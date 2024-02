Finančni komentar: newyorški Nasdaq in Prešernov dan

Američanom je uspelo, osrednji delniški indeks S & P 500 je kljub inflaciji in visokim obrestnim meram prvič v zgodovini presegel 5000 točk in tako prebil pomembno psihološko mejo. Kitajci medtem beležijo deflacijo in drvijo proti recesiji.

Znani angleški ekonomist John Maynard Keynes je trdil, da je lahko iracionalno obnašanje na trgih nekaj povsem običajnega. Trdil je, da so lahko finančni trgi dlje časa iracionalni, kot so lahko vlagatelji solventni, sposobni poravnati svoje plačilne obveznosti. Dodamo lahko še citat Jima Granta, avtorja številnih finančnih knjig: "Predvidevati, da vrednost delnice sloni zgolj na poslovnih rezultatih družbe, je povsem zgrešeno, ljudje so še nedolgo nazaj zažigali čarovnice." V kolikor še vedno dvomite, da smo lahko pogosto podvrženi nerazumnemu vedenju, naj dodam, da so zadnji človeški ZOO v Brusslju zaprli šele leta 1958 ter v Franciji uradno uporabljali giljotino vse do septembra 1977. Ne sprenevedajmo se, ker smo ljudje lahko povsem domišljava bitja in finančni trg je včasih lakmusov papir, ki oriše norijo pohlepa in strahu.

Indeks, ki sledi vrednosti borze Nasdaq je od leta 1971 zrasel za več kot 14 000 -odstotkov.

Finančni minister Klemen Boštjančič je včeraj dopoldne izpolnil obljubo in vpisal nakup državnih obveznic z letno donosnostjo 3,4 odstotka. Koliko namerava vložiti, ni želel razkriti, kot tudi, če je vpisanih več kot 250 milijonov evrov, kolikor znaša prva načrtovana izdaja obveznic. Vpis poteka do konca tedna.

Slovenski narodni praznik kulture praznujemo 8. februarja in prav na Prešernov dan leta 1971 je svet dobil prvo elektronsko borzo Nasdaq, ki tradicionalno sledi tehnološkim delnicam.



Ameriški tehnološki giganti, ki razvijajo čipe za umetno inteligenco in podatkovno tehnologijo, ter glavni proizvajalci polprevodnikov izpolnjujejo pričakovanja vlagateljev, ker so po objavi odličnih poslovnih rezultatov trg dvignili v višave, vendar vsak balon lahko enkrat poči. Delnice družbe Nvidia so imele lansko leto 236-odstotni donos. Letos je tržna vrednost podjetja presegla 1700 milijard evrov, kar je približno toliko, kot znaša celotna kapitalizacija delniškega trga v Hongkongu. Celotno ekonomijo poganjajo tehnološka podjetja, ki stavijo na umetno inteligenco, ameriški indeks Russell 2000, ki sledi manjšim in srednje velikim podjetjem, je od začetka leta padel za 2,32 odstotka.

Od leta 2014 do 2019 je indeks napredoval za 1000 točk od vrednosti 2000 do 3000 točk. Pred tem je za 1000 točk potreboval 4168 trgovalnih dni oziroma gre za obdobje od leta 1998 do 2014.

Nemški urednik in novinar Holger Zschäpitz, ki za časopis Die Welt pripravlja finančne analize, navaja, da je glavni ameriški indeks S & P 500 potreboval 719 trgovalnih dni, da je zrasel za tisoč točk in prvič v zgodovini presegel pomembno psihološko mejo 5000 točk. Ugotavlja, da se rast z leti pospešuje, ker je indeks v preteklosti za 1000 točk potreboval 1227 trgovalnih dni.

Nadpovprečno visok P/E imajo izdelovalci čipov Nvidea 95, AMD 329, Intel 112. Tudi farmacevt Eli Lilly ima P/E 126.

