Finančni komentar: Prihaja čas rezanja

Obrestne mere v ZDA so že dobro leto na rekordnih ravneh. Guverner ameriške centralne banke Jerome Powell ne želi dodatnega pritiska na trgu dela, inflacija pada in gospodarstvo potrebuje spodbudo zato je napovedal prilagoditev monetarne politike. Prvi rez se obeta že čez tri tedne.

Gospodarstvo se ohlaja in potrebuje zagon, dodatne investicije. Evropska centralna banka je že v začetku junija znižala obrestno mero za 25 bazičnih točk z namenom, da spodbudi gospodarsko aktivnost. Ameriška centralna banka (Fed) bo to storila verjetno 18. septembra, ker so ekonomski podatki za pričetek nižanja ustrezni, je na srečanju centralnih bankirjev v Jackson Hole izpostavil Jerome Powell. Eden od najagresivnejših ciklov zategovanja, ki traja že dve leti naposled dobiva epilog, vprašanje je zgolj za koliko bazičnih točk bo potrebno spustiti obrestno mero, da bo delniški trg lahko še naprej dosegal rekorde.

Jerome Powell (meme) FOTO: Investing icon-expand

Nižanju obrestnih mer bi lahko sledila recesija, če se vrnemo v leto 2001, ko je ameriška centralna banka prvič znižala obrestno mero je osrednji delniški indeks S&P 500 v obdobju 448 dni zdrsnil za 39 -odstotkov, brezposelnost se je zvišala za 2,1 -odstotek. Podobno se je zgodilo leta 2007, ko je Fed prvič znižal obrestno mero je trg v enem letu padel za 54 -odstotkov, brezposelnost se je takrat zvišala za 5,3 -odstotka. Bo tokrat drugače ali se bo zgodovina ponovila in bo gospodarska kriza nastopila še pred novembrskimi predsedniškimi volitvami v ZDA.

Slon v porcelanasti sobi je družba Nvidia, vodilni razvijalec umetne inteligence, ki jutri po zaprtju borze objavi poslovne rezultate za drugo četrtletje. Podjetje, ki je v preteklosti izdelovalo računalniške grafične kartice je po tržni kapitalizaciji prehitelo Microsoft in postalo drugo največje podjetje na svetu, pred njim je trenutno zgolj še Apple. Veličastna tehnološko podjetja imajo velik skupni delež v indeksih zato bi padec paradnega konja lahko izzval preplah in popravek na delniških trgih. Že zdaj večina Američanov verjame, da so že v recesiji. Nvidia je od zadnje korekcije, ki je bila 5. avgusta, pridobila dobrih 40 -odstotkov. Močan odboj in hitra rast se lahko nadaljujeta, če podjetje spet preseneti z objavo poslovnih rezultatov, ki rastejo vsak kvartal. Tečaj delnice (NVDA) je trenutno še vedno 8 -odstotkov nižje kot je bil na rekordu konec junija.

Nvidia je letos pridobila že 168 -odstotkov. V prvi polovici junija so cepili delnico v razmerju 10:1. Zamuda z Blackwell čipi zaradi dobavnih verig naj ne bi imela vpliva na tokratne poslovne rezultate pravijo analitiki pri KeyBanc Capital Markets. FOTO: TradingView icon-expand

V začetku avgusta je japonska centralna banka dvignila obrestno mero in trge je zajel strah vendar zgolj za nekaj dni. Japonci so sklenili, da ne bodo več višali obrestnih mer in finančni trgi so spet ozeleneli, avgusta so v rekordnem času prišli nazaj na skoraj enake vrednosti. Strm odboj je bil tako v ZDA, Evropi kot tudi v Sloveniji. V ZDA je indeks S&P 500 pridobil skoraj 10 -odstotkov. Evropski indeks je zrasel za dobrih 6 - odstotkov, slovenski SBITOP je od avgustovskega padca višje za 4 -odstotke.

Statistično je septeber na delniških trgih najmanj donosen mesec v letu. Poleg ameriške centralne banke bi obrestno mero v septembru lahko dodatno znižala tudi ECB. Šef finske centralne banke Olli Rehn bi želel videti obrestno mero že septembra pri 3,5 -odstotkih in pričakuje vsaj še eno nižanje do konca leta, ker gospodarski kazalniki v Evropi nakazujejo na ohlajanje. FOTO: TradingView icon-expand

Ameriški trg je za Nemčijo čedalje bolj pomemben, izvoz na Kitajsko je izrazito padel in dosega nivoje iz leta 2021 medtem, ko se je v zadnjih letih povečeval izvoz v Francijo in ZDA.

ZDA je za Nemčijo postal glavni izvozni partner. FOTO: Bloomberg icon-expand

Vrednost delnic je po 10 -odstotnem padcu v začetku avgusta v zadnjih treh tednih naraščala medtem, ko je cena energentov padala. Surova nafta (BRENT) pada že od začetka aprila. V tem času se je pocenila za 14 - odstotnih točk. Včeraj je cena nafte poskočila za skoraj 3 -odstotke, ker je Libija ustavila trgovanja z nafto. V zadnjih šestih mesecih je število brezposelnih v ZDA narastlo za polovico odstotka, sicer je 4,3 - odstotna brezposelnost še vedno nizka glede na zgodovinsko povprečje.

