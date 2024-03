Finančni komentar: Pravljična naključja

Bitcoin je prebil najvišjo vrednost, ko je šef propadle kriptomenjalnice FTX praznoval rojstni dan. Šef družbe Nvidia in izvršna direktorica konkurenčne družbe AMD sta bratranec in sestrična. Umetno inteligenco poganja premog, živimo v času pravljičnih naključij.

Na delniških trgih inflacija vztraja in ameriška centralna banka Fed letos ne bo nižala ključnih obrestnih mer, meni Torsten Slok, glavni ekonomist ameriške družbe za upravljanje Apollo. Guverner Feda Jerome Powell je minuli teden v predstavniškem domu izpostavil, da letos vseeno lahko pričakujemo prvo nižanje, vendar še ni znano, kdaj.

Jerome Powell in usoda FED med kladivom in nakovalom FOTO: Midjourney icon-expand

Glavna svetovna valuta dolar pada, tečaj je prejšnji teden izgubil dober odstotek. Ameriške regionalne banke so v težavah in gospodarstvo se pospešeno ohlaja, rekordna zadolženost pa narašča. Kitajska centralna banka je največji kupec fizičnega zlata, kar je prejšnji teden dvignilo ceno na zgodovinsko najvišjo raven. V ZDA medtem vlagatelji stavijo na prehod v digitalno zlato, t. i. bitcoin, ki je v minulem tednu prav tako prvič prebil najvišjo vrednost. Ekonomist David Rosenberg opozarja, da v letošnjem letu obstaja kar 85 odstotkov verjetnosti za nastanek recesije.

Minuli teden je bitcoin prvič dosegel zgodovinsko najvišjo vrednost v sredo, ko je imel Sam Bankman Fried rojstni dan. Šef največje propadle kripto menjalnice FTX, ki je po kolapsu povzročil padec kriptovalut in bitcoin potisnil na najnižjo vrednost v leta 2022, zdaj po poročanju New York Posta deli paznikom v brooklynskem zaporu kripto nasvete, naj namesto bitcoina raje kupijo Solano (SOL).

Sam Bankman Fried je trenutno v priporu in bo letos 28. marca začel prestajati zaporno kazen. FOTO: Kanal A icon-expand

Bitcoin je v preteklosti najvišjo vrednost dosegel novembra 2021, ko še ni bilo visoke inflacije, zato mnogi opozarjajo, da je trenutno še vedno nižje, kot je bil pred tremi leti, ko je dosegel vrednost 69.000 dolarjev oziroma 63.000 evrov. Kumulativna stopnja inflacije je bila v tem obdobju 13,8-odstotna, kar pomeni, da je letošnja zgodovinsko najvišja vrednost bitcoina v resnici pri ceni 78.535,53 dolarja oziroma 71.757,21 evra.

Bitcoin je v petek prvič prebil mejo 70.000 dolarjev, kar je 64.000 evrov, in glede na inflacijo še ni dosegel zgodovinsko najvišje vrednosti, čeprav je presegel vrednost iz novembra 2021. FOTO: Inflation calculator icon-expand

Delniške trge poganja zgodba o umetni inteligenci in paradni konj je Nvidia, ki ustvarja zavidljive denarne tokove ter preseneča vse vlagatelje in posledično je tečaj delnic (NVDA) zgolj od februarja višji za 42,26 odstotka, od začetka letošnjega leta se je vrednost delnic skoraj podvojila. Tehnološke družbe želijo čim hitreje razviti svoje čipe za umetno inteligenco in na trgu ustvariti konkurenco, med njimi je podjetje Advanced Micro Devices - AMD. Tečaj delnic (AMD) je od začetka leta pridobil že 49,65 odstotka. Zanimivo naključje, da sta predsednik podjetja Nvidia Jensen Huang in izvršna direktorica podjetja AMD Lisa Su bratranec in sestrična.

61-letni Jensen Huang (Nvidia) in 54-letna Lisa Su (AMD) sta v sorodu. Razvoj umetne inteligence poteka tudi v družinskem krogu. FOTO: TradingView icon-expand

V kinematografih predvajajo drugi del znanstvenofantastičnega filma Dune: Peščeni planet, ki ga je režiral Denis Villeneuve (Imdb: 8,9). Epski spektakel je prejel obilo dobrih kritik in v finančnem svetu bi lahko uporabili analogijo s polprevodniki ter naprednimi čipi za umetno inteligenco. Kitajski predsednik Ši Džinping kot baron Harkonnen, ki želi zasesti Tajvan oziroma Arrakis.