Trenutno razmerje med ceno delnice in dobičkom (tako imenovani kazalnik P/E ) na ameriškem delniškem trgu je malo nad 23, kar je nadpovprečno visoko, zgodovinsko povprečje je okoli 17. V zelenem povprečju je finančni in energetski sektor, skoraj vse ostalo je obarvano rdeče. Visoka vrednotenja spominjajo na "pika-kom" balonček iz leta 1999, ko je bilo na trgu veliko hitro rastočih internetnih družb. Delnice bodo kljub temu dobra naložba tudi v letošnjem letu, je prejšnji teden izpostavil predsednik uprave NLB Skladov Luka Podlogar in pojasnil, da je današnji trend rasti tehnoloških podjetij povsem drugačen, kot je bil v letu 1999, ker trenutna rast temelji na izjemnih poslovnih rezultatih. "Dotcom zgodbo je ustvarila kopica mladih podjetij brez denarnega toka in z negativnimi maržami, ves denar, ki se je zlival v podjetja, je temeljil na bodočih pričakovanjih in teh podjetij je bilo zelo veliko. Danes, če gledamo tehnološki sektor, vidimo, da imamo notri gigante, ki so največja svetovna podjetja, ki ustvarjajo ogromno denarja in imajo pozitiven denarni tok in so njihove operativne marže izjemno visoke."

Celoten energetski sektor iz S & P 500 ustvarja dvakrat več prostega denarnega toka kot Microsoft, ki je glede na tržno kapitalizacijo dvakrat večji.

Makroanalitik Otavio Costa iz Crescat Capital je nedavno primerjal največje podjetje na svetu Microsoft, ki je trenutno vredno okoli 2780 milijard evrov (3000 milijard dolarjev), kar je dvakrat več kot celotni energetski sektor v S & P 500.

Podatkovno informacijsko podjetje Palantir (PLTR), ki uporablja umetno inteligenco je od objave rezultatov prejšnji teden višje za 45 -odstotkov. ARM, ki je komaj jeseni začel trgovati na Nasdaqu je po objavi kvartalnih rezultatov v četrtek poskočil za skoraj 60 -odstotkov.

Vodilni razvijalec čipov za umetno inteligenco Nvidia je letos višje že za 51 odstotkov (NVDA), družba bo poslovne rezultate objavila naslednjo sredo. Ameriška senatorka Nancy Pelosi in njen mož sta z nakupom opcij družbe Nvidia letos zaslužila že več kot 1 milijon evrov.

Kitajski JD.com je nižje za 7,32 -odstotka in tudi teečaj kitajskega velikana Tencent je padel za 1,92 -odstotka. Nastaja čedalje večja divergenca med ameriškim in kitajskim delniškim trgom.

Svet se spopada z inflacijo, ki se sicer po napovedih Mednarodnega denarnega sklada umirja in bo letos nižja, kot je bila v 2023. Medtem se Kitajci spopadajo z deflacijo in delniški trg kljub napovedani državni pomoči tone nižje. V nakup delnic Alibaba se je podal tudi Jack Ma, vendar je vrednost prejšnji teden vseeno padla za 8 odstotkov.

Japonske delnice so letos v povprečju višje že za 10 odstotkov. Svetovni indeks je imel v 2024, 3-odstotno rast. Indijski indeks je zrasel za samo četrt odstotka. Slovenski indeks je v primerjavi v svetovni špici z 10-odstotnim donosom.

Vlagatelji iščejo priložnosti onkraj Kitajske, meni Rok Potočnik, višji upravitelj premoženja. Do ameriških in evropskih delnic je nevtralen. "Menimo, da bo v kombinaciji skromne gospodarske rasti ob padajoči inflaciji omogočila centralnim bankam nižanje obrestnih mer, kar bo dalo podporo delniškim naložbam, vidimo dodano vrednost v nekoliko višji izpostavljenosti do indijskih in japonskih naložb."

Vrednost sodčka surove nafte Brent je od 30 januarja do danes nižja za 1,48 odstotka.