Prvi mož ameriške centralne banke Jerome Powell je v petkovem govoru izpostavil, da ne želi dodatno zvišati števila brezposelnih, gospodarstvo je dovolj ohlajeno za mehek pristanek. "Prišel je čas, da prilagodimo denarno politiko. Smer v katero potujemo je dobro znana. Čas nižanja obrestnih mer je odvisen od gospodarskih kazalnikov in ravnotežja tveganj." FOTO: Federal Reserve Economic Data icon-expand

Ob zaključku napovedi rahljanja monetarne politike so donosi dvoletnih ameriških obveznic zdrsnili pod štiri odstotke. Donosi dvoletnih obveznic v ZDA so bili na podobnih nivojih, ko je Fed nižal obrestne mere leta 2008 v času globalne recesije.

Z modro črto je obarvana obrestna mera v ZDA, bele barve je donos na dvoletno ameriško obveznico. FOTO: Bloomberg icon-expand

Trg pričakuje s kar 76 -odstotno verjetnostjo, da bo FED čez tri tedne prvič znižal obrestno mero za 25 bazičnih točk. Trenutno je tudi 24 - odstotkov verjetnosti, da bodo znižali obrestno mero že za polovico odstotka. Sicer pa tudi v nadaljevanju leta vlagatelji pričakujejo več zaporednih nižanj. Dejstvo je, da bo centralna banka težko nižala obrestne mere, če bodo delniški trgi še naprej prodirali v višave oziroma bi to pomenilo, da s sproščanjem lahko povzročijo nastanek novega balona ugotavlja analitik Sven Henrich.

Ameriška monetarna politika sproščanja, ki naj bi do konca leta 2025 spustla obresti iz obsoječih 5,25-5,50 na 3 -odstotke bi lahko okrepila japonski jen in dodatno znižala likvidnost na trgu. FOTO: Federal Reserve Economic Data icon-expand

Napoved nižanja obrestnih mer je oživela bitcoin, ki je že zadnjih pol leta pod rekordno ceno, ki jo je dosegel v marcu. Po govoru ameriškega guvernerja centralne banke je poskočil za dobrih 6 -odstotkov. Analitiki pri JP Morgan ugotavljajo, da je pri obstoječi ceni bitcoina možno z rudarjenjem ustvariti vrednost 72 milijard evrov. Rasti bitcoina sledijo tudi ostale kriptovalute, nižanje obrestnih mer prinaša optimizem pri vlagateljih.

itcoin je od 5. avgustu, ko je vrednost padla na 50 tisoč dolarjev oziroma 44.600 evrov poskočil za 29 -odstotkov. FOTO: Crypto Bubbles icon-expand

Zanimiva naložba v zadnjih dveh tednih je bila delnica farmacevtskega podjetja Bavarian Nordic (BAVA), ki izdeluje cepivo proti opičjim kozam. Čeprav je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) pomirila, da ne gre za novi Covid je povpraševanje po cepivih za Mpox v porastu. Delnica (BAVA) je od 12. avgusta poskočila za 44 -odstotkov.

Bavarian Nordic je minuli teden presenetil z objavo poslovnih rezultatov, presegli so zastavljeni dobiček za 69 -odstotkov in prihodek za 14 -odstotkov. FOTO: TradingView icon-expand

Spodbudne poslovne rezultate je minuli teden objavilo tudi podjetje Zoom, ki je znano predvsem po aplikaciji za videokonference. Delnica (ZM) je minuli teden poskočila za 20 -odstotkov vendar je kljub temu njen letošnji donos pozitiven le za dober odstotek.

icon-expand FOTO: TradingView

icon-expand FOTO: TradingView

ZOOM je imel 14 -odstotkov več dobička kot so ga napovedali. icon-picture-layer-2 1 / 2

Slovenski delniški indeks SBITOP je minuli teden zaključil tečaj 0,55 -odstotka višje. Na Ljubljanski borzi je bilo sklenjenih za dobrih 8 milijonov evrov poslov. Največ je minuli teden pridobil tečaj delnic Zavarovalnice Triglav (ZVTG) in sicer kar 7,44 -odstotka ter ponovno trguje pri vrednostih, ki jih je imela v času pred poplavami in preklicom dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Delnica ZVTG je letos višje za 13,72 -odstotka. Spodletel prevzem Addiko banke je minuli teden potisnil delnico NLB (NLBR) 1,58 -odstotke nižje. Tudi tečaj delnic Petrola (PETG) je končal rahlo v rdečem, ustvarili so 14 -odstotkov manj prihodkov kot v enakem obdobju lani vzrok so nižje cene energentov na trgih.

Septembra menjava predsednika uprave na Ljubljanski borzi, novi šef bo Marko Bombač, ki je bil direktor službe upravljanja tveganj pri Banki Slovenije, pred tem je bil tudi vodja analiz pri NLB Skladih. FOTO: Ljubljanska borza icon-expand

Svet portfelj je po 11-ih mesecih ustvaril 14,6 odstoten donos. Kot smo včeraj izpostavili v rubriki Finančni Svet zapiramo tretjino najbolj donosne naložbe Newmont - NEM, ki je ustvarila že 63 -odstotni donos. V zelenem je trenutno zgolj še svetovni ETF VGWE, ki ima skoraj 10 -odstotni donos. Proizvajalec premoga Peabody Energy - BTU je zdrsnil v rdeče številke in tudi ETF SXRV, ki sledi Nasdaqu je pod gladino. Izguba pri kitajski Alibabi se je znižala na 3,52 -odstotka in je v naraščujočem trendu. Najslabše se je odrezal ETF, ki sledi ceni Ethereuma z oznako WETH, ki ima 33 -odstotno izgubo ampak predstavlja zgolj 3 -odstotke portfelja.

Omejitev odgovornosti: Svet Portfelj ne predstavlja storitev investicijskega svetovanja. Vsebina ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je namenjena informiranju javnosti. Trgovanje predstavlja tveganje in lahko povzroči izgube. FOTO: Optimtrader icon-expand