Peščeni planet v resničnem svetu in boj za čipe, ki poganjajo podatkovne centre umetne inteligence FOTO: Reddit icon-expand

Kapital se koncentrira in družba Nvidia je s tržno kapitalizacijo 2200 milijard dolarjev (2000 milijard evrov) tik pred tem, da prehiti Apple (tržna kap. 2600 milijard dolarjev oziroma 2375 evrov) in tako postane drugo največje podjetje na svetu takoj za družbo Microsoft. Nvidia je v petek imela korekcijo in je v zgolj dveh urah izgubila 250 milijard dolarjev (228 milijard evrov), kar je enako skupni tržni kapitalizaciji družb Coca Cola in Heineken.

Tečaj delnic Nvidia (NVDA) je petek zaključil 5,55 odstotka nižje. FOTO: Bloomberg icon-expand

Velik delež veličastnih podjetij v osrednjem ameriškem delniškem indeksu S & P 500 predstavlja veliko nevarnost, če nastopi recesija. Lansko leto smo govorili o velikih donosih veličastnih sedmih podjetij, zdaj imamo zgolj še veličastne štiri. Omenjena Nvidia, Microsoft, Amazon in Meta, bivši Facebook, ki je kljub dvournemu izpadu prejšnji teden ostal na zgodovinsko najvišji vrednosti, enako kot tudi ostali trije iz kluba.

Tečaj delnic družbe Microsoft (MSFT) je letos zrasel za 9,53 odstotka, Amazon (AMZN) je višje za 16,95 odstotka, Meta (META) za 46,11 odstotka, rekorder je Nvidia (NVDA), ki je letos poskočila že za 81,71 odstotka. FOTO: TradingView icon-expand

Iz kluba veličastnih sedem so izpadli Apple, Aplhabet (Google) in Tesla, ker so trenutno nižje, kot so bili ob začetku letošnjega leta. Tečaj delnic podjetja Apple (AAPL) je tako kot Tesla (TSLA) dosegel najnižjo vrednost v zadnjem letu

Še najbolje se drži Google (GOOG), ki je dosegel najnižjo vrednost v zadnjih 10 mesecih. FOTO: all star charts icon-expand

Visoke obrestne mere ostajajo nespremenjene, je prejšnji teden v predstavniškem domu kongresa izpostavil predsednik ameriške centralne banke Jerome Powell. Napovedal je, da bi jih vendar lahko letos začeli nižati. " Gospodarski obeti so negotovi in napredek proti doseganju dvoodstotne inflacije ni zagotovljen. Prezgodnje ali preveliko nižanje obresti bi lahko uničilo napredek, ki smo ga dosegli pri zniževanju inflacije in potlej bi morali sprejeti še bolj strogo monetarno politiko, da bi inflacijo vrnili na dva odstotka. Na drugi strani, če bomo nižali premalo ali prepozno, bo to vplivalo na slabo gospodarsko rast in višjo brezposelnost." Delniški tečaj Newyorške regionalne banke (NYCB) je od 30. januarja nižje za kar 67,08 odstotka. Samo v četrtek je delnica čez dan zanihala za kar 60 odstotkov. Govorimo o banki in ne o kriptosredstvih. To tudi ni edina regionalna banka v težavah. Medtem ko vrednost dolarja pada, vrednost zlata narašča. Od praznika zaljubljencev, ki je bil sredi februarja, je vrednost zlate unče poskočila za 9,36 odstotka in je minuli teden dosegla najvišjo vrednost v zgodovini.

Vrednost 31,1-gramske zlate unče je v petek dosegla skoraj 2200 dolarjev oziroma 2000 evrov. FOTO: TradingView icon-expand

Zlato kupujejo centralne banke, največ Kitajska. Vlagatelji na zahodu menjajo naložbe iz skladov fizičnega zlata v sklade digitalnega zlata. Bitcoin hitro in vztrajno raste, vendar je v zadnjih mesecih zaostajal za indeksom S & P 500. Oba naložbena razreda sta na najvišjih zgodovinskih vrednostih. Borzni posrednik Peter Schiff, ki je bolj naklonjen zlatu kot glavni kriptovaluti, opozarja, da je v četrtek bitcoin med trgovanjem izgubil 14,5 odstotka ter zato ne more predstavljati varnega zatočišča kot zlato.