Ne bodite presenečeni, če za valentinovo opazite, da je čokolada dražja. Zaradi podnebnih sprememb, močnega deževja v Gani in Slonokoščeni obali so pridelki kakava manjši in posledično je cena na borzi dosegla rekordno vrednost. Lani so podivjale cene olivnega olja in pomarančnega soka, ki je imel 60-odstotni donos. Letos ima kakav zgodovinsko rekordno vrednost in je od začetka januarja dražji že za 33 odstotkov. Dražiti se je začel že lani, ko je prav tako kot pomarančni sok poskočil za 60 odstotkov. Sodček surove nafte (Brent) je cenejši, kot je bil pred dvema tednoma, vendar je danes gorivo na črpalkah vseeno dražje.

Ripple XRP prejšnji teden ni beležil rasti, Etherium ETH drugi največji takoj za Bitcoinom je zrasel za 7,4 -odstotke. Cardano ADA za 3,8 -odstotke, Avalanche AVAX in Solana SOL sta imela najvišjo rast malo pod 10 -odstotkov.

Bitcoin je od prejšnjega tedna spet oživel in zrasel za 13 odstotkov, včeraj se je približal vrednosti 50 tisoč dolarjev, kar je 46.400 evrov. Ostale kriptovalute počasi sledijo naraščajočemu trendu.

Omejitev odgovornosti: Svet Portfelj ne predstavlja storitev investicijskega svetovanja. Vsebina ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je namenjena informiranju javnosti. Trgovanje predstavlja tveganje in lahko povzroči izgube.

Bitcoin ETF velikih finančnih institucij je lahko tudi uradno odlagališče za bitcoin kite, je v zadnjem Finančnem POPkast razložil Primož Cencelj, eden od najuspešnejših upravljavcev premoženja pri nas. "Kiti, veliki lastniki bitcoin žetonov, imajo, odkar velike finančne inštitucije trgujejo z ETF, ki sledi ceni bitcoina, več možnosti zagotovljene prodaje, in sicer tako, da cena bitcoina pri tem ne pade bistveno preveč. Če sem sam velik investitor oziroma imetnik teh sredstev, je meni zelo v interesu, da se poveča nabor kupcev po mojih dobrinah."

V Sloveniji poteka še zadnji teden vpisa državnih obveznic. Na slovenskem kapitalskem trgu je čutiti optimizem, Ljubljanska borza je najvišje po letu 2008, največjo rast sta imela v prejšnjem tednu NLB in Petrol. Osrednji indeks SBI TOP je minuli teden pridobil 4,1 odstotka, opravljenih je bilo za 8 milijonov evrov poslov. Delnica Krke, ki ima največji delež v indeksu SBI TOP je po objavi poslovnih rezultatov zrasla za 2,6 odstotka. Dobiček je sicer presegel napovedi, vendar je bil za 14 odstotkov nižji, ne zaradi slabega poslovanja, ampak upada rublja. Petrol je vreden več kot milijardo evrov in delnica je prejšnji teden zrasla za 8,4 odstotka, predvsem zaradi napovedane rasti dobička.

Tečaj NLB je prejšnji teden pridobil 7,3 odstotka.

Tečaj delnic Nove Ljubljanske banke je včeraj prvič v zgodovini presegel 100 evrov. Posle so v ponedeljek sklepali pri ceni 100,51 evra, sicer pa je delnica v zadnjih štirih mesecih zrasla za 35 odstotkov. NLB Skladi so imeli po letu 2021 drugo najboljše leto v zgodovini, je prejšnji teden na okrogli mizi predstavil Blaž Bračič, član uprave. "Opažamo in smo veseli, da se finančna pismenost ljudi v Sloveniji izboljšuje. To opažamo od covida naprej od 2020, ko pride do padcev na finančnih trgih, ljudje ne derejo več iz skladov, ampak celo vplačujejo, kar je gotovo bolj smiselno kot v preteklosti, ker korekcije na finančnih trgih vedno bojo. Delnice rastejo in padajo."

