FOMC in ECB icon-expand

Nemški novinar in urednik časopisa Die Welt Holger Zschaepitz je poročal, da je nemška inflacija januarja padla s 3,7 odstotka na 2,9 odstotka, kar je najnižje po juniju leta 2021. Jedrna inflacija v Nemčiji (brez hrane in energentov) se je januarja znižala s 3,5 odstotka na 3,4 odstotka, kar je najnižje od junija 2022.

Nemški energetski sektor je v deflaciji, cene energentov so 2,8 odstotka nižje kot v enakem obdobju lani. Inflacija hrane se je v zadnjem mesecu znižala s 4,5 odstotka na 3,8 odstotka. FOTO: Holger Zschaepitz icon-expand

Zdi se, kot da je inflacija pod nadzorom, vendar prihajajo novi problemi. Sodišče v Hongkongu je prejšnji teden likvidiralo nepremičninskega giganta Evergrande. Ko je delnica po objavi novice strmoglavila za 20 odstotkov, so na borzi ustavili trgovanje. Kitajska je slon v porcelanasti sobi in predstavlja čedalje večjo grožnjo za ameriško gospodarstvo, je prejšnji teden izjavil šef FBI Cristopher Wray. Najbolj ga skrbijo kitajski kibernetski napadi. "Kitajski hekerji napadajo kritično infrastrukturo, kot so vodovod, električno omrežje, cevi za nafto in plin ter prevoz. Tveganje, ki ogroža vsakega Američana, nemudoma zahteva našo pozornost." Na Kitajskem kljub milijardam evrov državne pomoči delniški trgi tonejo, zato se vlagatelji sprašujejo, če je bila likvidacija družbe Evergrande zgolj začetek padanja domin.

Dobra novica je, da je cena surove nafte Brent od prejšnjega ponedeljka padla za 8,23 odstotka, slaba novica pa, da to verjetno nakazuje ohlajanje gospodarstva. Cena surove nafte hitro pada, kljub temu da so članice OPEC+ sklenile, da z letošnjim letom še dodatno znižajo dnevno črpanje. FOTO: TradingView icon-expand

Makroanalitik Octavio Costa iz Crescat Capital opozarja, da so centralne banke v letu 2023 akumulirale največje količine zlata v zadnjih petdesetih letih in zato verjame, da bi cena zlata, ki je trenutno na zgodovinsko visokih vrednostih, kmalu lahko presegla rekordne nivoje.

Graf prikazuje, kako vrednost zlata dosega rekordno visoke vrednosti v šestih različnih svetovnih valutah. FOTO: Crescat Capital icon-expand

Vpis državnih obveznic bo potekal do konca naslednjega tedna. Na Ljubljanski borzi je bilo prejšnji teden sklenjenih za 6,2 milijona evrov poslov. Slovenski delniški trg raste, vse delnice iz osrednjega indeksa SBI TOP so se minuli teden okrepile in indeks devetih delniških družb je prejšnji teden končal 2,32 odstotka višje. Največ je zrasel tečaj delnice NLB, in sicer za 4,58 odstotka, prvič v zgodovini je delnica presegla vrednost 90 evrov, trgovalni teden je končala pri 93 evrih za lot. Sicer pa je tečaj NLB delnice v zadnjih treh mesecih pridobil 30 odstotkov.

SBI TOP dosega rekordne vrednosti iz leta 2022 pred začetkom vojne v Ukrajini. Večje premike v prejšnjem tednu so imeli Pozavarovalnica Sava, Petrol, Cinkarna Celje, Luka Koper in Zavarovalnica Triglav. Equinox, Telekom Slovenije in Krka so minuli teden zrasli manj kot odstotek. FOTO: Investing icon-expand

O ljudski obveznici in letnem donosu 3,4 odstotka ter namenu, da investiranje spodbudi finančno pismenost v družbi, sem v četrtkovem Finančnem POPkastu razpravljal s profesorjem Aljošo Valentinčičem z Ekonomske fakultete v Ljubljani. "Kakor koli obrnemo, ali z vidika države ali z vidika varčevalca, ta obrestna stopnja 3,4 odstotka ni nizka. Država se na mednarodnih trgih lahko zadolži po bistveno bolj ugodni obrestni meri, tam vsaj 0,5 odstotka nižje, varčevalci pa ob tej varnosti ne vem, kje lahko dobijo tako dobro obrestno mero, depoziti prinašajo manj."

Bitcoin v prejšnjem tednu ni ustvaril večjih premikov, vseeno je ETF, ki sledi njegovi ceni, z oznako BTCE naša najbolj donosna naložba v Svet portfelju. Dobrih 200 evrov smo v plusu skupaj z dividendami. Peabody Energy, ki rudari in prodaja premog je nekoliko nižje, kot je bil prejšnji teden. Kitajska Alibaba kljub državni pomoči še vedno ni pokazala prave rasti, kljub temu da jo kupuje tudi Jack Ma. V sredo čakamo objavo kvartalnih poslovnih rezultatov. Delnice družbe Disney z oznako DIS so v prejšnjem tednu rahlo zrasle in so trenutno tretja najbolj donosna naložba v portfelju. Defenzivni dividendni ETF VGWE je ostal skoraj nespremenjen. Od prejšnjega tedna je nekoliko nižji tudi tečaj delnic PAAS, gre za družbo Pan American Silver, ki rudari, hrani in prodaja zlato. Delnice najbogatejšega Zemljana Louisa Vuittona Moet Hennesy, z oznako LVMH, smo prodali in pozicijo zaprli s skoraj 3-odstotnim donosom. Sicer polovico sredstev hranimo v denarju, čakamo na priložnosti ob morebitni korekciji na trgu.

Omejitev odgovornosti: Svet Portfelj ne predstavlja storitev investicijskega svetovanja. Vsebina ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je namenjena informiranju javnosti. Trgovanje predstavlja tveganje in lahko povzroči izgube. FOTO: Optimtrader icon-expand