Vrednost digitalnega zlata (Bitcoin) je v zadnjih petih letih zrasla za 1710 odstotkov, medtem ko je zlato v enakem obdobju pridobilo zgolj 72 odstotkov. FOTO: Bloomberg icon-expand

Bitcoin je od februarja višje za 60,81 odstotka in od petka dosega nove najvišje vrednosti. Bitcoinu lahko sledite tudi z nakupom delnic podjetja Microstrategy (MSTR), tečaj delnic je od prvega februarja poskočil za 185,16 odstotka.

Tržna kapitalizacija podjetja Microstrategy že izpolnjuje zahteve za uvrstitev v osrednji indeks S & P 500. FOTO: TradingView icon-expand

Lastnik podjetja Microstrategy Michael Saylor je vse stavil na bitcoin, minuli teden si je izposodil še 700 milijonov dolarjev (640 milijonov evrov) in kupil še več bitcoina. "Umetni inteligenci bomo dovolili avtonomno odločanje in delovala bo s pomočjo digitalne energije, kar je bitcoin. Če bi radi ustvarili različico sebe s pomočjo umetne inteligence in večno živeli na internetu, boste potrebovali bitcoin. Tehnološki velikani bodo na neki točki spodbujali jedrsko energijo, videli boste, da bodo Amazon, Microsoft in Apple popularizirali jedrsko energijo bolj kot kdor koli v zadnjih 50 letih, ker jo bodo nujno potrebovali za podatkovne centre, ki jih poganja umetna inteligenca." Svet trenutno poganja premog, 35 odstotkov energije dobimo iz premoga. Jedrske energije je manj kot 10 odstotkov. Ironija, da umetno inteligenco poganja predvsem premog. Cena fizičnega urana je imela februarja korekcijo za 18,14 odstotka, kljub temu je cena od lanskega julija zrasla za 72,67 odstotka.

Delež obnovljivih virov sicer najbolj narašča, ampak še vedno predstavljajo zgolj 14,4 odstotka svetovne električne proizvodnje brez hidroelektrarn. FOTO: TradingView icon-expand

V Evropi se cene energentov nižajo, kar tudi znižuje inflacijski pritisk, je izpostavila Christine Lagarde, predsednica Evropske centralne banke, prejšnji teden na srečanju v Frankfurtu, ko so tudi obvestili, da ključnih obrestnih mer vseeno še ne bodo nižali. "Inflacija, ki izključuje ceno energentov in hrane, se bo prav tako znižala glede na projekcije, in sicer v povprečju na 2,6 odstotka v 2024, 2,1 odstotka v letu 2025 in dva odstotka v letu 2026." Vrednost surove nafte ostaja stabilna pri dobrih 80 dolarjih za 159-litrski sodček (Brent), kar je 73 evrov kljub geopolitičnim trenjem in načrtnemu zniževanju črpanja članic OPEC+. Nemški novinar in urednik Holger Zschäpitz iz redakcije die Welt navaja, da energetske izzive rešujejo ZDA, ki črpajo največ surove nafte na svetu in so še dodatno povečali proizvodnjo po tem, ko sta jo Rusija in Savdska Arabija načrtno zmanjšali.

Američani črpajo več kot 13 milijonov sodčkov surove nafte dnevno. FOTO: Bloomberg icon-expand

Med hitro rastočimi podjetji v Evropi je zagotovo danski farmacevtski gigant Novo Nordisk, ki proizvaja zdravilo za hujšanje (ozempic). Vrednost delnic (NVO) se je potrojila od leta 2021, ko so zdravilo začeli prodajati tudi v ZDA (wegovy). Vlagateljem so nedavno predstavili uspešne rezultate novega eksperimentalnega zdravila amikretin. Udeleženci raziskave so po 12 tednih s pomočjo novih tablet izgubili 13,1 odstotka teže. Zaključena je zgolj prva faza razvoja, vendar je tečaj delnic poskočil za 9,18 odstotka. Od lanskega marca je delnica zrasla za 95,89 odstotka. Nova tableta za hujšanje nakazuje, da sektor še vedno veliko obeta. Medtem je nemški farmacevtski velikan Bayer dosegel zgodovinsko najnižjo vrednost. Delnica (BAYN) je od lanskega marca še dodatno padla za 53,57 odstotka.

Novo Nordisk že zdaj ne more zadostiti povpraševanju po zdravilu, lani so postali največ vredno evropsko podjetje. FOTO: TradingView icon-expand

V zadnjem Finančnem POPkastu sem z Luko Podlogarjem, predsednikom uprave NLB Skladov, razpravljal o zanimivih naložbah v letošnjem letu in zdravila proti debelosti zagotovo veliko obetajo. "Zdravila, ki so bila v osnovi namenjena zdravljenju diabetesa, zdaj pa jih uporabljajo za zdravljenje debelosti, kar je največji svetovni zdravstveni problem. Trenutno sta na trgu dva komercialna proizvajalca, prihajajo pa nove molekule, ki so še bolj učinkovite."

Na domačem borznem parketu družbe objavljajo poslovne rezultate. Minuli teden je bilo na Ljubljanski borzi sklenjenih 12,5 milijona evrov poslov, največ se je trgovalo z delnicami NLB (NLBR). Glavni indeks SBI TOP, v katerem je devet najbolj likvidnih slovenskih delniških družb, je teden zaključil z 0,79-odstotno rastjo. Indeks je tri tedne po avgustovskih poplavah dosegel najnižjo točko v 2023 in od takrat do danes zrasel za 24,06 odstotne točke. Najbolj je prejšnji teden po objavi rezultatov poskočila delnica zavarovalne skupine Sava Re (POSR), in sicer za 5,10 odstotka, ter tako dosegla rekordno vrednost. Tečaj delnic (POSR) je od 10. oktobra višji za kar 40,18 odstotka.

Tečaj delnic Zavarovalnice Triglav (ZVTG) je za razliko od Sava Re (POSR) upadel za 6,67 odstotka. Cinkarna Celje (CICG) je lani ustvarila 22 odstotkov manj prihodkov, skupina Telekom Slovenije sedem odstotkov več prihodkov kot v letu 2022. FOTO: Ljubljanska Borza in Investing icon-expand

Svet portfelj je prejšnji teden zaključil 1,47 odstotka višje. Od začetne naložbe 21. septembra se je donos portfelja skupno zvišal za 8,36 odstotka. Zasluge gredo predvsem ETF skladu, ki sledi ceni bitcoina (BTCE), ki je ustvaril več kot 50 odstotkov donosa. Pozicijo smo postopno gradili na 10 odstotkih in na današnji dan zapiramo polovico izpostavljenosti. Bitcoin je včeraj presegel vrednost 70 tisoč dolarjev oziroma 64 tisoč evrov in finančni analitik Nikola Maljković iz Optimtraderja meni, da je naložba ustvarila izjemen donos. "Rekli smo, da bomo začeli unovčevati dobiček, ko bo bitcoin dosegel vrednost med 70 in 100 tisoč, kar se je zdaj zgodilo, zato smo se odločili, da izpostavljeno pozicijo zmanjšamo za pet odstotkov." Druga najbolj donosna naložba je Disney (DIS), ki je z 10-odstotno pozicijo v portfelju prispevala k 26,11-odstotnem dvigu donosa. Kupili smo jo pri vrednosti 82 dolarjev (75 evrov), trenutno je pri ceni 110 dolarjev (100 evrov). Prebudil se je tudi Peabody Energy (BTU), proizvajalec premoga je trenutno tretja najbolj donosna naložba v portfelju, ki sicer zaseda najnižjo petodstotno pozicijo v portfelju. Tečaj delnic (BTU) je zrasel za 13,76 odstotka. Naš novi rudar zlata Newmont Corp. (NEM), ki smo ga zamenjali z delnicami družbe Pan American Silver, se je izkazal za dobro odločitev, saj je tečaj delnic od nakupa višji za 8,74 odstotka. Največjo, 15-odstotno pozicijo v portfelju ima svetovni dividendni ETF sklad VGWE, ki se je počasi dvignil za 6,21 odstotka. Kitajska Alibaba je še vedno črna ovca v portfelju, edina naložba z negativnim donosom, ki je od začetka nižje za skoraj 15 odstotkov. Od dividend smo prejeli že 35 evrov, polovico sredstev imamo v denarju in čakamo na potencialno zanimive vstopne točke novih naložb.

Omejitev odgovornosti: Svet Portfelj ne predstavlja storitev investicijskega svetovanja. Vsebina ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je namenjena informiranju javnosti. Trgovanje predstavlja tveganje in lahko povzroči izgube. FOTO: Optimtrader icon-expand